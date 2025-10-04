Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 loại cá "bổ dưỡng nhất trần gian", được mệnh danh là "báu vật dưới nước", không phải cá hố hay cá diếc

04-10-2025

Mùa thu vốn được coi là “thời điểm vàng” để bồi bổ sức khỏe. Nhiều người nghĩ đến thịt bò, thịt heo hay thịt cừu, nhưng thực tế, thịt cá mới là lựa chọn sáng giá nhất. Đặc biệt với những người tóc bạc sớm, trí nhớ suy giảm, sức đề kháng kém, thì cá chính là “thần dược” tự nhiên cần có trong bữa ăn hằng ngày.

Nhắc đến cá, phần đông sẽ nghĩ ngay đến cá thu đao (cá bạc má, cá nục) hay cá diếc, bởi đây là những loại phổ biến, dễ chế biến. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, để nói về khả năng bồi bổ thực sự, có bốn loại cá mới xứng đáng được gọi là “báu vật dưới nước”. Chúng giàu Omega-3, protein chất lượng cao và nhiều khoáng chất, không chỉ giúp bổ não, tăng trí nhớ mà còn tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng.

4 loại cá "bổ dưỡng nhất trần gian", được mệnh danh là "báu vật dưới nước", không phải cá hố hay cá diếc- Ảnh 1.

1. Cá hồi

Cá hồi có phần thịt màu cam đỏ hấp dẫn, giàu Omega-3, đặc biệt là DHA và EPA - những dưỡng chất được mệnh danh là “vàng cho trí não”. Não bộ con người có tới 60% là chất béo, trong đó một phần ba là DHA.

Ăn cá hồi thường xuyên giúp nuôi dưỡng tế bào thần kinh, tăng khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ cho học sinh, sinh viên và cả người cao tuổi. Cách chế biến tốt nhất là hấp hoặc áp chảo, hạn chế ăn sống, nhất là với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

2. Cá tuyết

Thịt cá tuyết trắng, mềm, ít xương dăm, đặc biệt phù hợp cho người già và trẻ nhỏ. Dù ít béo nhưng cá tuyết lại giàu protein dễ hấp thu, đồng thời chứa nhiều vitamin A và D từ gan cá, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

4 loại cá "bổ dưỡng nhất trần gian", được mệnh danh là "báu vật dưới nước", không phải cá hố hay cá diếc- Ảnh 2.

Khi chọn mua, cần chú ý loại thật có thịt trắng như tép tỏi, khi nấu chín dễ tách và không có mùi tanh nặng.

3. Cá đù vàng

Cá đù vàng có thân màu vàng óng, từ lâu đã được coi là vị thuốc trong Đông y với công dụng kiện tỳ, an thần, giúp ăn ngon miệng. Người gầy yếu, kém ăn, vàng da rất thích hợp bổ sung món cá này.

4 loại cá "bổ dưỡng nhất trần gian", được mệnh danh là "báu vật dưới nước", không phải cá hố hay cá diếc- Ảnh 3.

Cá đù lớn nên hấp, cá nhỏ thích hợp chiên giòn, khi hấp có thể thêm vài lát thịt ba chỉ để tăng độ ngọt và béo, chỉ cần 8-10 phút là giữ được vị ngon nhất.

4. Cá thu

Ở vùng ven biển, cá thu từ lâu đã được xem là đặc sản trứ danh. Loài cá này có thân thon dài, thịt chắc, vị ngọt đậm, giàu protein, vitamin A, khoáng chất và đặc biệt là selen - chất chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ gốc tự do, nâng cao sức đề kháng, đồng thời bảo vệ tim mạch. Chế biến đơn giản nhất là chiên áp chảo, giữ vỏ ngoài giòn, thịt bên trong mềm ngọt.

4 loại cá "bổ dưỡng nhất trần gian", được mệnh danh là "báu vật dưới nước", không phải cá hố hay cá diếc- Ảnh 4.

Các chuyên gia khuyến nghị, nên ăn cá 2-3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 100-150g. Luân phiên thay đổi bốn loại cá trên để cơ thể được bổ sung dinh dưỡng toàn diện. Hấp, nấu canh hay kho nhạt vẫn là lựa chọn tốt nhất để giữ lại tối đa dưỡng chất. Lưu ý, người bị gout nên hạn chế và tránh uống nhiều nước hầm cá.

Một chế độ ăn nhiều cá không chỉ giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, tim mạch vững vàng mà còn làm chậm quá trình lão hóa não bộ. Vậy nên, nếu muốn vừa “bổ trong, khỏe ngoài”, đừng quên đưa cá vào thực đơn gia đình mỗi tuần.

