Khi mua chuối, người sành sỏi nhìn thấy 4 dấu hiệu này sẽ quay người bỏ đi ngay: Dù rẻ đến đâu cũng đừng mua!

Nhiều người vẫn chưa biết cách chọn chuối đúng cách. Khi mua chuối, nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài để đánh giá độ tươi, bạn có thể mang về những quả chuối có thịt cứng, nhạt mùi, và không ngon. Những quả chuối như vậy có khả năng đã bị xử lý bằng hormone tăng trưởng.

Vì vậy, dưới đây là 4 loại chuối bạn nên tránh mua:

1. Chuối có vỏ màu vàng nhưng cứng

Ai cũng biết chuối chín có màu vàng, biểu thị rằng chuối đã chín. Nếu vỏ chuối vẫn còn phần lớn là màu xanh, điều đó cho thấy chuối chưa chín, ăn vào sẽ có vị chát và không ngon. Vì vậy, không nên mua chuối màu xanh về nhà, vì bạn sẽ phải chờ thêm để chuối chín mới ăn được.

Tuy nhiên, đôi khi chuối đã có màu vàng nhưng khi ăn lại có vị chát, thịt cứng và không mềm. Những quả chuối này có thể đã bị ép chín nhân tạo. Khi mua, bạn nên dùng tay bóp nhẹ để kiểm tra. Nếu chuối cứng, không nên mua.

2. Chuối không có mùi thơm ngọt

Chuối chín tự nhiên thường có mùi thơm ngọt đặc trưng. Khi mua, bạn có thể ngửi thử. Nếu chuối có mùi lạ hoặc chỉ thoang thoảng mùi nhẹ, không nên mua.

Chuối không có mùi thơm hoặc có mùi lạ có thể đã bị một số nhà buôn phun hóa chất lên bề mặt để giữ độ tươi và ngăn chuối hỏng. Những hóa chất này có thể gây hại, vì vậy không nên chọn những quả chuối như vậy.

3. Chuối có cuống bị đen

Nếu cuống chuối xuất hiện màu đen hoặc dấu hiệu thối rữa, điều đó cho thấy chuối đã không còn tươi. Thông thường, ngay cả khi chuối chín hoàn toàn, phần cuống vẫn giữ một chút màu xanh. Vì vậy, không nên mua chuối có cuống đen.

4. Vỏ chuối vàng bóng, không có vết đốm

Những quả chuối có vỏ vàng bóng có thể rất đẹp, nhưng thực tế, chuối chín cây thường có vỏ hơi sần, trên vỏ có đốm nhỏ li ti. Nếu vỏ chuối vàng đều, bóng đẹp, mịn màng thì rất có thể là do được ủ chín bằng hoaas chất.

Ngoài ra, nếu thấy chuối thẳng, không có độ cong thì cũng nên cân nhắc khi mua.

Chuối chín tự nhiên thường có độ cong đặc trưng. Nếu chuối thẳng dù màu sắc trông đã chín, nhưng rất có thể chúng đã bị ép chín và bên trong chưa thực sự chín. Bạn nên chọn những quả chuối chín tự nhiên, có độ cong.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số giống chuối vẫn giữ hình dạng thẳng ngay cả khi chín. Vì vậy, bạn cần để ý thêm các dấu hiệu khác nữa.

Tham khảo: Bảng phân biệt chuối chín tự nhiên và chuối chín do ủ hóa chất:

Tiêu chí Chuối chín tự nhiên Chuối chín do ủ hóa chất Màu vỏ Vàng không đều, có thể loang lổ, xuất hiện vài đốm nâu/đen do quá trình chín sinh lý. Vàng đều bóng bẩy, ít tì vết, đôi khi có màu vàng quá đẹp mắt bất thường. Cuống chuối Cuống thường vàng hoặc héo nhẹ, đôi khi chuyển nâu đen theo độ chín. Cuống vẫn còn xanh trong khi vỏ đã vàng óng. Độ chín Chuối chín dần từ trong ra ngoài, thịt chuối mềm tự nhiên, ngọt dịu. Chuối có thể chín nhanh, thịt đôi khi còn sượng, vị chát hoặc nhạt. Mùi hương Thơm ngọt tự nhiên, mùi dễ chịu. Mùi hắc, nồng, hoặc không có mùi thơm đặc trưng của chuối. Thời gian bảo quản Chín dần và dễ hỏng sau 2–3 ngày ở nhiệt độ thường. Vỏ dễ bị thâm đen nhanh sau 1–2 ngày, thịt chuối không mềm mịn. Cảm giác khi ăn Ngọt, mềm, mịn, dễ ăn. Có thể cứng, vị nhạt, hơi chát, không ngọt thanh.

Lưu ý khi mua chuối:

Hãy chọn những quả chuối tươi và chín tự nhiên. Dù có chương trình giảm giá ở cửa hàng trái cây hay siêu thị, bạn cũng không nên mua chuối đã bắt đầu hỏng hoặc thối, vì chuối hỏng chứa nhiều vi khuẩn và chất độc hại. Nếu ăn phải, chúng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.