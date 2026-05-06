Thiếu gia tập đoàn nhựa cưới vợ mỹ nhân showbiz: Chuyện tình ngỡ như cổ tích, tổ ấm bạc tỷ khiến ai cũng trầm trồ

Theo Phác Thái Anh | 06-05-2026 - 08:05 AM | Lifestyle

Không gian sống của cặp đôi gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, góc nào cũng sang trọng.

Ông Cao Thắng (sinh năm 1986) được biết đến là thiếu gia của một tập đoàn nhựa có tiếng tại TP.HCM. Bên cạnh ngoại hình điển trai và xuất thân đáng chú ý, anh còn gây ấn tượng với cuộc hôn nhân viên mãn cùng ca sĩ Đông Nhi. Cả hai được đánh giá là “cặp đôi vàng” của showbiz Việt với hành trình yêu kéo dài 10 năm trước khi chính thức kết hôn vào cuối năm 2019. Hơn một thập kỷ đồng hành, chuyện tình của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Thay vì tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, Ông Cao Thắng lựa chọn phát triển sự nghiệp riêng trong lĩnh vực giải trí, thành lập công ty riêng và quản lý ca sĩ. Vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi hiện sở hữu khối tài sản đáng kể, trải dài từ bất động sản đến hoạt động kinh doanh. Trong đó, căn hộ cao cấp tọa lạc tại trung tâm Quận 1, TP.HCM là một trong những cơ ngơi nổi bật của cặp đôi.

Bất động sản cao cấp được Ông Cao Thắng - Đông Nhi mua vào giữa năm 2024, không lâu sau khi nữ ca sĩ chia sẻ tin vui mang thai con thứ hai là bé Hannie. Căn hộ thuộc phân khúc cao cấp, với mức giá khoảng 300 triệu đồng mỗi mét vuông, nằm trong nhóm bất động sản đắt đỏ hàng đầu khu vực. Tọa lạc trong khu phức hợp hiện đại, nơi đây tích hợp đầy đủ tiện ích như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, không gian yoga và khu sinh hoạt chung. Đông Nhi chia sẻ căn hộ đã hoàn thiện nội thất, vậy nên gia đình chỉ cần dọn vào ở ngay mà không cần tốn thêm thời gian thi công hay sửa sang.

Căn hộ cao cấp của Ông Cao Thắng - Đông Nhi ở TP.HCM

Không gian sống gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, có mức giá khoảng 300 triệu đồng mỗi mét vuông

Nội thất trong căn hộ có tông be - trắng chủ đạo, vừa đẹp vừa sang

Khu vực bếp nấu hiện đại tiện nghi, kế bên là khu vực bàn ăn được đặt ở góc tường

Ban công căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng mở, bao quát toàn cảnh thành phố và sông Sài Gòn, mang lại cảm giác thoáng đãng và thư thái

Phòng tắm được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, mang lại cảm giác thư giãn như đang ở spa ngay tại nhà

Tận dụng hệ tiện ích của tòa nhà, vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi thường đưa con gái lên khu hồ bơi trên cao để vui chơi và thư giãn

Đông Nhi tranh thủ tập yoga tại khu tiện ích của tòa nhà để rèn luyện sức khỏe và giữ tinh thần thư giãn

Khu vui chơi trẻ em trang bị đầy đủ tiện ích, không gian thoáng đãng, xịn xò.

Theo Phác Thái Anh

