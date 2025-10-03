Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại cá được ví là "linh dược" cho đàn ông, nhiều protein hơn hẳn cá hồi nhưng giá chỉ bằng 1/8

03-10-2025 - 12:12 PM | Sống

Loại cá này được bán với giá rất phải chăng ở Việt Nam. Nó còn được coi là một vị thuốc bổ cho cánh mày râu.

Cá chép từ lâu đã là loại cá quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt Nam. Khi nhắc đến cá chép, phần đông nghĩ ngay đến công dụng tuyệt vời đối với phụ nữ mang thai. Thế nhưng, ít ai biết rằng cá chép còn được ví như “linh dược” dành cho nam giới.

Lý do là loại cá này giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein. Lượng protein trong cá chép thậm chí cao hơn cả cá hồi, một loại cá vốn nổi tiếng về lợi ích sức khỏe. Điều đáng chú ý, giá cá chép chỉ bằng khoảng 1/8 cá hồi, rất dễ tiếp cận với mọi gia đình.

Cá chép tốt cho đàn ông như thế nào?

Loại cá được ví là "linh dược" cho đàn ông, nhiều protein hơn hẳn cá hồi nhưng giá chỉ bằng 1/8- Ảnh 1.

Cá chép rất tốt cho cánh mày râu (Ảnh minh họa).

Trong Đông y, cá chép được ghi nhận với vị ngọt, tính bình, có công dụng tiêu thũng, bổ thận, kiện tỳ, an thai, bình phổi, thông sữa, làm sạch đường tiêu hóa, lợi tiểu và giúp giải độc các chứng sưng tấy. Đây là lý do cá chép thường được đưa vào nhiều bài thuốc dưỡng sinh và phòng bệnh.

Theo báo Dân Việt, thịt cá chép chứa nhiều axit amin quan trọng như hercynin, glutamid, glucin, đồng thời giàu vitamin A, B1, B12, PP và các khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi, phốt pho, magiê. Các dưỡng chất này không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm viêm và chống đau nhức.

Đặc biệt, với nam giới, cá chép được coi là thực phẩm có lợi cho sức khỏe sinh sản. Báo Dân Trí thông tin, cá chép giàu protein cùng các khoáng chất như kẽm, selen, iod. Đây là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện chức năng tinh trùng và hỗ trợ quá trình sản xuất testosterone, hormone sinh dục nam. Khi hormone này được cân bằng, sức khỏe tình dục, khả năng sinh sản cũng như sinh lực tổng thể của phái mạnh đều được nâng cao.

Cá chép gây ấn tượng với lượng protein. Nếu so sánh với cá hồi, một loại cá được nhiều người ca tụng bởi những lợi ích cho sức khỏe, lượng protein trong cá chép cao hơn hẳn.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g cá chép cung cấp khoảng 22,9g protein. Trong khi đó, 100g cá hồi chỉ chứa 20g protein. Thế nhưng, giá cá chép chỉ bằng khoảng 1/8 so với giá cá hồi. Theo đó, giá cá chép dao động từ 60.000 - 75.000 đồng/kg tuỳ thời điểm, còn giá cá hồi Sapa tươi fillet có giá dao động 500.000 - 550.000 đồng/kg.

Một món ngon từ cá chép, rất tốt cho đàn ông

Loại cá được ví là "linh dược" cho đàn ông, nhiều protein hơn hẳn cá hồi nhưng giá chỉ bằng 1/8- Ảnh 2.

Cá chép (Ảnh minh họa).

Không chỉ xuất hiện trong những món ăn dân dã, cá chép còn được chế biến thành nhiều món ăn – bài thuốc bổ dưỡng dành cho nam giới. Theo báo Sức khỏe & Đời sống, món cá chép hầm sâm, hoàng kỳ được coi là bí quyết giúp cải thiện sinh lực, bổ thận, ích tinh và tăng cường thể lực. Dưới đây là cách nấu món ăn này:

Nguyên liệu:

Cá chép: 1 con (khoảng 250g)

Sâm tân dương: 10g

Hoàng kỳ: 30g

Cách làm:

Rửa sạch sâm và hoàng kỳ.

Cá chép làm sạch, bỏ ruột.

Cho tất cả nguyên liệu vào nồi hầm cách thủy trong khoảng 2 giờ.

Nêm nếm vừa ăn, ăn nóng cả nước lẫn cái.

Mỗi tuần ăn món này từ 2 – 3 lần, liệu trình kéo dài khoảng 30 ngày. Việc duy trì ăn món ăn này đều đặn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện sinh lý nam và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Theo Lam Chi

