Nam thanh niên 28 tuổi giảm 30% chỉ số viêm gan chỉ sau 4 tuần: Nhờ mầm 1 loại rau chợ Việt bán đầy

Thói quen ăn uống tùy tiện, tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh, thức khuya, uống nhiều nước ngọt/bia rượu... cùng nhiều áp lực đang khiến các bệnh về gan trẻ hoá nhanh. Bao gồm cả viêm gan, căn bệnh nguy hiểm nhưng lại khó phát hiện sớm và thường bị xem nhẹ.

Nam thanh niên 28 tuổi cải thiện viêm gan nhờ mầm bông cải xanh

Tiến sĩ Lee Szu-hsien (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, viêm gan là tình trạng các tế bào gan bị tổn thương và sưng tấy, dẫn đến suy giảm chức năng đào thải độc tố của cơ thể. Nếu không được kiểm soát, viêm gan mạn tính sẽ âm thầm tiến triển thành xơ gan, thậm chí là ung thư gan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đáng lo ngại nhất là bệnh thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh chủ quan cho đến khi chỉ số viêm gan vọt cao.

Một trong những "bằng chứng sống" là một nam bệnh nhân 28 tuổi được Tiến sĩ Lee điều trị mấy tháng gần đây. Anh này phát hiện bị viêm gan nặng và kháng insulin trầm trọng sau khi đi khám vì đau tức hạ sườn phải, vàng da, chán ăn thời gian dài. Dù đã áp dụng đủ các loại thuốc và điều chỉnh chế độ ăn, tình trạng sức khỏe của thanh niên này vẫn rơi vào trạng thái chững lại, không thể cải thiện thêm.

Để tránh gây thêm gánh nặng thuốc men cho cơ thể, Tiến sĩ Lee đã đưa ra một lời khuyên kỳ lạ: Ăn mầm bông cải xanh mỗi ngày. Đây không phải là cây súp lơ trưởng thành chúng ta hay mua mà là hạt của cây súp lơ vừa mới nảy mầm được khoảng 3 đến 5 ngày tuổi. Hình dáng giống với giá đỗ hoặc rau mầm cải ngọt. Người Việt thường gọi là giá đỗ bông cải xanh hoặc rau mầm súp lơ xanh, bán phổ biến trong các siêu thị và chợ lớn.

Kết quả sau khi ăn rau mầm bông cải xanh trong 4 tuần đã tạo ra thay đổi ngỡ ngàng: Chỉ số viêm gan (GPT) của nam thanh niên này này đã giảm từ 95 xuống còn 67, tương đương mức giảm gần 30%. Không dừng lại ở đó, mức insulin lúc đói cũng giảm 24%, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả mà cơ thể không còn phải "gồng mình" như trước.

Tại sao mầm bông cải xanh giúp cải thiện viêm gan?

Tại sao mầm bông cải xanh lại có sức mạnh thần kỳ đến vậy? Theo phân tích của Tiến sĩ Lee, loại rau mầm này chứa hàm lượng Sulforaphane cực cao, vượt xa bông cải trưởng thành.

Sulforaphane giúp kích hoạt "siêu công tắc" Nrf2, thúc đẩy gan tự sản sinh các enzyme giải độc và chất chống oxy hóa nội sinh mạnh mẽ. Quá trình này không chỉ dọn dẹp độc tố mà còn nhanh chóng vá lại các tổn thương ở màng tế bào, giúp hạ chỉ số viêm GPT một cách tự nhiên và bền vững mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào thuốc.

Đồng thời, loại rau mầm này còn can thiệp sâu vào quá trình chuyển hóa bằng cách ngăn chặn hình thành mỡ mới và thúc đẩy "đốt cháy" mỡ thừa tích tụ trong gan. Khi mỡ nội tạng giảm và nồng độ Insulin lúc đói ổn định, lá gan sẽ thoát khỏi tình trạng quá tải, có đủ khoảng trống và thời gian để tự phục hồi chức năng một cách ngoạn mục chỉ sau 4 tuần. Phương pháp ăn là khoảng 25g mầm bông cải xanh mỗi ngày, dưới dạng ăn sống hoặc ép nước.

4 thực phẩm bảo vệ gan ngoài bông cải xanh

Không chỉ có mầm bông cải xanh, Tiến sĩ Lê nhấn mạnh rằng một chế độ ăn dựa trên thực vật đúng cách là tấm khiên vững chắc bảo vệ gan. Dưới đây là 4 "siêu thực phẩm" giúp bạn thanh lọc gan ngay tại nhà:

- Các loại rau họ cải (súp lơ, cải xoăn): Chứa glucosinolate, chất này giúp gan sản sinh các enzyme giải độc tự nhiên, bảo vệ tế bào gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

- Ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu: Nguồn chất xơ dồi dào giúp ổn định đường huyết, ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa trong gan, đặc biệt tốt cho người có nguy cơ gan nhiễm mỡ.

- Các loại quả mọng (việt quất, dâu tây): Giàu polyphenol và các chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm nhiễm tế bào gan và phục hồi các tổn thương nội tạng.

- Cà phê đen (1-3 tách mỗi ngày): Ít ai biết cà phê đen không đường đã được Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) công nhận khả năng giảm 23% nguy cơ gan nhiễm mỡ và 40% nguy cơ ung thư gan. Nhưng lưu ý kiểm soát lượng uống và thời gian uống trong ngày.

Nguồn và ảnh: Skypost, Family Doctor