Khuyến khích làm việc trực tuyến, chủ động cho học sinh nghỉ học vào thứ 2 tuần tới

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều ngày 03/10/2025, bão MATMO đã di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Theo dự báo, bão số 11 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 15-16, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu và khu vực Vịnh Bắc Bộ; trong ngày 05 - 07/10/2025, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Trong bối cảnh cơn bão số 10 vừa đi qua, hậu quả còn để lại nặng nề, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu: Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã nhận thức, quán triệt chỉ đạo tinh thần, chất hết sức nguy hiểm của cơn bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ tai biến chồng tai biến, đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để chủ động án, giải pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tập trung vào một số nội dung sau:

- Đối với việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa, lũ: ẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa, lũ, lũ quét sạt lở đất gây ra, tập trung cao độ hỗ trợ Nhân dân khắc phục các sự cố, mau chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Đối với việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 11, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các Ủy ban nhân dân các phường, xã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

- Đối với các sở ban ngành, Chủ tịch chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể:

+Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp vận hành, điều tiết hệ thống công trình tiêu thoát nước phòng, chống úng ngập hiệu quả trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án xử lý sự cố, đảm bảo an toàn hồ, đập, các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Lưu ý, chỉ đạo xử lý giờ đầu đối với các điểm đã xảy ra sự cố trong cơn bão số 10.

+Sở Xây dựng Tăng cường công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành (đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập ứng trong nội thành từ cơn bão số 10, cần có giải pháp ứng phó hiệu quả nhất).

+Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ, mưa, ứng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo đời sống Nhân dân, ổn định thị trường. Rà soát, kiểm tra, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

+Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai. Có phương án sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn Thành phố khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

+ Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo rà soát, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa, lũ, ứng ngập, sự cố thiên tai; chủ động phối hợp, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn và tình hình thời tiết, thiên tai, thường xuyên thông tin, cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội đảm bảo kịp thời, chính xác đến từng người dân.

+ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Công Thương rà soát, đảm bảo an toàn về điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để kịp thời khắc phục sự cố điện do mưa, lũ gây ra, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập; cảnh báo Nhân dân đề phòng, chống điện giật.

+ Các cơ quan báo chí truyền thông thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến mưa, bão, thiên tai; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.

+ Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, kịp thời phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục khi có tình huống xảy ra. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào Thứ 2, ngày 06/10/2025 khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Theo Thông tin chính phủ



