Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn, ngành nào dễ xin việc hơn?

11-08-2025 - 08:20 AM | Sống

Đây đều là những ngôn ngữ cực hot hiện nay.

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn là bốn ngành ngoại ngữ thu hút đông đảo thí sinh trong nhiều năm qua. Điểm chuẩn vào các trường đào tạo những ngành này thường ở mức khá cao, phản ánh sức hút lớn từ thị trường lao động. Tuy nhiên, mỗi ngôn ngữ lại mang đặc điểm riêng về chương trình học và cơ hội nghề nghiệp, vì vậy việc lựa chọn cần dựa trên định hướng cá nhân và khả năng của người học.

Giới thiệu chung về ngành Ngôn ngữ Anh - Trung - Nhật - Hàn

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh là ngành nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh cho mục đích giao tiếp, học thuật và nghề nghiệp. Sinh viên theo học ngành này được trang bị kiến thức ngôn ngữ, văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh cùng kỹ năng mềm để làm việc trong môi trường quốc tế.

Các môn học tiêu biểu của ngành này thường bao gồm Ngữ âm học tiếng Anh, Đất nước học Anh - Mỹ, Ngữ dụng học tiếng Anh, Lý thuyết dịch, Biên dịch, Phiên dịch, Quản trị văn phòng và Quản lý dự án tùy theo định hướng chuyên ngành...

Cơ hội việc làm của ngành Ngôn ngữ Anh trải rộng ở nhiều lĩnh vực như biên dịch - phiên dịch, truyền thông - marketing, du lịch, nhân sự, trợ lý giám đốc hay giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm...

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn, ngành nào dễ xin việc hơn?- Ảnh 1.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh năm 2024 tại một số trường ĐH nổi tiếng

Ngôn ngữ Trung

Ngôn ngữ Trung đào tạo cử nhân thành thạo tiếng Trung Quốc, am hiểu văn hóa, lịch sử và kinh tế - xã hội của các nước sử dụng ngôn ngữ này, phục vụ cho công tác giao thương, du lịch và truyền thông. Sinh viên thường học các môn như Ngữ pháp tiếng Trung, Văn hóa Trung Quốc, Biên dịch và Phiên dịch tiếng Trung - Việt, Đàm phán thương mại bằng tiếng Trung.

Sau khi tốt nghiệp, họ có thể làm phiên dịch thương mại, nhân viên xuất nhập khẩu, trợ lý giám đốc, nhân viên logistics, hướng dẫn viên du lịch hoặc giảng dạy tiếng Trung.

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn, ngành nào dễ xin việc hơn?- Ảnh 2.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Trung Quốc họcnăm 2024 tại một số trường ĐH nổi tiếng

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật tập trung rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Nhật thành thạo cùng kiến thức về văn hóa - xã hội Nhật Bản. Sinh viên được học các học phần như Tiếng Nhật cơ sở, Đọc - hiểu văn bản tiếng Nhật, Văn hóa - xã hội Nhật Bản, Biên dịch và Phiên dịch tiếng Nhật - Việt, Tiếng Nhật thương mại...

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Ngôn ngữ nhật khá rộng, từ biên dịch - phiên dịch, nhân viên hành chính - nhân sự trong công ty Nhật, kỹ sư cầu nối (đặc biệt trong ngành IT), hướng dẫn viên du lịch Nhật Bản cho tới giảng dạy tiếng Nhật...

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn, ngành nào dễ xin việc hơn?- Ảnh 3.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật và Nhật Bản học năm 2024 tại một số trường ĐH nổi tiếng

Ngôn ngữ Hàn

Ngôn ngữ Hàn là ngành đào tạo khả năng sử dụng tiếng Hàn thành thạo, kết hợp hiểu biết về văn hóa, lịch sử, kinh tế và xã hội Hàn Quốc. Trong quá trình học, sinh viên được tiếp cận các học phần như Tiếng Hàn cơ sở, Ngữ pháp tiếng Hàn, Văn hóa - xã hội Hàn Quốc, Biên dịch và Phiên dịch tiếng Hàn - Việt, Tiếng Hàn thương mại...

Với sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng Hallyu, quan hệ hợp tác kinh tế - văn hóa Việt - Hàn ngày càng mở rộng nên cơ hội nghề nghiệp của sinh viên Ngôn ngữ Hàn cũng khá phong phú từ làm phiên dịch, nhân viên hành chính nhân sự tại các doanh nghiệp Hàn Quốc, chuyên viên xuất nhập khẩu, hướng dẫn viên du lịch hoặc giảng dạy tiếng Hàn...

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn, ngành nào dễ xin việc hơn?- Ảnh 4.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Hàn Quốc học và Kinh doanh thương mai Hàn Quốc năm 2024 tại một số trường ĐH nổi tiếng

Nên học ngành nào?

Việc chọn giữa Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật hay Ngôn ngữ Hàn phụ thuộc nhiều vào sở thích, tính cách và mục tiêu nghề nghiệp của mỗi người.

Nếu bạn muốn sở hữu một ngoại ngữ phổ biến, có thể ứng dụng trong hầu hết các ngành nghề và nhiều quốc gia, Ngôn ngữ Anh là lựa chọn an toàn.

Nếu định hướng tương lai gắn với lĩnh vực thương mại, logistics, xuất nhập khẩu hoặc các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung sẽ mở ra nhiều cơ hội.

Với những ai kiên trì, yêu văn hóa Nhật và mong muốn mức thu nhập cạnh tranh trong các ngành đặc thù, Ngôn ngữ Nhật là con đường đáng cân nhắc.

Còn Ngôn ngữ Hàn phù hợp với những bạn yêu thích văn hóa Hallyu, muốn làm việc trong các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam hoặc có kế hoạch học tập, làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn, ngành nào dễ xin việc hơn?- Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, thị trường lao động thay đổi liên tục, nhu cầu tuyển dụng không chỉ phụ thuộc vào loại ngôn ngữ mà bạn học. Ngoại ngữ chỉ là một công cụ, giá trị thực sự nằm ở việc bạn kết hợp nó với các kỹ năng khác như đàm phán, quản lý dự án, marketing, công nghệ thông tin hay kỹ năng giao tiếp đa văn hóa. Ngay cả trong bối cảnh công nghệ dịch thuật phát triển mạnh, yếu tố con người vẫn là điều không thể thay thế, đặc biệt ở những vị trí đòi hỏi sự tinh tế, sáng tạo và khả năng xử lý tình huống.

Vì vậy, câu trả lời cho "học ngành nào dễ xin việc hơn" không có đáp án cố định. Dù chọn tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Hàn, nếu bạn chăm chỉ rèn luyện, bổ sung kỹ năng, nhạy bén nắm bắt cơ hội và sẵn sàng thích nghi, cánh cửa nghề nghiệp sẽ luôn rộng mở.

Tổng hợp

Hướng nội nhưng muốn thu nhập nghìn đô thì học ngành nào? - Người đi trước gợi ý 1 lĩnh vực cực hot, theo càng sớm càng có lợi

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

