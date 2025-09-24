Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại cá được ví như “nhân sâm dưới nước”, giàu protein hơn cá hồi, canxi gấp gần 3 lần sữa bò

24-09-2025 - 21:55 PM | Sống

Đằng sau vẻ ngoài kém bắt mắt của loại cá này lại là một kho dinh dưỡng đáng nể.

Ít ai ngờ, loại cá nhỏ bé, trông có phần “quê mùa” như cá chạch lại sở hữu hàm lượng canxi gấp gần 3 lần sữa bò và còn được dân gian ví như “nhân sâm dưới nước”.

Trong văn hóa ẩm thực, nhiều người vẫn e ngại vì cá chạch thân hình trơn tuột, hay chui rúc bùn đất. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài kém bắt mắt ấy là một kho dinh dưỡng đáng nể. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, 100g cá chạch cung cấp tới 17,9-20g protein, vượt mặt nhiều loại cá quen thuộc như cá chép, cá rô phi, thậm chí còn cao hơn cả cá hồi. Đây là nguồn đạm động vật chất lượng cao, giúp cơ thể phục hồi và duy trì năng lượng.

Loại cá được ví như “nhân sâm dưới nước”, giàu protein hơn cá hồi, canxi gấp gần 3 lần sữa bò- Ảnh 1.

Không chỉ giàu đạm, cá chạch còn là “khoáng chất sống” khi chứa nhiều sắt, kẽm và đặc biệt là canxi. Trung bình 100g cá chạch có tới 299mg canxi, trong khi cùng lượng sữa bò chỉ khoảng 104mg. Lượng sắt của cá chạch (2,9mg/100g) cũng vượt thịt bò nạc, rất phù hợp với những người cần bổ sung sắt mà hạn chế ăn thịt đỏ. Ngoài ra, cá chạch còn cung cấp DHA và EPA, hai axit béo quan trọng cho não bộ và tim mạch, ở mức 92,4mg/100g, cao gấp nhiều lần so với cá đồng thông thường.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo cá chạch tuyệt đối không nên ăn sống vì có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Người bị gout, tăng acid uric hoặc cholesterol cao cũng cần thận trọng khi dùng. Tốt nhất nên chế biến chín kỹ bằng các món quen thuộc như chạch kho, chạch nấu canh hoặc chạch chiên giòn để vừa ngon miệng vừa an toàn.

Có thể thấy, cá chạch dù “xấu xí” nhưng lại là “kho dinh dưỡng” tiềm ẩn. Bổ sung loại cá này đúng cách không chỉ giúp xương chắc khỏe, máu huyết lưu thông mà còn hỗ trợ trí não và tim mạch - những lợi ích khó ngờ từ một món ăn dân dã.

Nguồn và ảnh: QQ

Tôi vừa mới phát hiện ra: 4 loại cá này chứa kim loại nặng và ký sinh trùng, vì sức khỏe của bạn và gia đình nên ăn ít lại!

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
cá chạch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông đi du lịch về phát hiện hàng xóm lắp 4 cục nóng điều hoà sát nhà mình, còn tuyên bố: “Ông dám tháo ra tôi sẽ làm ầm lên”

Người đàn ông đi du lịch về phát hiện hàng xóm lắp 4 cục nóng điều hoà sát nhà mình, còn tuyên bố: “Ông dám tháo ra tôi sẽ làm ầm lên” Nổi bật

Camera AI phát hiện gần 1.800 xe vi phạm giao thông trên một tuyến phố Hà Nội

Camera AI phát hiện gần 1.800 xe vi phạm giao thông trên một tuyến phố Hà Nội Nổi bật

Người đàn ông sống cả năm trong nhà nghỉ giá rẻ, sau khi qua đời em trai đến nhà bàng hoàng phát hiện: “Sao anh tôi có 140 tỷ đồng?”

Người đàn ông sống cả năm trong nhà nghỉ giá rẻ, sau khi qua đời em trai đến nhà bàng hoàng phát hiện: “Sao anh tôi có 140 tỷ đồng?”

21:22 , 24/09/2025
Đặt 2 loại quả này trong phòng ngủ, mẹ chồng khen tôi khắp xóm

Đặt 2 loại quả này trong phòng ngủ, mẹ chồng khen tôi khắp xóm

21:18 , 24/09/2025
Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026

Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026

21:02 , 24/09/2025
Người phụ nữ 40 tuổi đến ngân hàng giao dịch 70 triệu đồng để "đầu tư": Nhân viên ngân hàng MB yêu cầu khai báo, rồi mời công an đến làm việc

Người phụ nữ 40 tuổi đến ngân hàng giao dịch 70 triệu đồng để "đầu tư": Nhân viên ngân hàng MB yêu cầu khai báo, rồi mời công an đến làm việc

20:48 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên