Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thức dậy thấy giường ngủ có điểm bất thường này, cẩn thận 10 loại ung thư đang "rình rập"

04-10-2025 - 13:25 PM | Sống

Các chuyên gia cảnh báo dấu hiệu này xuất hiện trên giường vào buổi sáng có thể cảnh báo nguy cơ mắc một số loại ung thư. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư có thể xuất hiện trên giường

Ung thư là một trong những căn bệnh mạn tính, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Việc phát hiện bệnh sớm thông qua các dấu hiệu đóng vai trò quan trọng, giúp quá trình điều trị diễn ra hiệu quả hơn.

Các dấu hiệu cảnh báo có thể đa dạng, từ những dấu hiệu chung chung như sụt cân và kiệt sức đến những dấu hiệu cụ thể hơn, ảnh hưởng đến các vùng cụ thể của cơ thể, bao gồm cả những thay đổi trên da, đau ở các vị trí nhất định,...

Tuy nhiên, có 1 dấu hiệu cảnh báo ung thư mà mọi người có thể phát hiện ngay trên giường khi thức dậy vào buổi sáng nhưng lại thường bị bỏ qua. Đó là tình trạng giường ướt đẫm mồ hôi. Tình trạng này xảy ra là do cơ thể tiết nhiều mồ hôi vào ban đêm.

Theo tổ chức nghiên cứu ung thư Cancer Research (Anh), tình trạng đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm có thể cảnh báo ung thư. Tình trạng này thường xuất hiện khi cơ thể phản ứng với tình trạng nhiễm trùng, cố gắng chống lại tế bào ung thư hoặc do thay đổi nồng độ hormone.

Ngoài ra, một số căn bệnh ung thư có thể gây sốt và khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn để điều hòa thân nhiệt. Ở giai đoạn cuối, bệnh nhân ung thư thường xuyên gặp tình trạng đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Thức dậy thấy giường ngủ có điểm bất thường này, cẩn thận 10 loại ung thư đang

Đổ mồ hôi ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. (Ảnh minh họa)

Các cơ quan y tế cho biết, nhiều người chủ quan với tình trạng đổ mồ hôi và bỏ qua dấu hiệu này, đặc biệt là trong mùa hè, khi thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thức dậy và thấy ga giường ướt sũng mồ hôi dù ngủ trong phòng mát mẻ là dấu hiệu bất thường và cần đặc biệt lưu ý.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khẳng định: “Đổ mồ hôi vào ban đêm là bình thường nếu bạn ngủ trong môi trường ngủ quá nóng. Đổ mồ hôi đêm được coi là bất thường khi bạn ngủ trong điều kiện phòng mát mẻ nhưng mồ hôi chảy nhiều đến mức quần áo và chăn ga ướt đẫm”.

Theo báo Anh Mirror, đổ mồ hôi nhiều có thể là dấu hiệu cảnh báo của 10 loại ung thư khác nhau bao gồm:

- Ung thư hạch bạch huyết không Hodgkin

- Ung thư hạch bạch huyết Hodgkin

- U carcinoid.

- Bệnh bạch cầu.

- U trung biểu mô.

- Ung thư xương.

- Ung thư tuyến tiền liệt.

- Ung thư thận.

- U tế bào mầm.

- Ung thư tuyến giáp thể tủy tiến triển.

Thức dậy thấy giường ngủ có điểm bất thường này, cẩn thận 10 loại ung thư đang

Cần cảnh giác với tình trạng quần áo, chăn, ga giường ướt đẫm mồ hôi. (Ảnh minh họa)

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Các chuyên gia y tế lưu ý rằng mọi người nên kiểm tra chăn, ga trải giường, gối vào mỗi buổi sáng. Nếu phát hiện chúng “ướt đẫm” mồ hôi, hãy cảnh giác vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một số căn bệnh ung thư.

Ngoài ra, mọi người nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra nếu:

- Thường xuyên đổ mồ hôi đêm, đổ mồ hôi nhiều, tình trạng đổ mồ hôi kéo dài không thuyên giảm.

- Đổ mồ hôi kèm theo các dấu hiệu khác như sốt cao, ho, tiêu chảy, có cảm giác ớn lạnh bất thường hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân,....

Nếu bạn không mắc 4 căn bệnh này trước 50 tuổi thì sẽ giảm nguy cơ bị ung thư khi về già, đừng lo lắng quá nhiều!

PV

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
10 loại ung thư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SỐC: Đây là nơi có 200 tờ vé số trúng thưởng trong kỳ quay hôm nay, "đại lý thần tài" lộ diện

SỐC: Đây là nơi có 200 tờ vé số trúng thưởng trong kỳ quay hôm nay, "đại lý thần tài" lộ diện Nổi bật

Những giấy tờ nào đã tích hợp trên VNeID thay thế được bản cứng, người dân ai cũng nên biết

Những giấy tờ nào đã tích hợp trên VNeID thay thế được bản cứng, người dân ai cũng nên biết Nổi bật

5 thói quen tưởng bình thường nhưng âm thầm giúp bạn giàu lên từng ngày

5 thói quen tưởng bình thường nhưng âm thầm giúp bạn giàu lên từng ngày

12:45 , 04/10/2025
5 loại thực phẩm giàu men vi sinh tự nhiên, đặc biệt tốt cho đường ruột, vào siêu thị Việt nào cũng sẵn

5 loại thực phẩm giàu men vi sinh tự nhiên, đặc biệt tốt cho đường ruột, vào siêu thị Việt nào cũng sẵn

12:32 , 04/10/2025
Chuối chín và chuối chưa chín: Loại chuối nào có tác dụng giảm cân nhanh hơn?

Chuối chín và chuối chưa chín: Loại chuối nào có tác dụng giảm cân nhanh hơn?

11:39 , 04/10/2025
Mỹ nhân đẹp hơn Lưu Diệc Phi từng bị bạo hành, cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt

Mỹ nhân đẹp hơn Lưu Diệc Phi từng bị bạo hành, cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt

11:36 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên