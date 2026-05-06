Hà Nội đất lành chim đậu: Chim hoang dã chao liệng săn mồi giữa Hồ Gươm tạo ra khung cảnh hiếm có
Theo Lữ Phụng Tiên 06-05-2026 - 15:34 PM
Giữa không gian đô thị đông đúc, Hồ Gươm bất ngờ trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài chim hoang dã. Từ nguồn thức ăn dồi dào đến môi trường yên tĩnh, tất cả đang tạo nên sức hút đặc biệt với các “vị khách” tự nhiên này.
“Đất lành chim đậu” - sự hiện diện và phát triển của các loài chim từ lâu được xem là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng môi trường và hệ sinh thái của một vùng đất
Những ngày giao mùa, Hồ Gươm thêm phần sống động khi đón hàng trăm cá thể chim hoang dã về trú ngụ trên các tán cây quanh hồ.
Quần thể chim tại đây khá đa dạng, từ vạc, diệc, cò xanh (thuộc họ diệc) đến bói cá… chúng thong thả đậu trên cành sát mặt hồ để nghỉ ngơi, rỉa lông, làm tổ.
Đàn chim tự do chao liệng quanh Tháp Rùa, liên tục sà xuống mặt nước, bắt cá với những pha “ra đòn” nhanh gọn, chính xác.
Nguồn thủy sinh dồi dào biến mặt hồ thành “bãi săn” tự nhiên, hấp dẫn nhiều loài chim tìm đến kiếm ăn.
Cánh chim dang rộng, lướt qua lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay, gợi nên cảm giác vừa tự do vừa đầy sức sống giữa lòng Thủ đô.
Khoảnh khắc chim sải cánh giữa lòng đô thị đông đúc gợi lên nhịp sống hài hòa, nơi thiên nhiên vẫn hiện diện giữa không gian hiện đại.
Khu vực Đảo Ngọc - nơi tọa lạc Đền Ngọc Sơn với hệ thống cây cổ thụ rậm rạp trở thành điểm dừng chân lý tưởng của nhiều loài chim.
Sáng sớm và chiều muộn là thời điểm kiếm ăn sôi động nhất, song nhờ nguồn thức ăn phong phú, du khách có thể bắt gặp cảnh chim săn mồi vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Không gian tương đối yên tĩnh, ít tiếng ồn lớn cùng nguồn thức ăn phong phú đã thu hút chim tự nhiên về cư trú, làm tổ lâu dài.
Trước đây, Hồ Gươm hiếm khi ghi nhận sự xuất hiện của các loài chim lớn, chủ yếu là bồ câu nuôi hoặc các loài chim nhỏ như sẻ, sâu. Đàn chim hoang dã xuất hiện ngày càng nhiều được xem là tín hiệu tích cực về chất lượng môi trường, cho thấy hệ sinh thái tại hồ đang được cải thiện.
