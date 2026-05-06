Hà Nội đất lành chim đậu: Chim hoang dã chao liệng săn mồi giữa Hồ Gươm tạo ra khung cảnh hiếm có

Trước đây, Hồ Gươm hiếm khi ghi nhận sự xuất hiện của các loài chim lớn, chủ yếu là bồ câu nuôi hoặc các loài chim nhỏ như sẻ, sâu. Đàn chim hoang dã xuất hiện ngày càng nhiều được xem là tín hiệu tích cực về chất lượng môi trường, cho thấy hệ sinh thái tại hồ đang được cải thiện.