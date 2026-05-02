"Yêu nữ" quái dị nhất làng nhạc được trả 65.8 tỷ đồng để hát chưa đến 3 phút trong The Devil Wears Prada 2?

Rộ tin cát-xê 2.5 triệu đô cho Lady Gaga hát chưa đến 3 phút trong The Devil Wears Prada 2

Phim The Devil Wears Prada 2 (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2) vừa chính thức có những suất chiếu sớm tại Việt Nam, nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Sự trở lại của thương hiệu phim thời trang đình đám sau gần 20 năm khiến không chỉ khán giả yêu điện ảnh mà cả giới thời trang lẫn âm nhạc đều bị cuốn vào “cơn sốt” mới. Phần phim thứ hai tiếp tục khai thác thế giới tạp chí thời trang xa hoa, khắc nghiệt nhưng cũng đầy biến động sau hai thập kỷ thay đổi.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất của bộ phim năm nay là màn xuất hiện đặc biệt của Lady Gaga. Nhà làm phim đã “chơi lớn” khi mời chính “yêu nữ” nổi tiếng bậc nhất làng nhạc thế giới góp mặt trong vai trò cameo. Dù thời lượng xuất hiện không dài, nữ ca sĩ vẫn trở thành điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất ngay sau những buổi chiếu đầu tiên.

Trong phim, Lady Gaga xuất hiện ở phân đoạn diễn ra tại Tuần lễ thời trang Milan. Cô vào vai chính mình, thoại chưa đầy 1 phút nhưng đầy căng thẳng với nhân vật Miranda Priestly do Meryl Streep thủ vai trước khi bước lên sàn diễn. Tổng thời lượng lên hình của Lady Gaga được cho là chưa tới 3 phút, mang đến 1 màn trình diễn kết hợp catwalk ngay trên sóng phim.

Theo tiết lộ hậu trường, chính Meryl Streep là người trực tiếp gọi điện mời Lady Gaga tham gia dự án. Nữ ca sĩ đồng ý gần như ngay lập tức và bay sang Ý ghi hình giữa lịch trình lưu diễn Mayhem Ball Tour. Dù chỉ đảm nhận vai khách mời, sự xuất hiện của Lady Gaga vẫn được đánh giá là một trong những khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất của điện ảnh năm nay.

Truyền thông Mỹ lan truyền thông tin cho rằng Lady Gaga được trả tới 2,5 triệu USD, tương đương khoảng 65,8 tỷ đồng, cho chưa đầy 3 phút xuất hiện trong phim. Con số khổng lồ khiến nhiều người choáng váng, đồng thời làm dấy lên những tranh cãi xoay quanh mức cát-xê của các siêu sao Hollywood cho các vai cameo ngắn ngủi. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực bởi NSX, ekip Lady Gaga hay các bên liên quan.

Các báo cáo chuyên sâu về dự án chỉ nhấn mạnh rằng nữ ca sĩ tham gia phần lớn vì mối quan hệ thân thiết với Meryl Streep sau cuộc điện thoại mời trực tiếp từ đàn chị. Giống nhiều dự án Hollywood khác, mức thù lao dành cho các ngôi sao hạng A trong các vai cameo thường được giữ bí mật nghiêm ngặt và hiếm khi được công bố ngay khi phim vừa phát hành.

Ngoài màn xuất hiện chớp nhoáng, Lady Gaga còn kết hợp cùng Doechii thể hiện ca khúc chủ đề mang tên Runway. Bài hát được sử dụng trong phân đoạn trình diễn thời trang và hậu trường tại Milan, góp phần đẩy cao không khí xa hoa, kịch tính đúng tinh thần thương hiệu Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu.

Không chỉ gây chú ý bằng cameo đặc biệt, Lady Gaga còn khiến người hâm mộ xúc động khi biến một ký ức buồn trong quá khứ thành khoảnh khắc mang tính “tái sinh” đầy biểu tượng. Tại lễ trao giải Grammy Awards 2012, Lady Gaga từng gây xôn xao khi bỏ qua thảm đỏ và xuất hiện trực tiếp trong khán phòng với thiết kế đen huyền bí của Versace. Hình ảnh nữ ca sĩ với gương mặt lạnh lùng, u sầu ngày hôm đó từng viral mạnh đến mức trở thành meme trên mạng xã hội nhiều năm liền.

Đó cũng là một đêm không mấy vui vẻ với Gaga. Dù album Born This Way được đề cử Album Of The Year, cô lại không có sân khấu biểu diễn và cuối cùng trắng tay ở hạng mục quan trọng nhất. Trước gần 40 triệu khán giả Mỹ theo dõi chương trình, công chúng chứng kiến siêu sao nhạc Pop đình đám nhất thế giới thời điểm đó trải qua một trong những thất bại đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp, dù Born This Way tạo tiếng vang toàn cầu.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khi ấy cho rằng sự im lặng của Gaga không đơn thuần đến từ chuyện giải thưởng. Đêm Grammy năm đó diễn ra chỉ một ngày sau khi Whitney Houston qua đời. Trong buổi lễ, Gaga đã ngồi lặng người và cúi đầu cầu nguyện cùng các nghệ sĩ khác khi LL Cool J dẫn dắt phần tri ân dành cho huyền thoại âm nhạc.

14 năm sau, trong The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga khiến người xem bất ngờ khi mặc lại chính thiết kế Versace đen từng gắn liền với Grammy 2012. Nếu như hình ảnh năm 2012 mang màu sắc u tối, cô độc và nhiều tổn thương, thì phiên bản năm 2026 lại cho thấy một Lady Gaga hoàn toàn khác. Vẫn bộ váy ấy, nhưng năng lượng đã thay đổi: mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn và trưởng thành hơn.

Kỷ nguyên Born This Way từng là một trong những giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Lady Gaga, nhưng cũng đi kèm rất nhiều áp lực, biến cố và những “vết nứt” phía sau ánh hào quang. Việc mang thiết kế năm xưa trở lại trong một trạng thái tinh thần hoàn toàn mới khiến nhiều khán giả xem đây như khoảnh khắc chữa lành của chính nữ ca sĩ. Sau tất cả, màn “tái hiện lịch sử” này không chỉ là một cú callback thời trang dành cho fan lâu năm, mà còn giống lời khẳng định rằng thời gian có thể chữa lành những giai đoạn tăm tối nhất. Và đôi khi, chính những ký ức từng đau buồn lại trở thành chất liệu để nghệ sĩ bước tiếp với phiên bản rực rỡ hơn của mình.