Nên để cửa phòng tắm mở hay đóng khi không sử dụng? Đây không phải là mê tín dị đoan nhưng hãy nhớ nhắc nhở gia đình

Theo HN | 02-05-2026 - 16:30 PM | Lifestyle

Cửa nhà vệ sinh, dù mở hay đóng, đều có những lợi và hại riêng.

Phòng tắm là một không gian rất quan trọng trong nhà, nơi chúng ta thực hiện các hoạt động hàng ngày như rửa mặt, đi vệ sinh và tắm. Tuy nhiên, nhiều người lại bỏ qua một chi tiết nhỏ khi sử dụng phòng tắm: Nên đóng cửa hay để mở sau khi sử dụng? Nhiều người có thể chưa từng nghĩ đến câu hỏi này và chỉ làm theo cách tiện lợi nhất. Nhưng thực tế, hành động nhỏ này lại liên quan mật thiết đến môi trường sống tổng thể trong nhà và thậm chí cả sức khỏe của chúng ta.

01. Ưu và nhược điểm của việc mở cửa nhà vệ sinh

Bản thân nhà vệ sinh là một nơi ẩm ướt, vì dù chúng ta có tắm rửa, tắm giặt hay đi vệ sinh trong đó, đều không thể thiếu nước. Hơn nữa, sau khi sử dụng, các vật dụng như khăn mặt ướt cũng sẽ được treo trong nhà vệ sinh, dẫn đến việc nhà vệ sinh phần lớn thời gian đều ẩm ướt. Cộng thêm bồn cầu, cống thoát nước đều là nguồn gốc của mùi hôi, làm cho môi trường bên trong càng tồi tệ hơn. Nhiều người bạn vì muốn thông gió tốt hơn, xua tan hơi ẩm và mùi hôi trong nhà vệ sinh, sẽ chọn cách mở cửa sổ ngay sau khi sử dụng. Trong quá trình không khí lưu thông, nó có thể mang đi mùi hôi và hơi ẩm, không khí trong nhà vệ sinh cũng có thể phục hồi tươi mới.

Tuy nhiên, việc mở cửa nhà vệ sinh lại tồn tại không ít nhược điểm. Trước hết là ô nhiễm môi trường sống. Hiện nay, các căn hộ chung cư chúng ta ở có diện tích không quá lớn, khoảng hơn trăm mét vuông, nhà vệ sinh không xa phòng ngủ, phòng khách, bếp. Mặc dù mở cửa nhà vệ sinh có thể làm không khí bên trong tốt hơn, nhưng hơi ẩm, mùi hôi mang từ nhà vệ sinh ra sẽ khuếch tán đến khắp nơi trong nhà, dẫn đến môi trường sống tổng thể kém đi. Còn một vấn đề nữa là sự riêng tư. Nhà vệ sinh thường chứa một số vật dụng cá nhân riêng tư của chúng ta. Nếu cửa luôn mở, gặp khi có khách đến nhà, đi ngang qua cửa nhà vệ sinh nhìn thấy một số vật dụng cá nhân bên trong, sẽ làm cho đôi bên đều rất ngại ngùng. Mở cửa nhà vệ sinh sẽ làm cho tính riêng tư kém đi một chút.

02. Ưu và nhược điểm của việc đóng cửa nhà vệ sinh

Việc đóng cửa phòng tắm sau mỗi lần sử dụng giúp ngăn hơi ẩm và mùi hôi lan sang các khu vực khác trong nhà, đồng thời bảo vệ sự riêng tư của chúng ta.

Tuy nhiên, điều này cũng mang lại một số vấn đề. Nếu hơi ẩm và mùi hôi không được loại bỏ kịp thời, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng, làm giảm chất lượng không khí và tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus bám vào các vật dụng hàng ngày như khăn tắm, khăn lau tay và bàn chải đánh răng - một tình trạng rất mất vệ sinh có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Hơn nữa, mùi hôi thường trở nên nồng nặc và khó chịu hơn khi cửa được mở ra.

03. Cách làm đúng

Cửa nhà vệ sinh, dù mở hay đóng, đều có những lợi và hại riêng. Vậy làm thế nào thì tốt hơn?

Thực tế, việc đóng cửa phòng tắm sau khi sử dụng sẽ hiệu quả hơn. Nó bảo vệ sự riêng tư và ngăn mùi hôi, hơi ẩm và vi khuẩn làm ô nhiễm môi trường sống trong nhà. Về vấn đề hơi ẩm và mùi hôi trong phòng tắm, nếu có cửa sổ thì rất đơn giản: Chỉ cần mở cửa sổ và để không khí tự nhiên thổi hơi ẩm và mùi hôi ra ngoài.

Tuy nhiên, nếu không có cửa sổ, bạn có thể bật quạt hút phòng tắm. Sau khi sử dụng phòng tắm, hãy bật quạt hút và để nó chạy trong nửa giờ để giúp loại bỏ hơi ẩm và mùi hôi, giảm nguy cơ phát triển của vi khuẩn. Hơn nữa, môi trường phòng tắm có liên quan mật thiết đến thói quen vệ sinh và sử dụng hàng ngày. Ví dụ, thường xuyên cọ rửa bồn cầu, lau sạch vết nước và bụi bẩn trên mặt bàn sau khi rửa mặt, và lau sàn sau khi tắm. Những hành động này có thể làm giảm sự tích tụ bụi bẩn.

(Nguồn: aboluowang.com)

