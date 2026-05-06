Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang tham gia Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Ngày 6/5/2026, tại Hà Nội, Đại hội bất thường khóa IV (2023–2028) của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành. Đáng chú ý, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group được bầu bổ sung tham gia Ban Chấp hành Hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Cống hiến vì sự phát triển toàn diện và đảm bảo quyền trẻ em, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cùng tinh thần “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, Đại hội được tổ chức trong hai ngày, tập trung đánh giá kết quả hoạt động, xác định phương hướng nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và thúc đẩy quyền trẻ em.

Việc bổ sung, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành diễn ra trong bối cảnh công tác bảo vệ trẻ em đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu tăng cường nguồn lực xã hội, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong các hoạt động hỗ trợ, can thiệp và phòng ngừa các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang tham dự Đại hội.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp và quản trị, ông Đỗ Vinh Quang được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các chương trình xã hội hóa và huy động nguồn lực cho các hoạt động vì trẻ em.

Định hướng trọng tâm của tân Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam bao gồm nâng cao hiệu quả quản trị và điều phối các chương trình an sinh theo hướng dài hạn, bền vững; kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp để triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em; nghiên cứu, đề xuất các mô hình phối hợp giữa doanh nghiệp – quỹ xã hội – cơ quan quản lý nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả triển khai tại nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, việc kết nối các tổ chức, chuyên gia và cá nhân có ảnh hưởng cũng được xem là một hướng đi quan trọng, góp phần thúc đẩy đối thoại, lan tỏa nhận thức và hình thành các diễn đàn thiết thực dành cho trẻ em.

Quang cảnh Đại hội.

Đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, việc bổ sung nhân sự từ khu vực doanh nghiệp giúp mở rộng nguồn lực, tăng hiệu quả phối hợp và tạo điều kiện triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em theo hướng dài hạn.

Chia sẻ về vai trò mới, ông Đỗ Vinh Quang cho biết, việc tham gia Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là cơ hội để ông cùng với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục thúc đẩy các hoạt động vì trẻ em theo hướng bài bản và dài hạn hơn; trong đó, việc kết nối nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong quá trình triển khai.

“Tôi mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ vào các hoạt động vì trẻ em, để ngày càng nhiều trẻ em được quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ trong điều kiện tốt hơn, cùng hướng tới mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, thông qua sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cả cộng đồng”, doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Là một doanh nhân trẻ tham gia lãnh đạo và điều hành T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, ông Đỗ Vinh Quang tiếp cận hoạt động an sinh xã hội theo hướng gắn trách nhiệm doanh nghiệp với các chương trình có tổ chức và dài hạn, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm đối tượng được đặc biệt ưu tiên.

Mới đây nhất, trong chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch T&T Group cũng đề xuất các chương trình hỗ trợ thế hệ trẻ theo hướng đầu tư vào nền tảng phát triển dài hạn. Cụ thể, ông Đỗ Vinh Quang đề xuất thúc đẩy các chương trình đào tạo kỹ năng, phát triển thể chất và tạo sân chơi cho thanh thiếu niên; tổ chức các hoạt động thể thao học đường, tuyển chọn và đào tạo năng khiếu tại Hà Nội.

Song song với vai trò cá nhân, trong nhiều năm qua, ông Đỗ Vinh Quang cùng T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội quy mô lớn, trong đó dành nguồn lực đáng kể cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình không chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính mà được triển khai theo hướng dài hạn, có kế hoạch rõ ràng.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 464/QĐ-BNV ngày 08/4/2008 của Bộ Nội vụ, với sứ mệnh tập hợp, kết nối các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy việc thực thi quyền trẻ em, đồng thời tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.