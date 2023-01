Vì sao nên tắt Wi-Fi khi rời khỏi nhà trong thời gian dài?

Mặc dù việc luôn để Wi-Fi bật kể cả khi vắng nhà sẽ giúp việc kết nối thuận tiện và nhanh chóng hơn khi bạn quay trở lại. Tuy nhiên, hành động này ẩn chứa một số nguy cơ xấu. Vì vậy, SlashGear đưa ra ba lí do giải thích vì sao bạn nên tắt hoặc rút phích cắm Wi-Fi khi rời khỏi nhà, đặc biệt là trong một thời gian dài.

Phòng tránh các mối đe dọa về bảo mật

Tội phạm mạng có thể xuất hiện và xâm nhập vào hệ thống mạng của bạn và gia đình bạn nếu chúng có kết nối trực tuyến từ Wi-Fi trong một thời gian đủ dài và không bị gián đoạn.

Thông thường, mọi người đã quen với những hình thức tấn công bảo mật kỹ thuật số như email lừa đảo hay những mối đe dọa từ các cửa sổ nhỏ bật lên từ một số trang web. Tuy nhiên, tin tặc hay tội phạm mạng cũng có thể cài đặt các loại phần mềm độc hại trên mạng của bạn và gia đình bạn nếu chúng có đủ thời gian và không bị làm gián đoạn.

Về cơ bản, tội phạm cần hai điều để phát triển: động cơ và khả năng tiếp cận. Động cơ thường đơn giản, nhưng khả năng tiếp cận có thể khó khăn hơn. Khi nói đến tội phạm mạng, việc bật Wi-Fi cho phép truy cập các kết nối trực tuyến trong khi ngôi nhà của bạn không có người ở sẽ giúp chúng có đủ thời gian cần thiết để xâm phạm mạng của bạn và gia đình.

Vì vậy, việc tắt hoặc rút phích căm Wi-Fi khi không ở nhà lâu dài sẽ cắt đứt kết nối, khiến tội phạm mạng không thể truy cập vào mạng của bạn nếu không có tác động vật lý đối với thiết bị định tuyến. Mặc dù nhiều người có thể không quá bận tâm hay lo ngại về mối đe dọa này, nhưng hành vi phạm tội thường sẽ xảy ra khi nạn nhân không ngờ tới. Bởi vây, phòng tránh chắc chắn không phải một hành động thừa thãi.

Giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn

Điện tăng đột biến tạo ra dòng điện đột ngột chạy qua thiết bị điện tử có thể dễ dàng gây cháy nổ, hỏa hoạn.

Ngoài khả năng bảo vệ mạng khỏi tội phạm mạng, Lifewire báo cáo rằng, việc tắt hoàn toàn hoặc rút phích cắm các thiết bị điện tử, bao gồm cả Wi-Fi, có thể giúp ngăn ngừa khả năng xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do điện tăng đột biến. Khi ở nhà, bạn có thể kịp thời giải quyết tình huống tăng điện đột biến. Nhưng nếu ngôi nhà của bạn không có người trông coi, sẽ không có ai ở đó để xử lý các phích cắm trong trường hợp có bão sét hoặc bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào khác liên quan đến điện.

Dell lưu ý rằng, thiết bị chống đột biến có thể được tích hợp vào các thiết bị điện tử. Chức năng chính của chúng là giảm thiểu thiệt hại do dòng điện đột ngột chạy qua thiết bị gây ra. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không ở nhà để xử lý kịp thời một mạch đã bị tác động bởi sét hay một đợt điện tăng đột biến, thiệt hại có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều khi bạn không may bị sét đánh lần thứ hai hoặc một đợt tăng điện khác do sự cố cơ sở hạ tầng địa phương gây ra.

Theo báo cáo từ Real Homes, các thiết bị Wi-Fi không gây ra nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở mức độ cao giống như nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, mối nguy hiểm tiềm tàng từ nó cũng tương tự như tội phạm mạng, và phòng tránh không bao giờ là thừa thãi. Vì vậy, hãy tắt hoàn toàn hoặc rút phích cắm Wi-Fi trước khi rời khỏi nhà để có thể an tâm hơn khi bạn vắng nhà.

Tiết kiệm tiền điện

Hóa đơn tiền điện của bạn và gia đình bạn có thể được giảm đáng kể về lâu về dài, khi bạn rút phích cắm các thiết bị điện tử, bao gồm cả Wi-Fi, trước khi rời khỏi nhà.

Cuối cùng, theo Real Homes, việc rút phích cắm Wi-Fi trước khi rời khỏi nhà sẽ giúp giải quyết vấn đề sử dụng điện quá mức. Mặc dù hầu hết các thiết bị như TV hoặc PC đều yêu cầu nguồn điện từ tường tối thiểu khi không sử dụng, Wi-Fi vẫn hoạt động khi được kết nối với nguồn điện. Thiết bị này luôn tạo ra tín hiệu để các thiết bị khác có thể kết nối và chúng không có chế độ ngủ.

Giá mỗi kWh điện bắt đầu tăng mạnh vào năm 2022 (Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ). Tắt hoàn toàn hoặc rút phích căm bộ định tuyến Wi-Fi khi bạn đi vắng trong một tuần, hoặc thậm chí chỉ vài ngày, là một hành động đơn giản nhưng có thể tạo ra tác động không nhỏ đối với việc tiết kiệm tiền điện. Việc sử dụng điện ít nhiều đều được tính vào mục tiêu giảm mức sử dụng và hóa đơn phát sinh. Do đó, hành động đơn giản này giúp giảm chi phí điện trong thời gian dài./.