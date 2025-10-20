Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách làm chuối xanh nhanh chín mà chẳng cần hóa chất: “Siêu mềm dẻo” chỉ sau 10 phút

20-10-2025 - 19:43 PM | Sống

Bạn đã bao giờ nhìn chằm chằm vào một nải chuối xanh, ước gì chúng đã chín và sẵn sàng để ăn chưa? Hãy khám phá một mẹo có thể khiến chuối chín mềm chỉ trong vài phút.

Chuối là một thành phần đa năng trong nhiều món ăn, đặc biệt là trong các món salad trái cây, nhưng cái khó là đảm bảo chuối đủ chín trước khi thưởng thức. 

Nếu mua một nải chuối chín, bạn có thể sẽ phải ăn dồn dập vì sợ chuối nẫu hỏng chỉ sau vài ngày. Nhưng nếu mua một nải chuối xanh, bạn có thể phải đợi nhiều ngày mới được ăn. Mẹo dưới đây có thể giúp bạn đẩy nhanh quá trình chín này.

Trong một video lan truyền trên mạng xã hội TikTok, đầu bếp người Mỹ John Kanell — với tài khoản @preppykitchen — đã chia sẻ hai cách giúp chuối trở nên “siêu mềm dẻo” chỉ sau 10 phút.

Cách làm chuối xanh nhanh chín mà chẳng cần hóa chất: “Siêu mềm dẻo” chỉ sau 10 phút- Ảnh 1.

Đầu bếp John Kanell chia sẻ cách làm chuối xanh nhanh chín. (Ảnh: @preppykitchen)

“Những quả chuối xanh này không dùng để nướng bánh được, trong khi những quả chuối quá chín này thì hoàn hảo,” John nói ở đầu clip. “Dưới đây là hai cách để làm chuối chín nhanh.”

“Mẹo thứ nhất, đặt chuối lên một khay nướng và cho vào lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 phút, và sau 10 phút chúng sẽ trông như thế này.”

Đầu bếp giơ khay lên, cho thấy những quả chuối đã chuyển sang màu nâu đậm, hoàn toàn khác so với vẻ ngoài xanh lè ban đầu.

Việc đặt chuối vào lò nướng mô phỏng quá trình chín tự nhiên khi nhiệt độ phá vỡ tinh bột và chuyển hóa chúng thành đường, do đó bạn sẽ có một quả chuối mềm hơn, ngọt hơn và thơm hơn.

“Siêu mềm dẻo,” anh tiếp tục, “Chỉ cần cắt ra và chúng đã sẵn sàng để sử dụng.”

Chưa dừng lại ở đó, John còn có một mẹo đơn giản và dễ thực hiện khác nếu bạn không có lò nướng.

“Mẹo thứ hai, đặt chuối xanh lên một cái đĩa và dùng nĩa đâm vài lỗ trước khi cho vào lò vi sóng theo từng khoảng 30 giây cho đến khi chuối mềm. Chúc bạn nướng chuối vui vẻ!”

Một người dùng đã bình luận: “Cảm ơn bạn, John Kanell. Những mẹo này rất hữu ích,” trong khi một người khác chia sẻ: “Tôi cũng học được rằng bạn có thể làm chuối thêm giòn bằng cách trộn thêm đường. Bạn thật sự là cứu tinh.”

Khi mua chuối, người sành sỏi nhìn thấy 4 dấu hiệu này sẽ quay người bỏ đi ngay: Dù rẻ đến đâu cũng đừng mua!

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

