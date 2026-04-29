Phú bà showbiz Việt khoe body bốc lửa ở tuổi U40: "Mục đích chính là để anh xem"

Mới đây, Huyền Baby tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng tải loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm ở tuổi U40. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, quyến rũ, cô còn khiến dân tình thích thú với dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Em đăng hình không phải để thả thính. Mục đích chính là để anh xem" .

Loạt ảnh gợi cảm của Huyền Baby khiến dân tình "dậy sóng"

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Huyền Baby lựa chọn thiết kế bikini trẻ trung với gam màu nổi bật, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong nóng bỏng. Bộ trang phục giúp người đẹp khoe trọn vòng eo thon gọn, làn da trắng mịn cùng vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, thân hình của cô vẫn được nhận xét là "không điểm trừ", thậm chí còn gợi cảm hơn thời son rỗi.

Ở tuổi U40, Huyền Baby vẫn duy trì được vẻ đẹp được ví như búp bê. Làn da mịn màng, gương mặt trẻ trung cùng thần thái tự tin giúp cô luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện. Nhiều khán giả nhận xét rằng, nếu không nói, khó ai tin cô đã là mẹ của hai con.

Ở tuổi U40, Huyền Baby vẫn sở hữu body săn chắc, nóng bỏng

Dù không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi, Huyền Baby vẫn giữ được sức hút lớn trên mạng xã hội. Mỗi lần đăng ảnh, đặc biệt là những khoảnh khắc diện bikini hay trang phục gợi cảm, cô đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời khen ngợi. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước body "bỏng mắt" và phong cách sống đầy năng lượng của người đẹp.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Huyền Baby còn được biết đến là một trong những phú bà đình đám của showbiz Việt. Người đẹp kết hôn với một doanh nhân giàu có và tận hưởng cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng tại TP.HCM - món quà đắt giá do chồng cô dành tặng.





Người đẹp 8X được chồng doanh nhân hết mực cưng chiều, tặng biệt thự trăm tỷ và nhiều hàng hiệu

Ngoài ra, ông xã của Huyền Baby còn được biết đến là người hết mực cưng chiều vợ khi từng chuyển cho cô số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng để thoải mái mua sắm và tận hưởng cuộc sống theo ý thích. Cuộc sống hôn nhân viên mãn là một trong những yếu tố giúp cô luôn giữ được tinh thần tích cực và phong độ nhan sắc.