Người bán rau chỉ cách bảo quản chuối tươi lâu suốt tuần - nhất định không được để ở vị trí này

Bạn có thể đã từng gặp tình huống sau: bạn ghé vào cửa hàng gần nhà, mua vài quả chuối để ăn dần trong tuần, đặt chúng lên kệ bếp và tự hứa với bản thân sẽ ăn một quả mỗi ngày để giữ sức khỏe. Nhưng rồi, bạn ngủ quên, vội vàng đi làm vào buổi sáng, hoàn toàn quên mất kế hoạch của mình – chỉ để vài ngày sau đã thấy những quả chuối đã chuyển sang màu đen.

Theo báo Anh Daily Express, chuối là một trong những mặt hàng được yêu thích nhất tại các siêu thị – nhưng đồng thời, cũng là một trong những loại thực phẩm bị lãng phí nhiều nhất, do chuối chín rất nhanh. Ví dụ, tại Anh, khoảng 4 tỷ quả chuối được mua trong năm ngoái, tăng 2,6% so với năm trước, theo dữ liệu từ Kantar Worldpanel. Tuy vậy, các hộ gia đình tại Anh vẫn vứt đi khoảng 1 triệu quả chuối mỗi ngày, theo tổ chức từ thiện chống lãng phí thực phẩm WRAP.

Các nhà bán lẻ đã thử nhiều chiến lược để giải quyết vấn đề này, bao gồm việc bán các nải chuối còn xanh để giúp kéo dài thời gian sử dụng.

Nếu bảo quản không đúng cách, chuối có thể hỏng chỉ trong vòng 2 đến 4 ngày, nhưng nếu bảo quản đúng cách, chúng có thể giữ được lên đến một tuần hoặc thậm chí lâu hơn.

Mattia Nezzera, Giám đốc tại cửa hàng rau củ Marvellous Greens & Beans ở London, Anh, cho biết: “Chuối nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng – khoảng từ 10 đến 17–18 độ C. Tuyệt đối không cho vào tủ lạnh , vì chỉ trong một ngày, chúng có thể chuyển sang màu đen.”

“Một số người nói rằng nếu bạn bọc phần cuống của nải chuối bằng giấy bạc, điều đó có thể giúp giữ chuối lâu hơn. Nhưng chúng tôi không áp dụng cách này trong thực tế.”

Người ta tin rằng kỹ thuật này có thể giúp làm chậm quá trình chín ở nhiệt độ phòng vì cuống chuối phát ra khí ethylene, một loại khí khiến trái cây chín nhanh.

Mattia nói thêm: “Ngược lại, nếu bạn muốn chuối chín nhanh hơn, bạn có thể bỏ chúng vào túi giấy. Việc này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chín.”

Mattia cũng cho biết chuối có thể được bảo quản trong giỏ đựng trái cây, tuy nhiên, điều quan trọng là không bao giờ để chuối gần các loại trái cây khác như táo, lê, bơ hoặc đào, vì những loại trái cây này cũng phát ra khí ethylene, có thể khiến chuối chín nhanh hơn.

Thay vào đó, chuối nên được để riêng biệt, tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp.



