Quyết định của Ninh Dương Lan Ngọc đang khiến netizen khóc lụt MXH

Theo Mộng Zu - Ảnh: Hoàn Như | 05-05-2026 - 21:50 PM | Lifestyle

Ai mà ngờ Ninh Dương Lan Ngọc lại có quyết định bất ngờ như vậy.

Chiều 5/5 tại Hà Nội, đoàn phim Mật Mã Đông Dương đã tổ chức lễ công bố dự án, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả. Buổi họp báo cũng hé lộ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh và NSND Trung Anh. Tại sự kiện, tâm điểm chú ý nhanh chóng đổ dồn vào Ninh Dương Lan Ngọc khi cô chính thức tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng kể từ Cô Gái Từ Quá Khứ (2022).

Xuất hiện tại sự kiện, Lan Ngọc nhanh chóng chiếm spotlight với diện mạo nữ tính, thanh thoát trong tà áo dài hồng phấn. Mái tóc uốn nhẹ, layout trang điểm trong veo càng tôn lên nét đẹp dịu dàng nhưng vẫn sắc sảo đặc trưng của cô. Không cần quá cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái cuốn hút, đúng chuẩn hình ảnh mà khán giả vẫn quen gọi là "ngọc nữ".

Tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã có những chia sẻ về danh xưng "ngọc nữ" - cụm từ theo cô suốt nhiều năm sự nghiệp. Cô cho rằng đây là một danh xưng phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, và việc có nhiều "ngọc nữ" là tín hiệu tích cực cho điện ảnh khi đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều cơ hội, nhiều dự án dành cho diễn viên nữ.

Đặc biệt, người đẹp còn gây ấn tượng với câu nói nửa đùa nửa thật hết sức tinh tế: "Chắc có lẽ là mọi người cũng ưu ái em một tí bởi vì em tên Ngọc mà giới tính nữ. Nên thành ra là có cái danh xưng đó".

Không chỉ nói về danh xưng, nữ diễn viên còn lần đầu chia sẻ thẳng thắn về khoảng thời gian ở ẩn khỏi màn ảnh rộng 4 năm qua. Cô thừa nhận bản thân từng cảm thấy năng lực có dấu hiệu chững lại, từ đó chủ động giảm bớt dự án để tập trung trau dồi. Với Lan Ngọc, việc tạm dừng không phải là lùi bước mà là khoảng lặng cần thiết để chuẩn bị cho một sự trở lại tốt hơn. Và Mật Mã Đông Dương chính là thời điểm mà cô cảm thấy "đã đến lúc nở hoa".

Ngay sau khi những hình ảnh từ buổi công bố dự án được lan truyền trên mạng xã hội, cái tên Ninh Dương Lan Ngọc lập tức leo top bàn luận. Không phải tạo hình, không phải dự án mới, mà chính là sự trở lại của cô sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng mới là điều khiến dân tình vỡ oà bởi đã quá lâu rồi khán giả mới được thấy một trong những gương mặt bảo chứng phòng vé tái xuất. Không khí MXH vì thế cũng rộn ràng hẳn lên, ngập tràn những bình luận vừa xúc động vừa phấn khích: “Cuối cùng cũng chờ được ngày này!”, “Lan Ngọc quay lại là yên tâm ra rạp rồi”, “4 năm chứ 10 năm cũng đợi, miễn chị comeback là được!”, hay “Khóc thật sự, tưởng chị bỏ điện ảnh luôn rồi chứ”…

Dự án đánh dấu màn comeback này được nữ diễn viên ví như là "duyên lành" đến với mình. Mật Mã Đông Dương là tác phẩm thuộc thể loại tình báo - lịch sử do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, được phát triển từ hơn 25.000 hồ sơ chuyên án có thật. Phim quy tụ đội ngũ biên kịch giàu kinh nghiệm như Trịnh Thị Thanh Nhã, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Lê Anh Thúy, cùng sự tham gia biên tập của NSƯT Nguyễn Quang Vinh và chỉ đạo nội dung từ Trung tướng Đỗ Triệu Phong. Đạo diễn Trần Ka My (Trần Hùng Cường) - người có thế mạnh ở dòng phim chính luận và hành động - sẽ đảm nhận vai trò cầm trịch.

Trong phim, Lan Ngọc giữ một vai diễn quan trọng mà cô bật mí là có thật và mô tả là "thú vị và nhức não". Dù chưa tiết lộ cụ thể, nhưng chỉ riêng việc xuất hiện trong một dự án cấp cap như vậy cũng đủ cho thấy nữ diễn viên đang muốn thoát khỏi vùng an toàn thay vì tiếp tục gắn với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Mật Mã Đông Dương dự kiến khởi chiếu vào dịp 30/4/2027, hứa hẹn là một trong những dự án đáng chú ý của điện ảnh Việt trong thời gian tới.

Mộng Zu - Ảnh: Hoàn Như

