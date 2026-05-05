Phụ huynh ngày càng ưu tiên giá trị dài hạn khi chọn trường đại học cho con

Gloucestershire Vietnam – chương trình đào tạo hợp tác giữa UEF và University of Gloucestershire (Vương quốc Anh) đang nhận được sự tìm hiểu như một lựa chọn vừa thực tế, vừa có định hướng phát triển rõ hơn cho sinh viên.

Điểm thu hút của chương trình Gloucestershire Vietnam đối với phụ huynh là môi trường học tập, chuẩn đào tạo và khả năng đồng hành với sinh viên trong suốt quá trình học. Với nhiều gia đình, đây là cách tiếp cận cân bằng hơn giữa chất lượng đào tạo và điều kiện theo học thực tế.

TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc Gloucestershire Vietnam, cho biết: "Chương trình Cử nhân tại Gloucestershire Vietnam là minh chứng rõ nét cho định hướng quốc tế hóa giáo dục. Chúng tôi mong muốn mang chương trình và bằng cấp quốc tế đến với sinh viên ngay tại Việt Nam, giúp các em tiếp cận chuẩn mực đào tạo của Anh Quốc với chi phí hợp lý hơn, đồng thời mở rộng cơ hội học tập và kết nối toàn cầu".

Nhận định này phản ánh đúng cách nhiều gia đình đang tiếp cận giáo dục đại học hiện nay. Phụ huynh bắt đầu quan tâm nhiều hơn về mức độ phù hợp, khả năng theo học lâu dài và giá trị thực mà chương trình mang lại cho người học.

Chị Lan Hương, phường Tân Định, TP.HCM, phụ huynh của sinh viên đang theo học chương trình Gloucestershire Vietnam, cho biết gia đình chị chọn chương trình sau khi cân nhắc cả chi phí và sự thuận tiện trong quá trình theo học.

"Với những gia đình có kinh tế vừa phải, chương trình này giúp tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với đi du học. Cháu học ở gần gia đình, tôi cũng yên tâm hơn khi con tiết kiệm thời gian, công sức để theo học", chị Lan Hương chia sẻ.

Đồng quan điểm, chị Hà Thị Kim Hương (ngụ tại TP.HCM), phụ huynh của sinh viên Nguyễn Ngọc Tâm cho biết: "Tôi quyết định cho con theo học tại Gloucestershire Vietnam sau khi tham khảo ý kiến từ nhiều phụ huynh có con đang theo học tại đây và nhận được những phản hồi rất tích cực về môi trường đào tạo. Ngoài ra, học bổng cũng giúp gia đình giảm bớt một phần chi phí và trở thành nguồn động viên lớn để con nỗ lực học tập tốt hơn".

Có thể thấy, yếu tố tài chính phù hợp cũng là lý do khiến nhiều gia đình quan tâm đến chương trình. Gloucestershire Vietnam hiện áp dụng chính sách học bổng tuyển sinh với các mức miễn giảm từ 25% đến 100% học phí, giúp người học tối ưu chi phí đáng kể. So với phương án du học Anh, đây là lựa chọn giúp nhiều gia đình giảm áp lực tài chính.

Chính sách học bổng tuyển sinh của Gloucestershire Vietnam 2026

Bên cạnh yếu tố chi phí và sự phù hợp, phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng đào tạo và giá trị đầu ra của chương trình. Các bậc cha mẹ không chỉ nhìn vào bằng cấp, mà còn kỳ vọng sinh viên được phát triển ngoại ngữ, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần chủ động và khả năng thích ứng để đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Với Gloucestershire Vietnam, giá trị của chương trình chỉ thật sự rõ khi sinh viên bước vào thị trường lao động và chuyển hóa kiến thức thành năng lực làm việc thực tế.

Bạn Bùi Diệp Bích, cựu sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, hiện là nhân viên Marketing - Điều phối viên tại Point Avenue và hỗ trợ sự kiện tại True North International School (Hà Nội), cho rằng các trải nghiệm học tập mang tính quốc tế đã tạo nền tảng quan trọng cho công việc hiện nay của mình.

"Những chương trình học kỳ quốc tế tại nước ngoài đã rèn cho tôi sự tự tin và kỹ năng thích nghi trong môi trường học đa quốc gia. Điều này giúp tôi không còn bỡ ngỡ khi làm việc với những đồng nghiệp và đối tác đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau", Diệp Bích cho biết.

Bùi Diệp Bích tham gia chương trình học tập quốc tế WON-MIND 2025 tại Hàn Quốc

Từ câu chuyện của cựu sinh viên, có thể thấy yêu cầu của thị trường lao động đang thay đổi nhanh. Doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến khả năng thích nghi, kỹ năng giao tiếp, năng lực xử lý công việc trong môi trường liên văn hóa của người lao động.

Trong bối cảnh đó, những giá trị người học nhận được trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định chọn trường. Một chương trình đáng đầu tư không chỉ phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình. Chương trình đó còn phải giúp sinh viên phát triển năng lực, mở rộng trải nghiệm học tập và sẵn sàng hơn cho môi trường nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu thêm về Gloucestershire Vietnam – chương trình đào tạo hợp tác giữa UEF và University of Gloucestershire (Vương quốc Anh), mang lộ trình học tập theo chuẩn Anh Quốc để có thêm cơ sở lựa chọn một môi trường học tập phù hợp, dài hạn và có giá trị phát triển thực chất.

Thí sinh có thể xét tuyển bằng điểm Học bạ hoặc điểm IELTS để nhận các học bổng hấp dẫn và kết quả xét tuyển sớm từ đó chủ động lộ trình học đại học và an tâm thi tốt nghiệp.

