Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn, ngành nào dễ xin việc hơn?

Việc lựa chọn giữa tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Hàn luôn là bài toán cân não đối với các bạn trẻ trước ngưỡng cửa đại học. Thực tế, cả ba ngôn ngữ này đều thuộc nhóm "quyền lực" nhất tại thị trường lao động Việt Nam do dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các quốc gia Đông Á luôn chiếm tỷ trọng áp đảo.

Để trả lời cho câu hỏi ngành nào dễ xin việc hơn, chúng ta cần nhìn nhận vào đặc thù kinh tế và nhu cầu nhân sự riêng biệt của từng thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Giới thiệu chung về Ngôn ngữ Trung - Nhật - Hàn

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung hiện nay đang giữ vị thế cực kỳ vững chắc nhờ sự dịch chuyển mạnh mẽ của các tập đoàn sản xuất và công nghệ sang Việt Nam. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự tiếng Trung không chỉ gói gọn trong các công việc biên phiên dịch truyền thống mà còn mở rộng sang quản trị chuỗi cung ứng, điều phối sản xuất và thương mại điện tử. Với việc Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, cơ hội việc làm của ngành này được đánh giá là rộng mở nhất và đa dạng nhất về địa điểm làm việc, từ các khu công nghiệp đến các văn phòng tại thành phố lớn.

Về điểm chuẩn năm 2025, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại các trường top đầu có sự phân hóa rõ rệt theo từng hệ đào tạo. Tại Đại học Hà Nội (HANU), ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hệ tiêu chuẩn lấy mức 34.35 điểm, trong khi chương trình tiên tiến là 33.0 điểm (thang 40). Tại Đại học Ngoại thương (FTU), điểm chuẩn hệ tiêu chuẩn dao động từ 35.15 đến 36.57 tùy theo đối tượng xét tuyển, đặc biệt hệ Chất lượng cao kết hợp chứng chỉ quốc tế có thể chạm ngưỡng 37.37 điểm.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại một số trường năm 2025

Ngôn ngữ Nhật Bản

Khác với sự sôi động của tiếng Trung, tiếng Nhật mang tính chất ổn định và chuyên sâu hơn. Các doanh nghiệp Nhật Bản nổi tiếng với văn hóa làm việc kỷ luật và chế độ đãi ngộ rất tốt cho những nhân sự gắn bó lâu dài. Cơ hội việc làm ngành này tập trung mạnh vào khối kỹ thuật, IT (Comtor) và dịch vụ cao cấp. Đặc biệt, trong bối cảnh Nhật Bản đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng, sinh viên ngành này không chỉ dễ xin việc tại Việt Nam mà còn có cơ hội rất lớn để sang làm việc trực tiếp tại Nhật với mức lương khởi điểm cao.

Dựa trên dữ liệu điểm chuẩn 2025, tại Trường Đại học Ngoại thương (FTU), ngành Tiếng Nhật thương mại hệ tiêu chuẩn lấy mức 30.0 điểm (thang 40). Tại Trường Đại học Hà Nội (HANU), điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật là 29.0 điểm (thang 40). Trong khi đó, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội (ULIS), ngành Ngôn ngữ Nhật Bản lấy mức 23.93 điểm (tính trên thang điểm riêng của trường).

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật, Tiếng Nhật thương mại, Nhật Bản học ở một số trường năm 2025

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Tiếng Hàn có lợi thế lớn nhờ sự phủ sóng kinh khủng của làn sóng Hallyu và sự hiện diện của các "ông lớn" như Samsung, LG hay Hyundai tại Việt Nam. Ngành này đặc biệt phù hợp với những bạn trẻ yêu thích lĩnh vực truyền thông, giải trí, mỹ phẩm và các ngành công nghiệp phụ trợ. Dù số lượng người học tiếng Hàn tăng phi mã trong những năm gần đây, nhưng nhu cầu về nhân sự chất lượng cao, có khả năng biên phiên dịch chuyên sâu ở các mảng kỹ thuật và kinh tế vẫn luôn trong tình trạng "khát" người.

Dựa trên dữ liệu tuyển sinh 2025, điểm chuẩn ngành này vẫn rất cạnh tranh. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH) Hà Nội, ngành Hàn Quốc học khối C00 lấy mức 27.83 điểm (thang 30). Tại Đại học Hà Nội (HANU), ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc hệ tiêu chuẩn có mức điểm chuẩn là 32.07 điểm, trong khi hệ Chất lượng cao là 28.17 điểm (thang 40).

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và Hàn Quốc học ở một số trường năm 2025

Nên chọn ngành nào?

Để khẳng định ngành nào dễ xin việc hơn là điều mang tính tương đối, bởi cơ hội luôn rộng mở cho những người thực sự giỏi.

Nếu bạn yêu thích sự đa dạng, muốn làm việc trong môi trường thương mại năng động và chuỗi cung ứng khổng lồ, tiếng Trung là lựa chọn số một.

Nếu bạn ưu tiên sự bền vững, kỷ luật và muốn làm việc trong các ngành kỹ thuật cao, tiếng Nhật sẽ là bệ phóng tốt.

Trong khi đó, tiếng Hàn sẽ mang lại lợi thế tuyệt vời cho những ai muốn gắn bó với ngành công nghiệp giải trí, dịch vụ và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Mỗi ngôn ngữ là một cánh cửa, quan trọng là bạn chọn bước vào thị trường nào

Tương lai của bạn không chỉ phụ thuộc vào tấm bằng ngôn ngữ mà còn nằm ở kỹ năng mềm và tư duy thích nghi. Trong kỷ nguyên AI, việc chỉ biết từ vựng và ngữ pháp là chưa đủ. Bạn cần trang bị thêm kiến thức chuyên môn về kinh tế, kế toán hoặc marketing để trở thành một nhân sự "không thể thay thế". Hãy chọn ngôn ngữ mà bạn cảm thấy có sự kết nối về văn hóa mạnh mẽ nhất, bởi chính niềm đam mê đó mới giúp bạn vượt qua rào cản ngôn ngữ để trở thành một chuyên gia thực thụ.