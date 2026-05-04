Phát hiện Nguyễn Thị Phiến bất ngờ sở hữu 550.000.000 đồng: Công an tức tốc vào cuộc điều tra

Ngày 14/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phiến (sinh năm 1965) thường trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra xác định, vào tháng 9/2019, Phiến nợ tiền của nhiều người, không còn khả năng chi trả. Từ đó Nguyễn Thị Phiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm giả giấy tờ để vay tiền. Phiến đã đặt làm giả một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Thị Phiến rồi thế chấp vay của bà N.T.L số tiền 550.000.000 đồng. Thực tế, người phụ nữ này không có diện tích đất như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau khi vay được tiền, Phiến đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Thị Phiến

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Phiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Qua nội dung vụ án trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc cho vay tiền có thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất. Người cho vay cần phải kiểm tra kỹ thông tin tài sản, xác thực quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản trước khi cho vay tiền, tránh trường hợp bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là người bị hại, người liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Phiến, đề nghị khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng