Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về sữa trẻ em sau cảnh báo nhiễm độc

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thời gian gần đây, cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia như Đức, Anh, Pháp và Australia đã tiến hành thu hồi một số lô sữa do nghi nhiễm cereulide – độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại nghiêm trọng cho trẻ nhỏ.

Sữa công thức nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi do phát hiện có chứa độc tố.

Đáng chú ý, ngày 2/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo Công ty A2 Milk Company tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi do phát hiện có chứa độc tố này. Các lô sản phẩm bị thu hồi gồm: lô 2210269454 (hạn dùng 15/7/2026), lô 2210324609 (hạn dùng 21/1/2027) và lô 2210321712 (hạn dùng 15/1/2027).

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch giám sát thực phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm sữa và dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Việc lấy mẫu, kiểm tra cần được triển khai thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

Song song đó, hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được yêu cầu củng cố toàn diện, từ chuẩn hóa phương pháp thử đến xây dựng kỹ thuật phát hiện độc tố cereulide trong sữa và các sản phẩm liên quan. Đây là giải pháp then chốt để phòng ngừa nguy cơ và nâng cao năng lực ứng phó với các sự cố an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế cũng giao các viện chuyên ngành như Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Viện Dinh dưỡng, các viện Pasteur và y tế công cộng hỗ trợ địa phương về chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình triển khai.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Công Thương thông báo tới các sàn giao dịch trực tuyến và đơn vị kinh doanh, yêu cầu ngừng ngay việc buôn bán các lô sữa thuộc diện thu hồi nếu có lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ thông tin sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định.

Ở tuyến địa phương, Sở Y tế và các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát việc công bố sản phẩm, làm việc với doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối để tổ chức thu hồi, báo cáo số lượng đã lưu hành và tồn kho, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm bị cảnh báo.

Các địa phương phải tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/5/2026.

Hơn 63.000 lon sữa bột trẻ em bị thu hồi tại Mỹ vì phát hiện độc tố gây nôn

Hơn 63.000 lon sữa bột trẻ em dòng a2 Platinum Premium của Công ty a2 Milk (New Zealand) đã bị thu hồi tại Mỹ sau khi phát hiện chứa độc tố đường ruột có thể gây nôn mửa, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm đối với trẻ sơ sinh.

Theo thông báo ngày 2/5 của a2 Milk Company, doanh nghiệp này đã tự nguyện thu hồi ba lô sản phẩm sữa bột dành cho trẻ từ 0–12 tháng tuổi tại thị trường Mỹ. Quyết định được đưa ra sau khi phát hiện sự hiện diện của cereulide – độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có khả năng gây ngộ độc với triệu chứng nôn mửa cấp tính.

Thông tin từ FDA cho biết các sản phẩm bị ảnh hưởng được đóng gói lon 900 gram, phân phối qua website của hãng và các hệ thống bán lẻ như Amazon và Meijer. Khoảng 16.428 lon đã được người tiêu dùng Mỹ mua trước khi lệnh thu hồi được ban hành.

Các chuyên gia cảnh báo cereulide là độc tố chịu nhiệt, không bị phá hủy ngay cả khi pha sữa bằng nước nóng. Trẻ sử dụng sản phẩm nhiễm độc có thể xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn mửa trong khoảng 30 phút đến 6 giờ, thậm chí kèm đau bụng hoặc tiêu chảy. Dù phần lớn trường hợp có thể tự hồi phục sau 24 giờ, nguy cơ mất nước ở trẻ sơ sinh là đáng lo ngại, đòi hỏi phải được theo dõi và can thiệp y tế kịp thời.

Đại diện a2 Milk Company cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định có thể liên quan đến một nguyên liệu trong công thức sản phẩm mang theo độc tố. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới từng ghi nhận dầu axit arachidonic (ARA) – thành phần phổ biến trong sữa công thức là một trong những nguồn nguy cơ trong các sự cố an toàn thực phẩm quy mô lớn.

Doanh nghiệp khẳng định sự cố chỉ giới hạn trong ba lô sản phẩm tại Mỹ, không ảnh hưởng đến các thị trường khác như Việt Nam, Trung Quốc, Australia hay New Zealand do sự khác biệt về công thức và nguồn nguyên liệu.

Dù đến nay chưa ghi nhận trường hợp trẻ gặp vấn đề sức khỏe liên quan, FDA vẫn khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng của trẻ và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng sản phẩm.