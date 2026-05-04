Ăn 3 loại thực phẩm này mỗi ngày tương đương với việc nuôi dưỡng ung thư

Trong hành trình hơn 20 năm công tác tại khoa cấp cứu, bác sĩ chuyên khoa Choi Seok-jae (Hàn Quốc) đã chứng kiến không ít trường hợp bệnh lý nghiêm trọng nảy sinh từ những thói quen ăn uống tưởng chừng như vô hại.

Mới đây, trong chương trình Knowledge Taste , ông đã chỉ ra rằng sức khỏe không bị tàn phá bởi một bữa ăn đơn lẻ, mà chính những thực phẩm xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn được chế biến sai cách mới là "mầm mống" âm thầm thúc đẩy tế bào ung thư phát triển.

2 loại thực phẩm quen thuộc trên bàn ăn "nuôi dưỡng" tế bào ung thư

1. Thực phẩm muối chua (Mắm cá, hải sản muối)

Đứng đầu danh sách cảnh báo là các loại thực phẩm muối chua và mắm hải sản . Dù là món ăn kích thích vị giác đặc trưng của văn phòng hóa Á Đông, nhưng quá trình lên men kéo dài kết hợp với lượng muối cực cao sẽ tạo điều kiện cho protein động vật biến đổi.

Khi các chất phụ gia như Sodium Nitrite phản ứng với protein, chúng hình thành Nitrosamine - một tác nhân gây ung thư nhóm 1 theo phân loại của IARC, liên quan trực tiếp đến ung thư dạ dày và thực quản. Bác sĩ Choi nhấn mạnh: "Duy trì thói quen ăn đồ muối mặn mỗi ngày không khác gì việc bạn đang tự tay nuôi dưỡng khối u trong cơ thể mình".

2. Đồ ăn và canh quá nóng

Bên cạnh đồ mặn, thói quen ăn nóng cũng là một "cạm bẫy" sức khỏe. Nhiều người có sở thích uống trà hoặc ăn canh ngay khi còn bốc khói (trên 60°C). Nhiệt độ cao này gây ra các vết bỏng nhiệt li ti trên niêm mạc thực quản. Việc niêm mạc phải liên tục tự chữa lành sau các tổn thương nhiệt lặp đi lặp lại sẽ làm tăng đột biến nguy cơ đột biến gen, dẫn đến ung thư thực quản. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng bữa khi nhiệt độ thực phẩm đã hạ xuống ngưỡng an toàn từ 50-60°C.

Khuyến cáo phòng ngừa ung thư từ chế độ ăn uống

Để bảo vệ hệ tiêu hóa và chủ động phòng ngừa ung thư, bên cạnh việc hạn chế 3 nhóm thực phẩm trên, bạn cần thực hiện các nguyên tắc "vàng" sau đây:

1. Quy tắc "Giảm mặn - Tăng chua tự nhiên": Thay vì sử dụng thực phẩm muối sẵn, hãy ưu tiên rau củ tươi. Nếu muốn ăn đồ lên men, hãy sử dụng các loại thực phẩm muối xổi hoặc lên men tự nhiên ngắn ngày trong điều kiện vệ sinh, và luôn rửa lại bằng nước sạch trước khi ăn để giảm hàm lượng Nitrite.

2. Lắng nghe nhiệt độ của cơ thể: Hãy tập thói quen chờ đợi từ 3-5 phút trước khi thưởng thức một món canh hoặc đồ uống nóng. Một mẹo nhỏ là dùng tay chạm vào thành bát hoặc cốc; nếu bạn cảm thấy quá nóng để cầm lâu, điều đó có nghĩa là nó cũng quá nóng để đưa vào thực quản.

3. Đa dạng hóa nguồn thực vật và xử lý nhiệt đúng cách: Không nên ăn quá nhiều một loại rau dại trong thời gian dài. Luôn tuân thủ nguyên tắc "ăn chín uống sôi". Với các loại rau rừng, rau lạ, bắt buộc phải qua bước sơ chế nhiệt (chần, luộc) và ngâm nước để loại bỏ các độc tố tự nhiên vốn là cơ chế tự bảo vệ của thực vật.

4. Bổ sung thực phẩm "đối kháng": Tăng cường các loại thực phẩm giàu Vitamin C và chất xơ trong bữa ăn. Vitamin C có khả năng ngăn chặn sự hình thành Nitrosamine trong dạ dày, trong khi chất xơ giúp đẩy nhanh quá trình đào thải các độc tố ra khỏi đường ruột, giảm thời gian tiếp xúc giữa niêm mạc và các chất có hại.

5. Tầm soát định kỳ: Đối với những người có thói quen ăn đồ muối lâu năm hoặc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm cay nóng, việc nội soi dạ dày và thực quản định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm các dấu hiệu loạn sản tế bào trước khi chúng trở thành ung thư.

Sức khỏe nằm trong tay bạn, và nó bắt đầu từ chính chiếc đũa bạn cầm mỗi ngày. Hãy thay đổi thói quen ngay hôm nay để không phải hối tiếc vào ngày mai.