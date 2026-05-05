Lời khuyên dành cho gia đình đang trồng cây phát lộc

Cây phát lộc, còn gọi là trúc phát tài, từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ dáng vẻ thanh thoát, dễ chăm và ý nghĩa phong thủy tích cực. Để cây thực sự xanh tốt, giữ được vẻ đẹp lâu dài và phát huy giá trị mà nó mang lại, việc trồng và chăm sóc đúng cách là điều không thể xem nhẹ. Dưới đây là những lời khuyên thiết thực dành cho những ai đang hoặc sắp trồng loại cây này.

1. Chọn cây khỏe ngay từ đầu

Muốn cây phát lộc phát triển ổn định, khâu chọn cây là quan trọng nhất. Nên ưu tiên những cây có thân xanh tươi, cứng cáp, không bị dập nát hay úa vàng. Lá cây phải đều màu, không có đốm lạ hoặc dấu hiệu sâu bệnh. Nếu mua theo bó hoặc theo chậu, cần quan sát kỹ phần gốc, vì đây là nơi dễ bị úng hoặc hỏng nhưng lại khó phát hiện nếu chỉ nhìn qua loa.

2. Lựa chọn môi trường trồng phù hợp

Cây phát lộc có thể trồng trong đất hoặc trong nước, nhưng mỗi cách đều có yêu cầu riêng. Nếu trồng trong nước, cần dùng nước sạch, tốt nhất là nước lọc hoặc nước đã để qua đêm để bay bớt clo. Nếu trồng trong đất, nên chọn loại đất tơi xốp, thoát nước tốt để tránh tình trạng úng rễ. Dù trồng theo cách nào, điều quan trọng là môi trường phải ổn định, không thay đổi đột ngột.

3. Kiểm soát ánh sáng hợp lý

Đây là loại cây ưa ánh sáng nhẹ, không thích ánh nắng gắt trực tiếp. Đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp như gần cửa sổ, bàn làm việc hoặc phòng khách là lý tưởng. Nếu để cây dưới ánh nắng mạnh trong thời gian dài, lá rất dễ bị cháy và chuyển vàng. Ngược lại, thiếu sáng cũng khiến cây còi cọc, thân yếu và mất dáng.

4. Lưu ý về nước và độ ẩm

Với cây trồng trong nước, nên thay nước định kỳ khoảng 7 đến 10 ngày một lần để tránh vi khuẩn và rêu phát triển. Khi thay nước, có thể rửa nhẹ phần rễ để giữ vệ sinh. Với cây trồng trong đất, chỉ tưới khi thấy bề mặt đất khô, không nên tưới quá nhiều vì dễ gây thối rễ. Một điểm cần nhớ là cây phát lộc không ưa môi trường quá ẩm ướt kéo dài.

5. Chú ý đến yếu tố phong thủy

Không chỉ là cây cảnh, phát lộc còn mang ý nghĩa tài lộc, may mắn và thăng tiến. Vì vậy, nhiều người thường quan tâm đến số lượng cành khi trồng. Ví dụ, 2 cành tượng trưng cho tình duyên, 3 cành đại diện cho hạnh phúc, 5 cành liên quan đến sức khỏe, 8 cành mang ý nghĩa phát tài. Ngoài ra, vị trí đặt cây cũng nên gọn gàng, sạch sẽ để tránh ảnh hưởng đến tổng thể không gian.

6. Cắt tỉa và xử lý khi cây có dấu hiệu yếu

Trong quá trình chăm sóc, nếu thấy lá vàng, thân mềm hoặc có dấu hiệu mục, cần xử lý sớm. Có thể cắt bỏ phần hỏng để tránh lây lan sang các phần khác. Với cây trồng trong nước, nếu rễ bị đen hoặc có mùi lạ, nên thay nước ngay và loại bỏ rễ hỏng. Việc cắt tỉa định kỳ cũng giúp cây giữ được dáng đẹp và kích thích chồi mới phát triển.

Cây phát lộc không khó trồng, nhưng để cây luôn xanh mướt và giữ được vẻ đẹp lâu dài thì cần một chút kiên nhẫn và chăm sóc đúng cách. Khi được đặt trong môi trường phù hợp và chăm sóc hợp lý, không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu cho không gian sống, loại cây này còn góp phần tạo nên sự cân bằng, hài hòa cả về thẩm mỹ lẫn tinh thần.