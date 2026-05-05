Cuộc đua AGM Awards 2026 nóng lên: HDBank và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bứt phá mạnh

Với quyền lực mềm được trao trực tiếp cho cổ đông, ba hạng mục bình chọn đang dần hé lộ những ứng viên sáng giá nhất nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Tính đến ngày 5/5/2026, bảng xếp hạng đã dần hình thành những nhóm dẫn đầu, song khoảng cách giữa các vị trí vẫn rất sít sao, cho thấy cục diện hoàn toàn có thể đảo chiều.

Hạng mục “ĐHĐCĐ ấn tượng”: Cuộc đua nghẹt thở trong top đầu

Ở hạng mục ĐHĐCĐ ấn tượng do nhà đầu tư bình chọn, nhóm dẫn đầu đang tạo nên cuộc cạnh tranh gần như “từng lượt vote”.

Hòa Phát tạm thời đứng đầu với 23.367 lượt bình chọn, ghi điểm nhờ cách tổ chức đại hội trực diện, minh bạch và sẵn sàng trả lời các câu hỏi khó từ cổ đông.

Bám sát ngay phía sau là SSI với 21.647 lượt, trong khi Vingroup đạt 21.601 lượt, tạo nên thế bám đuổi rất sát ở nhóm đầu.

Đáng chú ý, Masan Group (18.265 lượt) tiếp tục giữ vị trí cạnh tranh trong top trên. Trong khi đó, FPT (18.210 lượt) và Thế Giới Di Động (MWG) (17.396 lượt) vẫn duy trì sức cạnh tranh, sẵn sàng tạo bất ngờ nếu dòng vote tiếp tục dịch chuyển.

Có thể thấy, dù nhóm đầu đã bắt đầu nới rộng khoảng cách, nhưng sự chênh lệch giữa các vị trí phía sau vẫn không lớn trong bối cảnh lượng bình chọn liên tục tăng. Chính điều này khiến kết quả cuộc đua trở nên khó đoán.

Khối ngân hàng: HDBank tạo khoảng cách, phía sau bám đuổi quyết liệt

Ở hạng mục ĐHĐCĐ ngân hàng của năm, cục diện có phần rõ ràng hơn ở vị trí dẫn đầu, nhưng lại cực kỳ căng thẳng ở nhóm phía sau.

HDBank đang dẫn đầu với 33.417 lượt bình chọn, tạo ra khoảng cách rất lớn so với các ngân hàng còn lại. Lợi thế này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với chiến lược tăng trưởng và thông điệp được truyền tải tại đại hội của ngân hàng.

Cuộc cạnh tranh thực sự nằm ở nhóm bám đuổi khi khoảng cách giữa các ngân hàng trong nhóm này vẫn ở mức sít sao. Trong đó, Techcombank đạt 23.659 lượt, LPBank có 23.472 lượt, tiếp theo là MB với 18.356 lượt và SHB với 18.326 lượt. ACB và VPBank lần lượt đạt 17.585 và 17.560 lượt, trong khi Sacombank (17.502) và TPBank (17.501) tiếp tục bám sát nhau gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy bất kỳ biến động nhỏ nào cũng có thể làm thay đổi thứ hạng.

Nhìn tổng thể, dù HDBank đang tạm dẫn đầu, nhưng cuộc đua trong khối ngân hàng vẫn chưa ngã ngũ khi phần lớn ứng viên đang ở rất gần nhau.

Hạng mục lãnh đạo: Nữ tỷ phú đang dẫn đầu ấn tượng

Trong 3 hạng mục, Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất do NĐT bình chọn là nơi ghi nhận khoảng cách rõ rệt nhất ở vị trí dẫn đầu.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet) đang đứng đầu với 34.353 lượt bình chọn, tạo lợi thế rất lớn so với những doanh nhân còn lại. Sự dẫn đầu này cho thấy sức ảnh hưởng cá nhân mạnh mẽ cùng phong cách xuất hiện ấn tượng tại đại hội.

Đứng thứ hai là bà Đặng Huỳnh Ức My (AgriS) với 25.248 lượt, tiếp tục ghi dấu ấn là đại diện tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo mới với tư duy hiện đại.

Phía sau, cuộc cạnh tranh vẫn diễn ra rất quyết liệt khi ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup) đạt 24.078 lượt, trong khi bà Nguyễn Bạch Điệp (FPT Retail) có 18.606 lượt. Ông Trương Gia Bình (FPT) với 18.544 lượt cũng bám sát phía sau.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Hưng (SSI), ông Trần Đình Long (Hòa Phát), ông Trần Hùng Huy (ACB), ông Nguyễn Đăng Quang (Masan) và ông Nguyễn Đức Tài (MWG) tiếp tục duy trì khoảng cách không đáng kể. Khi chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút, ai cũng có cơ hội bứt phá khiến thứ hạng có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Cuộc đua chỉ còn 10 ngày: Mỗi lượt vote đều có thể thay đổi cục diện

Nhìn vào tổng thể, AGM Awards 2026 đang bước vào giai đoạn mà mọi vị trí đều có thể thay đổi. Điều này cho thấy quyền quyết định thực sự đang nằm trong tay cộng đồng nhà đầu tư. Mỗi lượt “thả tim” không chỉ là sự ghi nhận, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến bảng xếp hạng vinh danh.

Để tham gia bình chọn, NĐT có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Truy cập trang bình chọn

Người dùng truy cập website CafeF tại địa chỉ: https://cafef.vn/ => Tại trang chủ, lựa chọn banner hoặc chuyên mục AGM Awards.

Hoặc truy cập trực tiếp: https://cafef.vn/agm-awards.chn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Bước 3: Tới giao diện bình chọn

Sau khi truy cập, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ 03 hạng mục bình chọn chính của AGM Awards 2026. Người dùng có thể xem danh sách doanh nghiệp trong từng hạng mục và lựa chọn đối tượng muốn bình chọn.

Bước 4: Thực hiện bình chọn bằng cách nhấn vào biểu tượng “thả tim” (❤️) tại doanh nghiệp hoặc lãnh đạo mà bạn đánh giá cao.

Bước 5: Hoàn tất

Sau khi đăng nhập thành công, lượt bình chọn sẽ được ghi nhận và hiển thị thông báo. Người dùng có thể tiếp tục tham gia bình chọn ở các hạng mục khác.

Mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 24 lần/ngày cho mỗi đề cử (cách nhau ít nhất 1 tiếng) và có thể vote cho nhiều đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Cổng bình chọn sẽ tiếp tục mở đến hết ngày 15/5/2026. Với tốc độ tăng trưởng lượt vote hiện tại, cuộc đua được dự báo sẽ còn nhiều biến động trong những ngày cuối khi các ứng viên tăng tốc và nhà đầu tư “chốt lựa chọn” của mình.