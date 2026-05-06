Ngày càng nhiều người trẻ chọn mua chung cư cũ thay vì nhà mới: 5 lý do nghe rất thực tế, đặc biệt là chuyện tiền bạc

Trong nhiều năm, nhà mới luôn được xem là "đích đến lý tưởng" của người trẻ: tòa nhà hiện đại, tiện ích đẹp, sảnh sang trọng, bãi đỗ xe rộng rãi. Nhưng thực tế vài năm gần đây đang cho thấy một xu hướng ngược lại: không ít người trẻ lại chủ động tìm mua những căn hộ cũ, thậm chí đã xuống cấp nhẹ, thay vì chạy theo các dự án mới mở bán.

Nghe có vẻ khó hiểu: tại sao bỏ tiền mua nhà mà lại chọn căn hộ cũ?

Câu trả lời nằm ở bài toán rất thực tế: tài chính, thời gian và chất lượng sống hàng ngày.

Nhiều người trẻ hiện nay không còn quá bị thuyết phục bởi những phối cảnh lung linh trên brochure bán hàng. Điều họ quan tâm hơn là: mua xong có ở được ngay không, đi làm có gần không, chi phí hàng tháng có quá áp lực không.

Và đó là lý do những căn hộ cũ đang dần được nhìn nhận theo cách khác.

Vị trí tốt hơn nhiều dự án mới

Một thực tế dễ thấy tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM là phần lớn dự án chung cư mới thường nằm ở khu vực xa trung tâm hơn.

Ngược lại, nhiều khu tập thể cũ hoặc chung cư đã sử dụng 15–20 năm lại nằm ở vị trí rất thuận tiện: gần nơi làm việc, trường học, bệnh viện và chợ dân sinh.

Với những người trẻ làm việc văn phòng, thời gian di chuyển mỗi ngày đôi khi còn "đắt" hơn cả tiền nhà.

Một người mua căn hộ ở xa có thể mất 2–3 tiếng mỗi ngày cho việc đi lại. Trong khi đó, nếu sống ở khu trung tâm, họ có thể về nhà sớm hơn, có thời gian nấu ăn, nghỉ ngơi hoặc làm thêm việc phụ.

Đó là khoản lợi không thể đo bằng tiền ngay lập tức, nhưng cực kỳ đáng giá về lâu dài.

Giá mua dễ thở hơn

Đây là lý do lớn nhất.

Cùng một khu vực, căn hộ cũ thường có giá mềm hơn đáng kể so với dự án mới.

Với người trẻ mua nhà lần đầu, chênh lệch vài trăm triệu đến cả tỷ đồng không phải con số nhỏ.

Ví dụ:

Căn hộ mới: 3,5 tỷ đồng

Căn hộ cũ cùng khu vực: 2,6–2,8 tỷ đồng

Khoản chênh lệch này có thể dùng để:

- sửa nhà

- làm quỹ dự phòng

- giảm tiền vay ngân hàng

- đầu tư nội thất theo nhu cầu thực tế

Thay vì cố mua căn hộ mới đẹp nhưng phải gồng khoản vay lớn trong 20–25 năm, nhiều người trẻ chọn phương án "mua xấu trước, sửa đẹp sau".

Nghe hơi thực dụng, nhưng lại rất tỉnh táo.

Chi phí sống hàng tháng thấp hơn

Sau khi nhận nhà, rất nhiều người mới nhận ra khoản áp lực không nằm ở giá mua, mà nằm ở chi phí duy trì cuộc sống.

Ở nhiều chung cư mới:

- phí quản lý cao

- phí gửi xe cao

- chi phí tiện ích đi kèm lớn

- nhiều khoản phát sinh khác

Trong khi đó, các khu căn hộ cũ thường có mức phí thấp hơn đáng kể, thậm chí có nơi gần như không mất phí quản lý lớn như các dự án cao cấp.

Mỗi tháng tiết kiệm vài triệu đồng nghe có vẻ không quá lớn.

Nhưng nhân lên trong 5 năm, con số đó đủ để tạo ra một quỹ dự phòng khá đáng kể.

Hệ sinh thái sống đã hoàn thiện

Nhiều dự án mới quảng cáo rất hấp dẫn, nhưng thực tế xung quanh vẫn là công trường. Mua nhà xong, cư dân tiếp tục chờ: trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ, giao thông hoàn thiện. Có người phải chờ vài năm.

Trong khi đó, các khu dân cư cũ thường đã có đầy đủ mọi thứ.

Sáng xuống mua đồ ăn. Chiều ghé siêu thị. Tối đưa con đi học thêm.

Cuộc sống vận hành trơn tru hơn rất nhiều.

Người trẻ hiện nay bắt đầu ưu tiên "sống thuận tiện" hơn là sống trong một dự án hào nhoáng nhưng thiếu tiện ích thực tế.

Có thể dọn vào ở nhanh hơn

Nhiều người hiện nay ngại rủi ro từ các dự án bàn giao chậm.

Có những người mua nhà trên giấy và chờ 2–3 năm vẫn chưa nhận được nhà.

Trong thời gian đó, họ vẫn phải:

- trả tiền thuê nhà

- trả lãi vay

- chờ đợi trong áp lực

Ngược lại, với căn hộ cũ, hoàn tất thủ tục là có thể dọn vào ở nhanh hơn. Nếu cần cải tạo, thời gian sửa chữa thường chỉ vài tháng.

Điều này đặc biệt phù hợp với những cặp vợ chồng trẻ muốn ổn định cuộc sống sớm.