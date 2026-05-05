Chuối xanh, chuối chín vàng hay chín trứng cuốc, ăn loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Theo Lam Chi | 05-05-2026 - 08:50 AM | Sống

Chuối có độ chín khác nhau sẽ mang lại những lợi ích sức khỏe khác nhau. Đây là tất cả những điều mà bạn nên biết.

Chuối là loại quả quen thuộc, dễ ăn và thường có mặt trong nhiều bữa phụ. Tuy nhiên, không phải quả chuối nào cũng giống nhau về dinh dưỡng cũng như lợi ích sức khỏe. Theo Huff Post, khi chuối chín dần, hàm lượng đường, tinh bột và vitamin trong quả cũng thay đổi. Vì vậy, việc chọn chuối xanh, chuối chín vàng hay chuối chín trứng cuốc còn phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe của từng người.

Chuối xanh: Ít đường, nhiều tinh bột kháng

Chuối xanh thường cứng, khó bóc vỏ. Đây là giai đoạn chuối có nhiều tinh bột kháng nhất và hàm lượng đường thấp.

Chuyên gia dinh dưỡng Avery Zenker (Mỹ) cho biết: “Giai đoạn này chuối có lượng tinh bột kháng cao nhất và hàm lượng đường thấp”.

Theo chuyên gia Zenker, tinh bột kháng có nhiều lợi ích, trong đó có việc nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ giảm viêm và giúp đường huyết ổn định hơn. Do được tiêu hóa chậm hơn, chuối xanh cũng có thể giúp no lâu.

Chuyên gia dinh dưỡng Amanda Sauceda, giảng viên dinh dưỡng tại Đại học Bang California (Mỹ), giải thích thêm: “Tinh bột kháng hoạt động rất giống chất xơ, nghĩa là nó được lên men trong ruột, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và có thể hữu ích cho việc kiểm soát đường huyết”.

Vì vậy, chuối xanh có thể phù hợp với người muốn kiểm soát đường huyết, người có tình trạng kháng insulin, tiền đái tháo đường, đái tháo đường tuýp 2 hoặc các vấn đề chuyển hóa. Tuy nhiên, người cần năng lượng nhanh, như vận động viên, hoặc người nhạy cảm với tinh bột kháng, dễ khó chịu đường tiêu hóa, có thể không phù hợp với chuối quá xanh.

Chuối vừa chín: Dễ ăn hơn nhưng vẫn ít đường hơn chuối chín kỹ

Chuối ở giai đoạn vừa chín thường có vỏ chủ yếu màu vàng, hai đầu còn hơi xanh, mềm hơn nhưng vẫn chắc. So với chuối xanh, lượng tinh bột kháng đã bắt đầu chuyển thành đường đơn, nhưng chuối vẫn còn nhiều chất xơ và lượng đường chưa cao như chuối chín kỹ.

Chuyên gia Zenker cho biết: “Các tinh bột kháng đã bắt đầu chuyển thành đường đơn. Hàm lượng khoáng chất vẫn ổn định, đặc biệt là kali và magiê”.

Loại chuối này phù hợp với người muốn nhận lợi ích tiêu hóa từ chuối xanh nhưng không thích vị chát, bột. Đây cũng có thể là lựa chọn cho người cần nguồn năng lượng ổn định trong ngày mà không làm đường huyết biến động quá mạnh.

Chuối chín vàng: Phù hợp khi cần năng lượng nhanh

Chuối chín vàng là loại chuối có vỏ vàng hoàn toàn, mềm nhưng chưa nhũn, dễ bóc vỏ và có mùi thơm ngọt. Chuyên gia Zenker cho rằng ở chuối chín vàng, tinh bột phần lớn đã chuyển thành đường tự nhiên, lượng chất xơ giảm, trong khi đường và chất chống oxy hóa tăng. Vitamin và khoáng chất cũng đạt mức cao.

Chuyên gia Sauceda cho biết: “Một quả chuối cung cấp 8% giá trị kali hằng ngày, một khoáng chất mà nhiều người không nạp đủ”. Bà nói thêm, kali quan trọng với huyết áp và co cơ. Chuối cũng cung cấp 8% giá trị magiê hằng ngày, khoáng chất cần thiết cho sức khỏe xương.

Chuối chín vàng có thể phù hợp với người chuẩn bị tập luyện, cần nguồn năng lượng nhanh, tiện lợi từ thực phẩm nguyên bản, hoặc muốn tăng lượng kali trong chế độ ăn.

Chuối chín trứng cuốc: Ngọt hơn, mềm hơn nhưng nhiều đường hơn

Chuối chín trứng cuốc có vỏ xuất hiện các đốm nâu, mềm và mùi thơm rõ. Theo chuyên gia Zenker, ở giai đoạn này, hàm lượng đường gần đạt đỉnh và chất xơ tiếp tục giảm.

Loại chuối này phù hợp với người cần năng lượng nhanh, người có tiêu hóa nhạy cảm, ít cảm giác thèm ăn hoặc muốn một món ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, người cần kiểm soát đường huyết nên thận trọng hơn vì chuối chín trứng cuốc có lượng đường cao hơn.

Với chuối quá chín, vỏ nâu hoặc đen, ruột mềm nhũn, hàm lượng đường và chất chống oxy hóa cao nhất, chất xơ thấp nhất, vitamin C giảm nhưng kali vẫn được duy trì. Chuyên gia Zenker cho rằng giai đoạn này phù hợp hơn để làm bánh, cấp đông hoặc xay sinh tố thay vì ăn trực tiếp như một món ăn nhẹ.

Nguồn: Huff Post

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
chuối xanh

