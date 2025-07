Đi xin việc bị ép thanh toán 500.000 đồng tiền 'phí tư vấn'

Theo điều tra, các đối tượng làm nhân viên cho công ty tư vấn, giới thiệu việc làm tại phường Xuân Phương, TP Hà Nội. Để thu hút người đến xin việc, các đối tượng chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội giới thiệu việc làm thu nhập cao, công việc ổn định, miễn giảm chi phí ăn ở, đi lại... để dụ dỗ người lao động đến trụ sở công ty để nộp hồ sơ xin việc. Khi người lao động đến để xin việc thì được các đối tượng giới thiệu công việc khác có mức thu nhập thấp và không phù hợp. Nếu người lao động không đồng ý thì bị nhóm đối tượng đe dọa, khống chế, hành hung, buộc phải thanh toán "phí tư vấn".

Ngày 25/6/2025, anh S (SN 2008; trú tại Lào Cai) lên mạng thấy tin tuyển dụng lao động các lĩnh vực bán hàng, đóng gói hàng, bốc xếp, phụ xe giao hàng, lương hấp dẫn từ 7,5 triệu đến 13 triệu đồng/tháng, có bao ăn ở và hỗ trợ tiền đi lại. Anh S liên hệ để xin việc thì được hướng dẫn đến KĐT Vigracera, phường Xuân Phương, TP Hà Nội để được tư vấn.

Sáng 28/6/2025, anh S bắt xe khách từ Lào Cai về Hà Nội và tìm đến địa chỉ công ty. Tại đây, Nguyễn Thị Ngọc Hà nói công việc đóng gói quần áo đã đủ người và chỉ có mức lương 5 triệu đồng/tháng nên đề nghị anh tìm việc làm mới. Anh S không đồng ý và có ý định ra về thì Hà và Hiếu yêu cầu phải thanh toán số tiền 500.000 đồng tiền công tư vấn và 100.000 đồng tiền đưa đón từ Bến xe Mỹ Đình đến trụ sở công ty thì mới cho về. Anh S nói không có tiền thì Hà cầm 01 con dao đe dọa buộc anh phải đưa tiền. Anh S bị Hiếu, Hà và Minh đe dọa, hành hung và ép chuyển đủ tiền mới được rời đi. Sau khi thoát khỏi công ty, anh S đã đến Công an phường Xuân Phương để trình báo.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Xuân Phương đã khẩn trương xác minh và tiến hành bắt giữ 03 đối tượng trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 07/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng trên về tội cướp tài sản.

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thông qua việc tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho người lao động. Nhiều người do thiếu hiểu biết, tin tưởng vào các quảng cáo trên mạng đã trở thành nạn nhân bị các công ty tư vấn, tuyển dụng đe dọa, khống chế, ép buộc phải trả khoản phí "phí tư vấn tuyển dụng" trái pháp luật. Nhưng do số tiền ít, nhiều nạn nhân đã không trình báo cơ quan Công an. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Cẩn thận trước các thông tin tuyển dụng không rõ ràng về công việc, địa chỉ công ty tuyển dụng.

- Tuyệt đối không nộp bất kỳ khoản phí nào khi chưa xác minh cụ thể công việc và hợp đồng lao động.

- Khi phát hiện các trường hợp đe dọa, ép buộc nộp tiền, chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và điều tra, xử lý kịp thời.