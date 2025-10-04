Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 11 đang hướng thẳng vào miền Bắc, Hà Nội mưa to đến mức nào?

04-10-2025 - 13:58 PM | Sống

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão Matmo, khu vực Hà Nội có mưa lớn từ sáng sớm 6 đến tối 7/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 8h ngày 4/10, bão Matmo (bão số 11) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Bão số 11 đang hướng thẳng vào miền Bắc, Hà Nội mưa to đến mức nào?- Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Matmo lúc 8h sáng 4/10 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. 

Từ tối ngày 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trên đất liền: Từ đêm 5/10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. 

Hà Nội mưa lớn ra sao?

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) nên từ sáng sớm 6 đến tối 7/10, TP Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm, phía Tây và phía Bắc thành phố 100-200mm, có nơi cao hơn 250mm; khu vực phía Nam 80-150mm, có nơi cao hơn 200mm. 

Mưa lớn, gió mạnh kèm lốc, sét gây gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, ngập úng các khu dân cư, đô thị, ách tắc giao thông do thoát nước kém và giảm tầm nhìn, trơn trượt khi lái xe; mưa lớn có thể gây sạt lở đất ở vùng núi...

 

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SỐC: Đây là nơi có 200 tờ vé số trúng thưởng trong kỳ quay hôm nay, "đại lý thần tài" lộ diện

SỐC: Đây là nơi có 200 tờ vé số trúng thưởng trong kỳ quay hôm nay, "đại lý thần tài" lộ diện Nổi bật

Những giấy tờ nào đã tích hợp trên VNeID thay thế được bản cứng, người dân ai cũng nên biết

Những giấy tờ nào đã tích hợp trên VNeID thay thế được bản cứng, người dân ai cũng nên biết Nổi bật

Thức dậy thấy giường ngủ có điểm bất thường này, cẩn thận 10 loại ung thư đang "rình rập"

Thức dậy thấy giường ngủ có điểm bất thường này, cẩn thận 10 loại ung thư đang "rình rập"

13:25 , 04/10/2025
5 thói quen tưởng bình thường nhưng âm thầm giúp bạn giàu lên từng ngày

5 thói quen tưởng bình thường nhưng âm thầm giúp bạn giàu lên từng ngày

12:45 , 04/10/2025
5 loại thực phẩm giàu men vi sinh tự nhiên, đặc biệt tốt cho đường ruột, vào siêu thị Việt nào cũng sẵn

5 loại thực phẩm giàu men vi sinh tự nhiên, đặc biệt tốt cho đường ruột, vào siêu thị Việt nào cũng sẵn

12:32 , 04/10/2025
Chuối chín và chuối chưa chín: Loại chuối nào có tác dụng giảm cân nhanh hơn?

Chuối chín và chuối chưa chín: Loại chuối nào có tác dụng giảm cân nhanh hơn?

11:39 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên