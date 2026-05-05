Đang lên xe taxi, người đàn ông nước ngoài bị cướp 2,4 kg vàng trị giá 10 tỉ đồng

Ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về các tội cướp giật tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can gồm Hoàng Tuấn Anh (SN 1991, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên), bị khởi tố về tội "Cướp giật tài sản" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), bị khởi tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có"; Nguyễn Văn Điểm (SN 1986, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh), cùng bị khởi tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó ngày 21-4-2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an phường Nếnh, về việc anh W.J. (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) tố giác bị một đối tượng chiếm đoạt tài sản là vàng có giá trị lớn. Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-4-2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an phường Nếnh bắt, tạm giữ các nghi phạm gây án.

Theo điều tra, đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu hỗ trợ, giúp anh W.J. bán vàng tại Việt Nam. Do bản thân không nghề nghiệp, cần tiền để chi tiêu, nên Tuấn Anh nảy sinh ý định sẽ lợi dụng sơ hở trong lúc giao dịch để chiếm đoạt vàng.

Ngày 13-4-2026, Tuấn hẹn gặp anh W.J. để mang vàng đi kiểm tra và yêu cầu chỉ đi một mình, sau đó cả hai đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra chất lượng vàng. Qua kiểm tra, xác định số vàng trên là thật, cả hai cùng ra về và lợi dụng sơ hở của anh W.J. khi đang lên xe taxi, Tuấn Anh đã cướp giật 23 vòng vàng với tổng trọng lượng 2,4 kg đựng trong túi vải, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau đó Tuấn Anh cùng Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Khánh Linh tìm nơi bán 1,4 kg vàng, được số tiền gần 5,9 tỉ đồng, rồi nhờ Nguyễn Thanh Tùng cất giấu hộ một phần tiền và số vàng chưa bán. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân, ngoài ra Tuấn Anh còn mua ma túy để tổ chức sử dụng cùng người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt gồm 2,4 kg vàng (trị giá khoảng 10 tỉ đồng), 2 tỉ đồng tiền mặt và 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 (mua từ tiền bán vàng chiếm đoạt được).

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.