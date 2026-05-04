VnExpress Marathon Green Paradise Cần giờ: Vạch đích khép lại, hành trình sống mới mở ra

Giữa vùng sinh thái độc bản - nơi sự thanh khiết của rừng ngập mặn và sự mặn mòi của biển cả giao hòa, runner và du khách đều cảm nhận rõ giá trị của một "thiên đường wellness" đúng nghĩa.

Cung đường chạy khơi mở những ước mơ

Bay từ Hà Nội vào Cần Giờ tham dự giải chạy, runner Doãn Thị Oanh - nhà vô địch cự ly 42 km - không giấu được phấn khích khi lần đầu trải nghiệm cung đường chạy xuyên Rừng Sác.

"Phần lớn giải chạy mà tôi tham gia đều diễn ra trong thành phố. Runner chạy giữa các tòa nhà cao tầng, chịu ảnh hưởng của giao thông. Tại Cần Giờ, những bất tiện ấy được loại bỏ. Không gian rộng thoáng, xanh mát, vận động viên được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng trải nghiệm thi đấu hiếm có", nữ runner chia sẻ sau khi về đích.

Theo nữ runner, sự kết hợp giữa biển, rừng ngập mặn cùng hệ sinh thái cảnh quan quy mô lớn đang hình thành tại Vinhomes Green Paradise mở ra hình mẫu sống mới cho cộng đồng yêu vận động.

"Nơi đây là không gian lý tưởng cho những người yêu thể thao, yêu thiên nhiên rèn luyện sức khỏe, duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày", chị khẳng định.

Tận hưởng không gian giàu oxy bậc nhất TP.HCM trên cung đường chạy, anh Lưu Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Sen Hồng Running Club (Sa Đéc), hào hứng chia sẻ: "Bầu không khí trong lành, giàu oxy từ biển và rừng ngập mặn của Cần Giờ sẽ khiến nhiều người thay đổi quan niệm sống. Nhu cầu tìm về nơi ở gần thiên nhiên để tái tạo sức khỏe sẽ ngày càng rõ nét. Vinhomes Green Paradise hoàn thiện sẽ chứng kiến làn sóng chuyển cư mạnh mẽ".

Anh Lưu Trọng Hiếu (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên câu lạc bộ Sen Hồng tham gia VnExpress Marathon Green Paradise

Trong khi đó, anh Phan Anh Đức (Vũng Tàu), VĐV tham gia cự ly 42km, bày tỏ sự bất ngờ trước thay đổi ngoạn mục của Cần Giờ. "Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị biển quy mô lớn cùng với hệ thống nhà hàng, quán xá ngày càng đông đúc, tạo nên không khí sôi động, khác hẳn sự vắng vẻ trước đó. Một ngôi nhà để an cư, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện chính là mơ ước của gia đình tôi", anh nói.

Cung đường chạy nên thơ trong lòng Vinhomes Green Paradise

Vịnh Ngọc - Chuẩn sống wellness toàn diện bên hệ sinh thái xanh triệu năm tuổi

Với nhiều runner và du khách, Vịnh Ngọc tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise là hiện thân của một "thiên đường wellness" hiếm có. Ở đó, con người và sự bền vững của tự nhiên được quyện hòa làm một. Triết lý này tạo nên sức hút với cộng đồng runner, giới tinh hoa và du khách đang tìm kiếm một chuẩn sống khỏe toàn diện.

Giá trị độc bản của Vịnh Ngọc bắt nguồn từ một vị thế gần như không thể sao chép. Nơi đây tựa lưng vào 75.000 ha rừng ngập mặn, mở trọn tầm nhìn ra biển hồ Lagoon 800 ha và hướng thẳng ra đại dương rộng lớn, tạo nên cấu trúc "ba lớp sinh thái" hiếm có: rừng - hồ - biển giao hòa.

Sự cộng hưởng này kiến tạo nên một hệ vi khí hậu khác biệt, nơi không khí luôn giàu oxy, trong lành và dễ chịu. Nhiệt độ tại đây cũng được điều hòa tự nhiên, thường thấp hơn khu vực nội đô TP.HCM từ 2-3 độ C, mang lại trải nghiệm sống thư thái và bền vững mỗi ngày.

Biệt thự Vịnh Ngọc mở ra chuẩn sống wellness toàn diện với bãi tắm riêng

Mỗi căn biệt thự Vịnh Ngọc được kiến tạo như một resort riêng tư bên biển. Không gian sống mở rộng tối đa về thiên nhiên, chan hòa ánh sáng, cây xanh và mặt nước. 100% biệt thự sở hữu bãi tắm riêng - đặc quyền nghỉ dưỡng tại gia hiếm có này khiến mỗi ngày của cư dân đều là một kỳ nghỉ thượng lưu.

Với trẻ nhỏ, tuổi thơ tại Vịnh Ngọc được nuôi dưỡng giữa thiên nhiên thay vì gắn với thiết bị số. Bãi cát mịn, nhịp sóng vỗ hay thảm cỏ sớm mai trở thành "lớp học mở", giúp khơi dậy trí tò mò, khả năng quan sát và nguồn năng lượng tích cực cho con trẻ.

Với người trưởng thành, đây là không gian tái cân bằng sau áp lực đô thị. Không khí giàu oxy, mật độ xanh lớn cùng mặt nước bao quanh giúp cải thiện sức khỏe, giấc ngủ. Trong khi đó, hệ tiện ích từ Cosmo Bay đến các công viên, không gian thể thao mang lại đời sống tinh thần phong phú.

Đối với người cao tuổi, Vịnh Ngọc định hình chuẩn an dưỡng chất lượng, nhịp sống chậm rãi giữa thiên nhiên trong lành cùng sự an tâm nhờ sự hiện diện của bệnh viện 5 sao quốc tế Vinmec Cleveland Clinic, bảo vệ, chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần.

Sau 1 năm khởi công, nhiều hạ tầng, tiện ích lớn đã dần lộ diện tại Vinhomes Green Paradise

Hành trình đến với "thiên đường wellness" gói gọn trong 13 phút từ trung tâm thành phố khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dự kiến vận hành từ quý IV/2028. Khi khoảng cách địa lý được xóa nhòa, mô hình sống giữa biển xanh, làm việc tại đô thị lõi thành hiện thực, đưa Vịnh Ngọc trở thành tâm điểm đón dòng cư dân tinh hoa và nguồn lực chất lượng cao.

"Từ giải chạy hôm nay, nhiều người trong đó có cả mình nhận ra rằng Cần Giờ không còn là vùng sâu, vùng xa nữa mà trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn. Nhu cầu của người dân về đây định cư, học tập và làm việc sẽ ngày càng tăng, thậm chí nhiều người con của Cần Giờ đang có ý định bỏ phố về quê", chị Võ Thị Kim Ngân, runner cự ly 5km và cũng là cư dân địa phương, chia sẻ.

Khép lại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, vạch đích không phải điểm dừng mà là điểm xuất phát của một hành trình mới. Ở đó, Vinhomes Green Paradise trở thành điểm hẹn an cư lý tưởng, nơi nhịp thở con người hòa cùng biển trời, cơ thể được tái tạo, tâm trí tìm lại cân bằng và cuộc sống sẽ là sự song hành của sức khỏe, hạnh phúc và các giá trị bền vững.