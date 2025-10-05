Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão số 11 Matmo đang ở giai đoạn mạnh nhất, từ tối nay ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ

05-10-2025 - 10:59 AM | Sống

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất, từ 19h hôm nay, bão ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 11 Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất. Cường độ lúc 9h ngày 5/10 mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15, di chuyển với tốc độ nhanh 25km/h.

Vị trí tâm bão hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 11 Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. Từ 19h hôm nay, bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Bão số 11 Matmo đang ở giai đoạn mạnh nhất, từ tối nay ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ- Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 11 Matmo. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 7h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên khu vực biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 12.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn.

Đến 19h cùng ngày, bão không đổi hướng, di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h, trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, suy yếu thành vùng áp thấp.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa to, lượng mưa 150-250mm, cục bộ mưa rất to trên 400mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo, từ tối nay 5/10 đến 9/10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4- 8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2- BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ trên sông Cửu Long khi mực nước đầu nguồn sông đang lên, mực nước cao nhất sáng 4/10 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,66m, trên BĐ1 0,16m, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 3,13m trên BĐ1 0,13m.

Ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ 8-10/10, sau biến đổi chậm.

Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu khả năng lên mức 3,85m, dưới BĐ 2 0,15m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có thể lên mức 3,4m, dưới BĐ2 0,1m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2- BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,1-0,3m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Theo Nguyễn Huệ/VTC News

VTC News

