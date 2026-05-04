Những đồ vật làm chậm sóng Wi-Fi trong nhà

Theo PV | 04-05-2026 - 21:34 PM

Nhiều đồ vật trong nhà làm chậm sóng wifi, nhưng không phải ai cũng biết. Sắp xếp các đồ dùng này ở vị trí thích hợp sẽ giúp cải thiện đường truyền Internet.

Bề mặt kim loại và đồ nội thất

Kim loại là chất dẫn điện, có nghĩa là nó hấp thụ điện. Vì wifi là giải phóng sóng điện từ, bất kỳ bề mặt hoặc vật thể kim loại nào trong nhà cũng sẽ là tác nhân gây ngăn sóng lan truyền.

Nếu bạn muốn kết nối internet của mình không gặp sự cố, bạn cần đặt bộ phát wifi cách xa các khu vực có nhiều kim loại. Ví dụ một số bề mặt kim loại như: Bàn inox, bàn sắt, tủ sắt.

Tường gạch và đá

Một số loại tường ngăn tín hiệu wifi của bạn như: Đá hoa cương, đá cẩm thạch, xi măng, bê tông, thạch cao và gạch. Điều này giải thích tại sao ở những ngôi nhà 2 tầng, mọi người thường gặp phải tình trạng kết nối Internet rất yếu ở một trong các tầng. Để khắc phục điều này, hãy đặt bộ định tuyến của bạn ở một khu vực thoáng và cách xa các bức tường.

Gương

Nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng gương là tấm chắn, khiến đường truyền internet bị dối loạn. Khi nó ở gần bộ định tuyến, nó có thể làm cho cường độ tín hiệu chậm hơn và không ổn định.

Tủ lạnh và máy giặt

Các thiết bị điện có đường ống lưu thông nước sẽ khiến tín hiệu wifi bị ảnh hưởng. Nước có thể làm giảm một phần năng lượng điện từ khiến ảnh hưởng đến kết nối của mạng wifi. Nếu bạn không muốn wifi mình bị chậm thì đừng đặt tủ lạnh và máy giặt ở gần bộ phát sóng.

Đèn trang trí

Đèn trang trí giúp phòng của bạn trở nên rực rỡ và nhiều ánh sáng nhưng thiết bị này cũng khiến wifi trong nhà bị yếu. Để điều khiển được đèn trang trí thì cần có thiết bị điều khiển và thiết bị này cùng tần số với wifi. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến kết nối wifi. Theo các chuyên gia, loại đèn này có thể làm giảm đến 25% hiệu suất của đường truyền.

Điện thoại cố định và camera

Điện thoại cố định và camera đều sử dụng con chíp và phát ra sóng điện từ, loại sóng này thì trùng với sóng của wifi. Bộ định tuyến gửi tín hiệu đến thiết bị kết nối Internet, nhưng nó sẽ bị ảnh hưởng sự trùng nhau. Việc để xa điện thoại cố định, camera sẽ giúp bộ phát sóng wifi nhà bạn kết nối tốt hơn đó.

Lò vi sóng

Lò vi sóng là một trong những thiết bị sử dụng tần số 2,4 GHZ, dùng chung tần số với bộ phát wifi. Vậy nên, lò vi sóng có thể làm wifi tạm ngưng hoạt động.

Trên đây là 8 đồ vật làm chậm sóng wifi trong nhà. Nếu trong nhà bạn có các thiệt bị như này hãy lưu ý và để xa các thiết bị trên để wifi phát sóng một cách hiệu quả.

