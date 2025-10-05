Ung thư thường "để mắt" tới những người ăn nhiều loại cá này: Thích đến mấy cũng cần hạn chế

Cá ướp muối là một món ăn siêu tốn cơm của rất nhiều người Việt. Đây là loại cá tươi, được ướp với rất nhiều muối, sau đó được phơi hoặc sấy khô để bảo quản được lâu hơn. Thế nhưng, Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) đã tìm ra “bằng chứng mạnh mẽ” cho thấy, tiêu thụ quá nhiều cá ướp muối có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Chất gây ung thư “ẩn mình” trong cá ướp muối

Ăn nhiều cá ướp muối có thể làm tăng nguy cơ ung thư (Ảnh minh họa).

Vào năm 2018, WCRF công bố mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và nguy cơ ung thư. Tổ chức này đã xem xét nhiều chế độ ăn uống khác nhau và tìm ra “bằng chứng mạnh mẽ” cho thấy ăn nhiều cá ướp muối làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng.

WCRF cho biết, cá ướp muối có chứa nhiều nitrit. Khi được tiêu thụ vào cơ thể, nitrit sẽ tạo thành nitrosamine. Đây là một chất gây ung thư cực mạnh, có khả năng gây đột biến DNA cao.

Các thử nghiệm trên động vật đã chứng minh tiêu thụ quá nhiều nitrosamine có thể làm tăng nguy cơ hình thành các khối u ở hệ tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu quan sát trên người cho thấy những người tiêu thụ nhiều cá ướp muối có nồng độ nitrosamine trong cơ thể rất cao và thuộc nhóm cư dân có tỷ lệ ung thư vòm họng cao, tờ The Paper thông tin. Đặc biệt, các nghiên cứu này nhấn mạnh, ăn càng nhiều cá ướp muối, nguy cơ mắc loại ung thư này sẽ càng cao.

Một số loại cá ướp muối (Ảnh minh họa).

Vào năm 1992, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp cá ướp muối là chất gây ung thư nhóm 1.

Thay vì sử dụng cá ướp muối, việc lựa chọn các món ăn tươi sẽ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư và góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Nếu vẫn muốn thưởng thức cá ướp muối, bạn chỉ nên ăn 2 - 3 lần mỗi tháng, đồng thời cần ngâm và rửa kỹ để loại bớt lượng muối cùng nitrit còn sót lại.

Ăn gì để phòng ngừa ung thư?

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, việc lựa chọn đúng thực phẩm có thể giúp giảm viêm, điều hòa hormone và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Dưới đây là những nhóm thực phẩm được xem là “lá chắn” tự nhiên chống ung thư:

1. Quả mọng

Một số loại quả mọng (Ảnh minh họa).

Các loại quả mọng như dâu tây, nho, việt quất giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin, ellagic acid và resveratrol, giúp ngăn tổn thương DNA và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Có thể ăn trực tiếp quả mọng hoặc kết hợp với sữa chua, bánh mì nướng.

2. Rau họ cải

Các loại rau họ cải như súp lơ xanh, bắp cải, cải Brussels chứa hợp chất indole-3-carbinol có tác dụng ngăn ngừa nhiều loại ung thư.

3. Cá béo

Một số loại cá béo (Ảnh minh họa).

Cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào giúp giảm viêm và hỗ trợ phòng ung thư vú, ung thư đại trực tràng.

4. Các loại hạt

Các loại hạt, đặc biệt là hạt óc chó, cung cấp chất xơ, chất béo tốt và nhiều khoáng chất. Có thể dùng các loại hạt cho bữa ăn nhẹ hoặc thêm vào salad, ngũ cốc.

5. Các loại đậu

Chứa flavonoid – hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh, các loại đậu là thực phẩm được khuyến khích tiêu thụ để hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

6. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt (Ảnh minh họa).

Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, vitamin E và lignan, giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng và cải thiện tiêu hóa.

7. Thực phẩm lên men

Sữa chua, kim chi, kombucha, tempeh là những thực phẩm lên men cung cấp lợi khuẩn, giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa, từ đó giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

8. Tỏi

Tỏi chứa allicin – hợp chất lưu huỳnh có khả năng ức chế sự phát triển tế bào ung thư. Khi ăn tỏi, nên băm nhỏ và để tỏi nghỉ 10 - 15 phút trước khi nấu để phát huy tối đa hoạt tính của allicin.