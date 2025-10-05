Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính thức: Toàn bộ học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6/10

05-10-2025 - 18:52 PM | Sống

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo chính thức đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

Các UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức nhận được thông báo về về cho học sinh nghỉ học ngày 6/10/2025.

Cụ thể, thực hiện Công điện số 1753/CĐ-BGDĐT ngày 02/10/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khắc phục hậu quả Bão số 10 và chủ động ứng phó Bão số 11; Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 04/10/2025 của UBND Thành phố về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo);

Tiếp theo Công văn số 4019/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 03/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó cơn bão số 11;

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 05/10/2025 đến ngày 07/10/2025, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống linh hoạt trong dạy và học.

Sở đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên, số 81 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Hà Nội, số điện thoại 024.39411232, email: cttt@hanoiedu.vn) để xử lý theo quy định.

Thêm địa phương cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 29/9 để phòng chống bão số 10

Minh Ánh

