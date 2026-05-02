Nhan sắc thật của "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng khiến dân tình sốc nặng, bảo sao hải quan cũng phải chặn lại

Ngày 2/5, tờ 163 đưa tin Lý Nhược Đồng vừa tham dự sự kiện tại 1 trung tâm thương mại ở Tô Châu (Trung Quốc). Trong những bức ảnh cam thường không chỉnh sửa, nàng "Tiểu Long Nữ" có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi, thần thái rạng rỡ. Không cần filter làm đẹp hỗ trợ, vóc dáng của cô vẫn vô cùng nổi bật với phần bụng phẳng lỳ, săn chắc, vòng eo thon nhỏ chỉ 56 cm và không hề có dấu hiệu chảy xệ.

Trên MXH, diện mạo như bị thời gian bỏ qua, đi ngược quy luật tạo hóa và khả năng giữ gìn nét thanh xuân của Lý Nhược Đồng khiến dân tình trầm trồ, sửng sốt. Công chúng xứ tỷ dân bày tỏ người đẹp Thần Điêu Đại Hiệp phá vỡ mọi định kiến về tuổi tác khi thoải mái diện trang phục ôm sát, tự tin khoe hình thể ở tuổi 60. Những năm qua, netizen xứ tỷ dân gọi Lý Nhược Đồng là "nữ thần bất tử" của Cbiz.

Sắc vóc trẻ trung của Lý Nhược Đồng qua cam thường ở tuổi 60. Nguồn: Xiaohongshu.

Lý Nhược Đồng đẹp không góc chết, thần thái rạng rỡ trong sự kiện. Ảnh: Xiaohongshu.

Lý Nhược Đồng mặc bra thể thao khoe vòng eo 56 cm, không có mỡ thừa và vóc dáng thon gọn, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Weibo.

Để duy trì phong độ nhan sắc trẻ đẹp vượt thời gian, Lý Nhược Đồng theo đuổi lối sống kỷ luật suốt nhiều năm. Cô áp dụng chế độ ăn xanh sạch, hạn chế dầu mỡ, kiểm soát tinh bột và tăng cường rau củ quả trong khẩu phần hằng ngày. Đồng thời, nữ diễn viên còn có thoái quen tập luyện đều đặn dành ra 5 tiếng mỗi ngày để đến phòng gym. Lý Nhược Đồng từng chia sẻ: "Sản phẩm chăm sóc da tốt nhất chính là mồ hôi". Nhờ vậy, ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng vẫn có thể thực hiện những động tác khó như nhào lộn, nâng tạ nặng, leo núi trong nhà. Cô thậm chí còn không cần nhờ đến các công nghệ làm đẹp đắt tiền hay can thiệp thẩm mỹ vẫn có được vẻ ngoài tươi trẻ.

Tuy nhiên, nhan sắc bất tử này cũng khiến Lý Nhược Đồng gặp rối. Năm ngoái, ngọc nữ Cbiz từng bị nhân viên hải quan Thái Lan chặn lại chất vấn cực nghiêm vì ngoại hình đối lập với tuổi thật: "Đây có phải hộ chiếu của cô thật không? Có phải cô trộm của người khác không? Cô nhìn không giống sinh năm 1966 cho lắm". Sau giây phút hoảng hốt, Lý Nhược Đồng mới biết được trông cô quá trẻ đẹp, cứ như mới ngoài 30 tuổi chứ chẳng hề giống như người U60 nên mới bị phía hải quan Thái Lan chất vấn như vậy.

Lý Nhược Đồng từng bị hải quan chặn lại kiểm tra vì trông quá trẻ, không giống như người đã ở ngưỡng 60. Ảnh: Sina.

Lý Nhược Đồng là ngọc nữ đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được công chúng biết tới qua 2 vai diễn kinh điển là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (1995) và Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (1997). Vẻ đẹp của Lý Nhược Đồng cho đến giờ vẫn được ca ngợi là kinh điển trong giới mỹ nhân phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung.

Cũng nhờ giữ được nhan sắc, Lý Nhược Đồng đến hiện tại vẫn được thương hiệu, nhà tổ chức sự kiện săn đón Theo tờ Sohu, mỗi lần tham dự sự kiện, Lý Nhược Đồng được trả thù lao 800.000 NDT (hơn 2,6 tỷ đồng). Ngoài ra, nếu muốn mời ngôi sao này làm người đại diện, nhãn hàng phải bỏ ra 4,5 triệu NDT (hơn 15,5 tỷ đồng)/ 2 năm.

Lý Nhược Đồng được mệnh danh là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh". Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu