7 loại cây rất nên trồng trên sân thượng

Khi không gian sống đô thị ngày càng thu hẹp, sân thượng trở thành nơi được nhiều gia đình tận dụng để trồng cây, tạo mảng xanh và cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, một khu vườn nhỏ trên sân thượng còn có thể góp phần tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu hơn trong đời sống hằng ngày.

Theo Times of India, một số loại cây có khả năng lọc độc tố, giải phóng oxy và tạo môi trường sống lành mạnh hơn. Nếu đang muốn cải tạo sân thượng thành một không gian xanh có ích, dưới đây là 7 loại cây đáng cân nhắc.

1. Cây cau cảnh

Cau cảnh là loại cây quen thuộc, được nhiều người trồng trong nhà. Không chỉ giúp loại bỏ độc tố, cây còn hỗ trợ tăng độ ẩm, đặc biệt hữu ích trong điều kiện khí hậu khô.

Loại cây này có thể phát triển tốt nếu được cung cấp đủ ánh sáng và lượng nước vừa phải. Những tán lá xanh mềm mại của cau cảnh cũng giúp sân thượng có cảm giác nhiệt đới, xanh mát hơn.

2. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là loại cây nổi bật nhờ khả năng lọc các chất có hại trong không khí và giải phóng oxy vào ban đêm. Dáng lá thẳng, hiện đại cũng giúp cây trở thành điểm nhấn đẹp mắt trong khu vườn sân thượng.

Đây là lựa chọn phù hợp với người mới bắt đầu trồng cây vì không cần chăm sóc quá cầu kỳ và có thể sống trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

3. Cây kim tiền

Cây kim tiền là loại cây sinh trưởng nhanh, có thể trồng cả ngoài trời lẫn trong nhà. Theo Times of India, cây có khả năng loại bỏ chất ô nhiễm, hấp thụ độc tố và mang lại nguồn năng lượng tích cực cho không gian.

Loại cây này phát triển nhanh, cần lượng dinh dưỡng tối thiểu và có khả năng chịu hạn khá tốt.

4. Lan ý

Lan ý có thể làm đẹp sân thượng nhờ vẻ ngoài thanh nhã, lá xanh bóng và hoa trắng nổi bật. Bên cạnh giá trị trang trí, cây còn được nhắc đến với khả năng lọc các chất ô nhiễm.

Tuy nhiên, lan ý cần được chăm sóc ở mức vừa phải, cần tưới nước thường xuyên và không chịu được ánh nắng trực tiếp vì có thể bị cháy lá.

5. Nha đam

Nha đam là loại cây mọng nước có khả năng hỗ trợ thanh lọc không khí ở cả không gian trong nhà và ngoài trời. Cây có thể lọc độc tố, phù hợp với nhiều kiểu vườn khác nhau.

Ngoài ra, nha đam còn được biết đến với các lợi ích sức khỏe nhờ đặc tính y học, được sử dụng rộng rãi trong chăm sóc da.

6. Cây dây nhện

Cây dây nhện, hay còn được gọi là cỏ lan chi, được xem là một trong những loại cây dễ trồng. Loại cây này có khả năng lọc độc tố, thanh lọc không khí và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Một ưu điểm khác là cây dây nhện dễ nhân giống, nhờ các cây con mọc ra từ nhánh phụ.

7. Cọ lá tre

Cọ lá tre là loại cây thanh lọc không khí có nhiều đặc điểm nổi bật. Ngoài khả năng lọc độc tố và mang lại không khí trong lành, cây còn giúp tạo bầu không khí tươi mát cho sân thượng.

Loại cây nhiệt đới này có thể cao tới khoảng 1,8m, vừa làm đẹp sân thượng vừa phát huy công dụng thanh lọc không khí.