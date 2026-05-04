Nam shipper Đăng Huy bị khóa tài khoản 240 lần vì “cày” bạt mạng, 2 năm hoàn thành 47.393 đơn, kiếm 1,7 tỷ đồng

04-05-2026

Một nam shipper Trung Quốc gây chú ý khi cày đơn suốt gần 2 năm để trả nợ, thu về hơn 440.000 NDT nhưng cũng bị hệ thống “ép nghỉ” hàng trăm lần vì vượt ngưỡng làm việc.

Câu chuyện về một shipper chạy đơn với cường độ cao tại Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Người này là Vạn Đăng Huy, 37 tuổi, quê ở Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc.

Theo thông tin được đăng tải, trước đây Vạn Đăng Huy từng kinh doanh nhà hàng lẩu và có thời điểm thu nhập đạt 500.000 đến 600.000 NDT (khoảng 1,9 - 2,3 tỷ đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, do mở rộng kinh doanh thiếu kiểm soát, hệ thống cửa hàng của anh rơi vào thua lỗ và cuối cùng phá sản, khiến anh gánh khoản nợ lên tới hàng triệu NDT.

Để trả nợ, Vạn Đăng Huy đăng ký làm shipper cho nền tảng giao đồ ăn Meituan từ ngày 9/4/2024. Trong vòng 714 ngày chạy đơn, anh đã hoàn thành tổng cộng 47.393 đơn hàng, với thu nhập thực nhận là 447.002 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng), bao gồm tiền công và các khoản trợ cấp từ nền tảng.

Dữ liệu do phía nền tảng xác nhận cho thấy các con số mà Vạn Đăng Huy chia sẻ trong video cá nhân là trùng khớp với hệ thống.

Đáng chú ý, từ tháng 12/2024, Meituan triển khai cơ chế “chống quá sức” tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Theo đó, nếu shipper làm việc liên tục quá 12 tiếng, hệ thống sẽ tự động buộc ngừng nhận đơn.

Trong trường hợp của Vạn Đăng Huy, anh đã bị hệ thống này cưỡng chế ngắt kết nối tổng cộng 240 lần. Chia sẻ về điều này, nam shipper cho biết ban đầu anh cảm thấy khó chịu vì các cảnh báo quá tải làm gián đoạn việc kiếm tiền.

Đại diện phía Meituan cho biết, trong vòng một năm qua, tỷ lệ shipper bị buộc dừng do chạm ngưỡng 12 tiếng làm việc liên tục chỉ chiếm 0,54%. Điều này đồng nghĩa với việc 99,46% tài xế không từng kích hoạt cơ chế này.

Nguồn: Sina

