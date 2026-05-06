Nam diễn viên đình đám một thời đi bán cà phê cà phê ở tuổi 44 tại An Khánh, TP.HCM: Không muốn dựa dẫm, xin tiền vợ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Tiến Luật chính thức thông báo khai trương quán cà phê tại phường An Khánh, TP.HCM. Chia sẻ trên trang cá nhân, Tiến Luật viết: “Nay chính thức khai trương quán cà phê C13 tại đường B4, khu Sala. Quán nhỏ nằm chỗ khó thấy nên anh em yêu thương chịu khó nhìn kĩ. Sáng nay soạn tin nhắn cho bạn bè mà quên bấm gửi. Thôi thì cũng làm nho nhỏ rồi ép mấy đứa nhỏ trong công ty của vợ ủng hộ ngày đầu. À mặt bằng được miễn phí 3 tháng đầu nên anh tranh thủ qua ủng hộ nha, hết 3 tháng là tui chạy nên cũng hên xui lắm nha”.

Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Thu Trang - vợ của diễn viên Tiến Luật cũng cho biết miễn phí 3 tháng tiền thuê mặt bằng để chồng mở quán cà phê này.

Diễn viên Tiến Luật được sự ủng hộ của vợ khi mở quán cà phê.

Trước đó, hồi tháng 3, diễn viên Tiến Luật đã đăng tải video về việc rục rịch chuẩn bị cho việc khai trương quán cà phê này. Anh chia sẻ vui quyết định mở quán cà phê để kết thúc chuỗi ngày xin tiền vợ.

“Mua xe gọi là tiêu sản. Mình sẽ dùng tiền mua xe đầu tư quán cà phê… Tôi muốn lấy tiền lãi từ quán để sắm sửa, trang trải cuộc sống của tôi. Tôi không muốn dựa dẫm vào vợ tôi nữa”, Tiến Luật chia sẻ vui trong video đăng tải vào ngày 18/3 trên trang cá nhân.

Theo đó, Tiến Luật - Thu Trang là cặp vợ chồng trong showbiz Việt được công chúng ngưỡng mộ. Kết hôn năm 2011, hai người có một cậu con trai đầu lòng là Andy. Mới đây, vợ chồng anh chính thức công khai khoe 2 cô con gái sinh đôi sau thời gian giữ kín.

Gia đình Tiến Luật - Thu Trang giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Trong một lần chia sẻ trên truyền thông, Tiến Luật cho biết vợ chồng anh không chia rõ vai vế. Anh không quan tâm tiền bạc, cát-sê bao nhiêu đều đưa hết cho vợ giữ. Nam diễn viên nghĩ phụ nữ quản lý kinh tế, tiền bạc tốt hơn đàn ông nên không có gì phải lăn tăn.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Thu Trang và Tiến Luật đều có vị thế vững chắc trong nghề. Cả hai không chỉ tham gia diễn xuất mà còn "mát tay" trong công việc sản xuất phim doanh thu trăm tỷ. Công ty giải trí của cặp đôi đã cho ra đời hàng loạt phim điện ảnh, web-drama ăn khách như Nụ hôn bạc tỷ , Chị Mười Ba , Nghề siêu dễ , Thập tam muội , Gia đình bá đạo , Chuyện xóm tui …