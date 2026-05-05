Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều "cấm kỵ" của gia đình có con trai đầu lòng

Theo Thiên An | 05-05-2026 - 08:06 AM | Sống

Con trai đầu lòng thường được coi là "trụ cột tương lai" của gia đình. Tuy nhiên, việc áp đặt những tư duy cũ kỹ hay bảo bọc quá mức có thể tước đi của con cơ hội được trở thành một người đàn ông độc lập và giàu lòng thấu cảm.

Trong tâm lý học phát triển, con trai đầu lòng thường có xu hướng muốn khẳng định vị thế và sức mạnh sớm hơn. Con chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hình tượng người cha và luôn khao khát sự công nhận.

Nếu cha mẹ không khéo léo, con dễ rơi vào trạng thái "gồng" mình để thỏa mãn mong đợi của người lớn, dẫn đến sự lệch lạc trong phát triển nhân cách. Để nuôi dạy một chàng trai vừa bản lĩnh, vừa có chiều sâu tâm hồn, cha mẹ cần đặc biệt tránh 4 điều sau:

Cấm kỵ việc dập tắt cảm xúc bằng câu nói "Con trai không được khóc"

Đây là lỗi sai kinh điển nhất. Khi cha mẹ ngăn cản con trai khóc hoặc bộc lộ sự sợ hãi, bạn đang vô tình dạy con rằng : "Cảm xúc là dấu hiệu của sự yếu đuối". Điều này khiến trẻ học cách kìm nén, dẫn đến việc thiếu hụt năng lực quản trị cảm xúc khi trưởng thành.

Tâm lý học hiện đại chỉ ra rằng, những người đàn ông bị cấm khóc từ nhỏ thường có xu hướng bạo lực hoặc gặp khó khăn trong việc thiết lập sự gần gũi với vợ con sau này. Hãy để con hiểu rằng sự mạnh mẽ thực sự nằm ở việc dám đối diện và làm chủ cảm xúc, chứ không phải là chôn vùi nó. Một người đàn ông biết khóc khi đau buồn mới là người có đủ lòng trắc ẩn để yêu thương và bảo vệ người khác.

Ảnh minh họa

Tuyệt đối không "đặc quyền hóa" con trai trong việc nhà

Vì là con trai đầu lòng, nhiều gia đình vẫn còn tư duy ưu tiên con cho việc học hành, giao tiếp bên ngoài mà miễn trừ toàn bộ việc nhà. Đây là cách nhanh nhất để nuôi dưỡng một người đàn ông ích kỷ và thiếu kỹ năng sống cơ bản.

Việc không phải động tay vào việc nhà khiến con hình thành tư duy "mình là trung tâm" và mặc định rằng phụ nữ, chẳng hạn như mẹ hoặc chị em gái có nghĩa vụ phục vụ mình. Hãy dạy con rằng việc giữ gìn tổ ấm là trách nhiệm chung không phân biệt giới tính. Con trai biết nấu ăn, biết dọn dẹp không chỉ giúp con tự lập khi đi xa mà còn giúp con trở thành một người chồng, người cha có trách nhiệm và biết sẻ chia trong tương lai.

Đừng biến con thành "bản sao" hoàn hảo của người cha hoặc giấc mơ của mẹ

Cha mẹ thường có xu hướng dồn toàn bộ những ước mơ chưa thực hiện được lên vai đứa con trai cả. Việc ép con phải theo đuổi một ngành nghề, một sở thích hay một lối sống mà con không đam mê sẽ triệt tiêu sự sáng tạo và hạnh phúc tự thân của trẻ.

Hiện tượng này trong tâm lý học gọi là sự áp đặt bản sắc. Đứa trẻ lớn lên chỉ để làm hài lòng cha mẹ mà không biết mình thực sự là ai. Hãy đóng vai trò là người quan sát và hỗ trợ, thay vì là người cầm lái cuộc đời con. Hãy để con được thử sai, được khám phá những thế mạnh riêng của mình. Một người đàn ông thành công nhất là khi họ được sống với đúng bản ngã và đam mê của mình.

Ảnh minh họa

Cấm kỵ việc sử dụng bạo lực hoặc sự áp đặt quyền lực tuyệt đối

Nhiều người tin rằng "thương cho roi cho vọt" là cách để dạy con trai vào khuôn khổ. Tuy nhiên, với con trai đầu lòng vốn có lòng tự trọng và nhu cầu khẳng định cái tôi cao, bạo lực chỉ tạo ra hai kết quả: hoặc con trở nên hèn nhát, hoặc con sẽ trở thành một kẻ bắt nạt trong tương lai.

Khi bạn dùng quyền lực để trấn áp, con không thực sự "nể", con chỉ đang "sợ". Khi con lớn hơn và có sức mạnh thể chất, con sẽ dùng đúng cách đó để đối xử lại với xã hội và chính cha mẹ. Hãy dùng sự kỷ luật tích cực và những cuộc đối thoại ngang hàng để thuyết phục con. Sự tôn trọng của một chàng trai dành cho cha mẹ phải đến từ sự nể phục về trí tuệ và cách hành xử, chứ không phải từ nỗi sợ đòn roi.

Nuôi dạy con trai đầu lòng là hành trình rèn giũa một viên ngọc thô. Khi cha mẹ biết buông bỏ quyền lực và những định kiến cứng nhắc, viên ngọc ấy sẽ tỏa sáng bằng chính bản lĩnh và lòng tử tế tự nhiên nhất.

3 TRÁNH khi nuôi dạy con gái, 3 KHÔNG khi nuôi dạy con trai: Cha mẹ phải biết!

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng dậy uống ngay 1 loại nước này giúp thận khỏe, nhuận tràng hiệu quả: Nhiều người chưa biết tận dụng đúng cách

Sáng dậy uống ngay 1 loại nước này giúp thận khỏe, nhuận tràng hiệu quả: Nhiều người chưa biết tận dụng đúng cách Nổi bật

10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026

10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026 Nổi bật

Đang lên xe taxi, người đàn ông nước ngoài bị cướp 2,4 kg vàng trị giá 10 tỉ đồng

Đang lên xe taxi, người đàn ông nước ngoài bị cướp 2,4 kg vàng trị giá 10 tỉ đồng

08:02 , 05/05/2026
Phụ huynh ngày càng ưu tiên giá trị dài hạn khi chọn trường đại học cho con

Phụ huynh ngày càng ưu tiên giá trị dài hạn khi chọn trường đại học cho con

08:00 , 05/05/2026
Học người Nhật cách giảm cân bằng táo: Thêm 1 bước trước khi ăn giúp tăng khả năng đốt mỡ, "giảm mỡ" trong máu

Học người Nhật cách giảm cân bằng táo: Thêm 1 bước trước khi ăn giúp tăng khả năng đốt mỡ, "giảm mỡ" trong máu

07:35 , 05/05/2026
Lời khuyên dành cho gia đình đang trồng cây phát lộc

Lời khuyên dành cho gia đình đang trồng cây phát lộc

07:25 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên