Profile cực khủng của "công chúa tuyết" Olympic Eileen Gu - mỹ nhân viral thế giới với chiếc váy bong bóng ảo diệu ở Met Gala

Không cần chiêu trò hay những màn xuất hiện “lồng lộn”, "công chúa tuyết" Eileen Gu - người cách đây vài tháng gây chấn động thế giới khi trở thành VĐV trượt tuyết vĩ đại nhất lịch sử Olympic - vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm của Met Gala 2026. Chỉ với một bước đi… và hàng trăm trái bong bóng nhỏ xíu bay lơ lửng trong không khí, Eileen Gu khiến mạng xã hội bùng nổ. Nữ hoàng Olympic hoá thành công chúa dịu dàng diện chiếc váy có thể tự tạo bong bóng - một thiết kế vừa mang tính nghệ thuật, vừa đậm chất công nghệ, đúng tinh thần “Fashion Is Art”.

Eileen Gu viral thế giới với chiếc váy ngắn tạo bong bóng ở Met Gala 2026

Bộ váy mang tên “Airo”, được thực hiện bởi nhà thiết kế Iris van Herpen kết hợp cùng bộ đôi nghệ sĩ A.A.Murakami, không chỉ đơn thuần là một bộ trang phục mà gần như là một “thực thể sống”. Với khoảng 15.000 bong bóng thủy tinh siêu nhỏ được tạo hình thủ công, bên trong tích hợp hệ thống vi xử lý, bơm khí và cơ chế lập trình, chiếc váy có thể “thở” ra bong bóng thật ngay khi Gu di chuyển. Mỗi bước chân của cô trên thảm đỏ đều đi kèm hiệu ứng bong bóng bay ra liên tục, tạo nên khung cảnh mộng mơ như bước ra từ một thế giới siêu thực.

Không khó hiểu khi chỉ sau vài giờ, hình ảnh của Eileen Gu nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ TikTok đến Instagram, cư dân mạng liên tục chia sẻ khoảnh khắc chiếc váy “biết thở”, gọi đây là một trong những outfit ấn tượng nhất lịch sử Met Gala. Nhưng điều khiến người ta “choáng” hơn cả không nằm ở chiếc váy, mà chính là profile phía sau của cô gái 22 tuổi này - một bản lý lịch gần như không có điểm yếu.

Bản phác thảo ban đầu chiếc váy của Eileen Gu cho Met Gala 2026

Eileen Gu không phải là một ngôi sao thời trang “tay ngang”, mà trước hết cô là một trong những vận động viên trượt tuyết tự do xuất sắc nhất thế giới. Ngay từ kỳ Olympic Bắc Kinh 2022, cô đã gây tiếng vang lớn khi giành liền 3 huy chương. Đến Olympic 2026, Gu tiếp tục khẳng định vị thế khi nâng tổng số huy chương lên con số 6, trong đó có 3 huy chương vàng - một thành tích đủ để đưa cô vào hàng huyền thoại của bộ môn khi tuổi đời còn rất trẻ.

Điều đặc biệt là song song với sự nghiệp thể thao đỉnh cao, Eileen Gu vẫn duy trì thành tích học tập khiến nhiều người phải “xin vía”. Cô trúng tuyển vào Stanford University - một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới - với điểm SAT lên tới 1580/1600, gần như tuyệt đối. Không chỉ vậy, Gu còn theo đuổi những lĩnh vực học thuật khó như vật lý, thậm chí liên quan đến vật lý lượng tử, cho thấy tư duy vượt trội không thua kém bất kỳ “học bá” nào.

VĐV Eileen Gu cầm trên tay ba tấm huy chương mà cô giành được tại Thế vận hội Milano Cortina

Bên cạnh đó, sức hút của Eileen Gu còn được thể hiện rõ qua khả năng kiếm tiền “khủng” ở tuổi đôi mươi. Với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và vai trò đại diện cho các thương hiệu lớn, thu nhập của cô ước tính lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm. Điều đáng nói là phần lớn nguồn thu này đến từ lĩnh vực thời trang và quảng cáo, không phải từ thi đấu thể thao - một minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân tuyết của cô.

Chính sự giao thoa giữa thể thao, trí tuệ và thời trang đã tạo nên một Eileen Gu rất khác: vừa là vận động viên Olympic hàng đầu, vừa là gương mặt high-fashion, lại vừa là sinh viên xuất sắc tại một trường đại học top đầu thế giới. Không bị đóng khung trong bất kỳ vai trò nào, cô đại diện cho hình mẫu thế hệ mới - đa năng, bản lĩnh và không ngừng phá vỡ giới hạn.

Từ chiếc váy bong bóng gây bão tại Met Gala 2026 cho tới bảng thành tích “khủng” cả trong lẫn ngoài sân đấu, Eileen Gu đang chứng minh rằng cô không chỉ là “công chúa tuyết” của Olympic, mà còn là biểu tượng toàn cầu của một thế hệ phụ nữ mới: tài năng, thông minh và đầy cảm hứng.