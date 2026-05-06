Thu Nhi Eat Clean tậu nhà mới sang như resort view biển, có luôn hồ bơi: Sống trọn 2 cuộc đời, phú bà và TikToker!

Theo Trang | 06-05-2026 - 10:41 AM | Lifestyle

Nữ TikToker cũng khiến cư dân mạng chóng mặt với tốc độ chuyển nhà.

Chuyển nhà, với hầu hết mọi người, là chuyện mệt mỏi. Thùng carton ngổn ngang, thợ ra vào, bụi bặm, chưa kể cái cảm giác lạc lõng trong không gian chưa quen. Nhưng ngược lại, với các KOL hay người nổi tiếng, đây đôi khi lại là content khiến dân tình trầm trồ.

Mới đây, Thu Nhi Eat Clean gây chú ý khi chia sẻ căn nhà mới của gia đình ở TP.HCM. Sự bất ngờ của dân tình chủ yếu đến từ việc đây là ngôi nhà thứ 4 mà nữ TikToker đã chuyển từ khi được biết đến trên MXH.

Từ hình ảnh được Thu Nhi chia sẻ, ngôi nhà có tone màu be và trắng kem, tạo cảm giác ấm cúng. Trần nhà được ốp những thanh gỗ màu sáng chạy song song - vừa tạo chiều sâu, vừa mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng mà không hề nặng nề. Giữa trần còn có quạt trần cánh gỗ tối màu, kiểu dáng vintage - chi tiết nhỏ nhưng nói lên rất nhiều về gu thẩm mỹ của chủ nhà.

Tường sơn trắng kem nhẹ, rèm vải tone be tất cả hài hòa với bộ sofa và cặp bàn cà phê gỗ tối bo tròn, chân nấm. Nền gạch trắng bóng rộng thênh thang. Không một thứ gì thừa.

Bên ngoài căn nhà, vợ chồng Thu Nhi còn chọn thiết kế cả hồ bơi, trồng thêm nhiều cây xanh tạo nên không gian xanh mát, thoáng đãng.

Về lý do chuyển nhà, Thu Nhi cho biết vì em bé ngày càng lớn, cần nhiều không gian hơn. Ngoài ra cô cũng khẳng định mình không chuyển nhà quá thường xuyên mà khoảng 2 - 3 năm mới chuyển một lần.

Về căn nhà cũ, vợ chồng Thu Nhi chưa bán mà vẫn về lại tới lui.

Phía dưới chia sẻ của nữ TikToker, nhiều người trầm trồ vì ngôi nhà sang xịn như villa đồng thời chóng mặt với tốc độ chuyển nhà của nữ TikToker, cho thấy khả năng tài chính không phải dạng vừa của 2 vợ chồng.

“Từ lúc coi kênh tới giờ bả ở 4 cái nhà rồi á. Vợ chồng bả giỏi quá trời”, “Bả hay đi Phan Thiết rồi giờ xây cái nhà y chang resort ở Phan Thiết luôn hả?”, “Này nhà gì? Villa hay resort đó chứ”, “Room tour đi chị ơi, em sắp sửa phòng rồi. Em sẽ tham khảo idea nhà chị”, “Nhà Nhi đẹp quá! Đây là mơ ước của mình”, “Nhà mới có hồ bơi luôn hả? Lâu lâu quay lại kênh Thu Nhi mà chị đã chuyển sang cuộc sống thượng lưu rồi, không biết chuyến sau em vào thì chị chuyển sang cuộc sống nào nữa”,... là một số bình luận từ dân tình.

Eat Clean Hông - Thu Nhi có tên thật Nguyễn Thị Thu Nhi, sinh năm 1997, quê ở Gia Lai. Thu Nhi được lòng người xem nhờ chất giọng dễ thương, tính hay giỡn và những món ăn ngon lành mà vẫn healthy. Nghe Thu Nhi kể chuyện, người ta có cảm giác như đang ngồi tám cùng một người bạn thân - vui vẻ, hài hước và đôi khi cũng nhẹ nhàng chữa lành theo cái cách không ai ngờ tới.

Tháng 8/2022, Thu Nhi lên xe hoa. Sau đó, cô chia sẻ rằng cả hai quyết định kết hôn khi còn khá trẻ, đều đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp nhưng luôn ủng hộ và san sẻ để nhau phát triển. Chồng cô, theo lời kể, là người tinh tế, biết lắng nghe và không tạo áp lực. Anh hiếm khi xuất hiện trên kênh của vợ nhưng luôn tạo điều kiện để cô thoải mái làm những gì mình muốn.

Tháng 4/2025, Thu Nhi sinh em bé đầu lòng. Từ đó đến nay, nội dung trên kênh của cô có thêm những chia sẻ về chuyện chăm con, mẹ bé,... Cô hiện đang có tổng cộng 4 triệu lượt theo dõi trên TikTok và Facebook.

