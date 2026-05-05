Jenny Huỳnh nói "tạm biệt Stanford": Netizen chưa kịp lo thì đã phát hiện sự thật phía sau

Mỗi khi mạng xã hội bắt đầu “tụt mood”, kiểu gì cũng có một nhân vật xuất hiện để nhắc khéo rằng thế giới ngoài kia vẫn còn những người… học giỏi đến mức khiến người khác phải suy nghĩ lại về cuộc đời mình. Và lần này, cái tên được gọi lên chính là Jenny Huỳnh với video mới mang tiêu đề “TẠM BIỆT STANFORD, CHÀO OXFORD”.

Chỉ một dòng tiêu đề ngắn nhưng đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Không ít người thoạt nghe đã tưởng rằng cô rời Đại học Stanford để chuyển hẳn sang Đại học Oxford. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là một chương trình trao đổi sinh viên, nằm trong hành trình học tập quốc tế mà Jenny đang theo đuổi.

Hình ảnh mới của Jenny Huỳnh tại Oxford

Dưới phần bình luận, netizen nhanh chóng nhập cuộc với loạt phản ứng trầm trồ, ngưỡng mộ, Nhiều người đùa rằng đây chính là phiên bản đời thực của cụm từ “con nhà người ta”:

- Người ta mất động lực thì nằm nghỉ, còn Jenny mất động lực thì… đổi trường từ Stanford sang Oxford cho có cảm hứng học tiếp

- Xem xong video tự nhiên thấy mình cần nghiêm túc lại với cuộc đời, ít nhất là… mở sách ra đã

- Stanford chưa đủ vui nên qua Oxford học tiếp, đúng là level khác hẳn.

- Học Stanford rồi sang Oxford trải nghiệm tiếp, đúng kiểu học để không bỏ sót thế giới.

- Người bình thường: học xong đại học. Jenny: học hết cả thế giới luôn cho tiện.

- Điều đáng nể không chỉ là học giỏi mà là tinh thần dám thử, dám nộp đơn nhiều lần đến khi đạt được

- Xem Jenny không thấy áp lực mà thấy có động lực hơn, kiểu người ta làm được thì mình cũng phải cố gắng chút.

Trong video, Jenny cũng giải thích rõ lý do lựa chọn Oxford. Cô cho biết mình từng đến Anh và đặc biệt yêu thích không khí nơi đây. Với Jenny, Oxford không chỉ là một trường đại học danh tiếng mà còn mang vẻ đẹp cổ kính, gợi nhớ đến thế giới trong loạt phim Harry Potter mà cô yêu thích từ nhỏ. Chính điều này đã thôi thúc cô nộp hồ sơ tham gia chương trình trao đổi giữa Stanford và Oxford.

Ít ai biết rằng để có được cơ hội này, Jenny đã phải nộp đơn tới 3 lần. Lần đầu vào năm nhất, cô bị từ chối; lần thứ hai vào danh sách chờ nhưng sau đó chủ động rút lui và phải đến lần thứ ba, vào tháng 10/2025, cô mới chính thức nhận được kết quả trúng tuyển để tham gia chương trình trao đổi vào năm 2026.

Trước đó, Jenny cũng từng tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc (Bắc Đại), sau đó quay lại Stanford tiếp tục học tập. Việc liên tục trải nghiệm nhiều môi trường giáo dục hàng đầu cho thấy định hướng rõ ràng của cô bạn khi học không chỉ để lấy bằng, mà để mở rộng góc nhìn và khám phá thế giới.

Cô bạn khoe thẻ thư viện tại Oxford

Phòng ký túc xá của Jenny tại Oxford

Jenny Huỳnh có tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005. Jenny đang sở hữu hơn 4,1 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng người theo dõi lần lượt là 7,3 triệu trên TikTok, 2,1 triệu trên Instagram và 2,5 triệu trên Facebook.

Nội dung video của Jenny Huỳnh vlog đời thường, chia sẻ cuộc sống học tập, sinh hoạt và những trải nghiệm cá nhân một cách giản dị, tự nhiên. Các video của cô nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng, giúp Jenny trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.

Về học vấn, sau khi tốt nghiệp trung học tại Mỹ, Jenny Huỳnh trúng tuyển Đại học Stanford - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Đầu năm 2025, cô tiếp tục được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Stanford và Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), theo học tại Trung Quốc trong một học kỳ. Sau đó Jenny đã quay lại học tại Stanford học tiếp 2 học kỳ và như đã đề cập phía trên, tiếp tục chuyển sang Oxford học về kinh tế và kinh doanh.