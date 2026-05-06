Đi tiểu nhiều bọt có phải bị suy thận? Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai giải đáp

Theo Tuấn Khang | 06-05-2026 - 16:19 PM | Sống

Vài năm trở lại đây, suy thận trở thành căn bệnh ngày càng nhiều người mắc. Bệnh để lại những hậu quả nặng nề kéo dài. Khi xung quanh có người thân quen bị bệnh, chúng ta càng không thể ngó lơ.

BS Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ, Bệnh viện mới tiếp nhận một trường hợp có nỗi lo suy thận tương tự.

Bệnh nhân nam sau một buổi nhậu "tới bến" cùng rất nhiều thịt thà, sau đó về thấy đi tiểu nhiều bọt. Cả nhà cùng lo lắng, cho rằng đó là dấu hiệu của suy thận, nên đưa đi khám. May mắn, kết quả thăm khám cho thấy sức khỏe vẫn ổn.

Về vấn đề này, BS Dương Minh Tuấn giải đáp cụ thể như sau:

Nước tiểu có thể nổi bọt đơn giản vì dòng tiểu mạnh, tiểu gấp, nước tiểu cô đặc do uống ít nước, nhịn tiểu lâu, hoặc trong bồn cầu còn chất tẩy rửa; những trường hợp này thường bọt xuất hiện thoáng qua và tan nhanh.

Tuy nhiên, nếu nước tiểu thường xuyên có nhiều bọt, bọt dày, lâu tan, đặc biệt kèm theo phù mi mắt buổi sáng, phù chân, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiểu máu, mệt nhiều, thì cũng nên đi khám và bác sĩ có thể cho thực hiện một số xét nghiệm cơ bản như:

- Tổng phân tích nước tiểu để xem có protein, hồng cầu hay bất thường khác không.

- Tỷ lệ albumin/creatinin niệu - ACR để phát hiện tổn thương thận sớm.

- Creatinin máu và eGFR để đánh giá chức năng lọc của thận.

- Đo huyết áp, kiểm tra đường máu nếu có yếu tố nguy cơ.

Bình thường, thận có nhiệm vụ lọc máu nhưng vẫn giữ lại những chất quan trọng như albumin/protein. Khi hàng rào lọc của thận bị tổn thương, protein có thể lọt qua và đi ra nước tiểu. Chính protein này có thể làm nước tiểu dễ tạo bọt hơn.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh đây chỉ là khả năng . Nghĩa là không phải cứ có protein niệu thì sẽ gây tiểu bọt và ngược lại; tiểu bọt chỉ là dấu hiệu gợi ý, có thể liên quan đến protein niệu, nhưng không đủ độ nhạy và độ đặc hiệu để chẩn đoán.

Cũng cần lưu ý, protein niệu có thể tăng thoáng qua sau sốt, mất nước, vận động nặng hoặc nhiễm trùng; ở người trẻ còn có thể gặp protein niệu tư thế. Vì vậy, khi kết quả bất thường nhưng triệu chứng lâm sàng không rõ ràng, bác sĩ thường hẹn kiểm tra lại để xác nhận.

