Mẹ 2 con chia sẻ: Tôi từng tiêu hết 12 triệu tiền chợ mỗi tháng - đến khi ghi lại từng khoản mới thấy tiền “rò rỉ” ở đâu

Khi tiền chợ trở thành "khoản mù" trong ngân sách gia đình

"Tôi từng nghĩ mình chi tiêu rất tiết kiệm. Đi siêu thị toàn chọn đồ khuyến mãi, đi chợ cũng mặc cả. Nhưng cuối tháng nhìn lại, 12 triệu tiền ăn uống biến mất lúc nào không hay", chị Mai (35 tuổi, mẹ 2 con đang học tiểu học) kể.

Gia đình 4 người, thu nhập khoảng 28 triệu/tháng. Tiền nhà đã ổn định, khoản khiến chị lo nhất lại là chi phí ăn uống. Dù không ăn nhà hàng thường xuyên, không mua thực phẩm cao cấp, tổng tiền chợ vẫn vượt dự kiến.

Điều khiến chị bất ngờ là: không có một khoản chi nào quá lớn, nhưng rất nhiều khoản nhỏ lặp lại liên tục.

Ví dụ:

- Mỗi lần đi siêu thị mua thêm vài món "tiện tay"

- Thực phẩm mua dư, cuối tuần phải bỏ bớt

- Đồ ăn vặt cho con, sữa chua, bánh, nước ép…

- Gọi thêm 2–3 bữa đồ ăn ngoài vì "không kịp nấu"

Mỗi khoản chỉ vài chục nghìn đến hơn 100 nghìn đồng, nhưng cộng dồn trong 30 ngày thành con số không hề nhỏ.

Bảng chi tiêu tiền chợ trước khi kiểm soát

Dưới đây là bảng chi tiêu trung bình mỗi tháng của gia đình chị Mai trước khi thay đổi thói quen:

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Thịt, cá, trứng 3.200.000 Rau củ, trái cây 1.800.000 Sữa, đồ ăn vặt cho trẻ 2.100.000 Gia vị, đồ khô 900.000 Đồ ăn sáng mua ngoài 1.500.000 Đặt đồ ăn buổi tối 1.200.000 Nước uống, nước ép 700.000 Thực phẩm mua dư phải bỏ 600.000 Phát sinh linh tinh 1.000.000 Tổng 12.000.000

"Điều khiến tôi giật mình là riêng khoản đồ ăn vặt và đồ uống đã gần 3 triệu đồng. Trước đây tôi luôn nghĩ mỗi lần chỉ mua vài hộp sữa chua hay vài chai nước là không đáng bao nhiêu", chị nói.

Khi bắt đầu ghi lại từng khoản chi

Chị Mai thử một thay đổi nhỏ: ghi lại toàn bộ chi tiêu ăn uống trong 30 ngày.

Không cần ứng dụng phức tạp, chị chỉ dùng ghi chú trên điện thoại.

Mỗi lần mua thực phẩm, chị ghi lại:

- mua gì

- hết bao nhiêu tiền

- mua vì cần hay mua vì tiện

Sau khoảng 2 tuần, chị nhận ra một số thói quen khiến ngân sách đội lên:

1. Đi chợ khi đang đói

Những hôm đi siêu thị buổi chiều muộn, chị thường mua nhiều hơn dự kiến.

2. Không lên thực đơn trước

Việc không biết trước sẽ nấu món gì khiến chị mua dư nguyên liệu.

3. Tích trữ quá nhiều đồ tươi

Rau, trái cây mua nhiều nhưng không kịp dùng hết.

4. Thưởng cho con bằng đồ ăn vặt

Một thói quen phổ biến nhưng khó kiểm soát chi phí.

5. Nghĩ rằng đồ uống đóng chai là khoản nhỏ

Nhưng thực tế mỗi tháng lên tới vài trăm nghìn đồng.

Bảng chi tiêu sau 2 tháng điều chỉnh

Sau khi thay đổi cách mua sắm, chi phí ăn uống giảm đáng kể mà bữa cơm vẫn đủ chất.

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Thịt, cá, trứng 2.900.000 Rau củ, trái cây 1.600.000 Sữa, đồ ăn vặt 1.300.000 Gia vị, đồ khô 800.000 Ăn sáng mua ngoài 900.000 Đặt đồ ăn 600.000 Nước uống 300.000 Thực phẩm bỏ đi 200.000 Phát sinh 600.000 Tổng 9.200.000

Chỉ sau 2 tháng, gia đình tiết kiệm khoảng 2,8 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 33 triệu đồng mỗi năm.

5 thay đổi nhỏ giúp tiền chợ giảm đáng kể

Lên thực đơn 5 ngày trước khi đi chợ

Không cần quá chi tiết, chỉ cần xác định món chính để tránh mua dư.

Đi chợ 2–3 lần/tuần thay vì mua tích trữ

Thực phẩm tươi dùng hết nhanh hơn, hạn chế lãng phí.

Quy định ngân sách cho đồ ăn vặt

Ví dụ: 300.000–400.000 đồng/tuần.

Chuẩn bị sẵn bữa sáng đơn giản tại nhà

Chỉ cần bánh mì, trứng, sữa… cũng giúp giảm đáng kể chi phí ăn ngoài.

Ghi lại chi tiêu trong ít nhất 1 tháng

Việc nhìn thấy con số cụ thể giúp thay đổi hành vi nhanh hơn bất kỳ lời khuyên nào.

Vì sao tiền chợ dễ vượt kế hoạch?

Chi tiêu ăn uống có 3 đặc điểm:

- lặp lại mỗi ngày

- giá trị từng món không lớn

- dễ phát sinh theo cảm xúc

Chính vì vậy, nhiều gia đình kiểm soát tốt các khoản lớn như tiền nhà, tiền học nhưng lại "thất thoát" ở chi tiêu nhỏ.

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, chỉ cần giảm 15–20% chi phí ăn uống đã có thể tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống.

Một thay đổi nhỏ nhưng tác động lớn đến tâm lý tài chính

"Tôi không còn cảm giác tiền cứ biến mất mà không hiểu vì sao. Khi biết rõ mình chi vào đâu, tôi chủ động hơn rất nhiều", chị Mai chia sẻ.

Khoản tiền tiết kiệm từ chi tiêu ăn uống được chị chuyển sang quỹ dự phòng gia đình.

Chị cho rằng điều quan trọng không phải là cắt giảm cực đoan, mà là hiểu rõ dòng tiền của mình.

"Trước đây tôi nghĩ phải tăng thu nhập mới tiết kiệm được. Nhưng thực ra, chỉ cần nhìn kỹ vào những khoản nhỏ mỗi ngày, đã có thể thay đổi rất nhiều".