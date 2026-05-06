Clip tốt nghiệp 38,7 triệu view gây bão mạng xã hội: Sinh viên trường top công khai lịch sử ChatGPT, dân mạng tranh cãi dữ dội

Sự phổ biến của các công cụ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ChatGPT, đang thay đổi cách học tập và làm việc của cả sinh viên lẫn người đi làm. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ viết email hay làm bài tập, nhiều người còn sử dụng AI cho các dự án học thuật quan trọng.

Mới đây, một sinh viên tốt nghiệp Đại học California tại Los Angeles (UCLA) đã gây bão mạng khi công khai điều đó ngay trong lễ tốt nghiệp của mình.

Trong đoạn video lan truyền trên nền tảng X, thu hút hơn 38,7 triệu lượt xem, nam sinh này đã rút laptop và hiển thị giao diện ChatGPT ngay trước khi bước lên nhận bằng. Anh cho biết chính công cụ này đã giúp mình hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Video được tài khoản @FearedBuck chia sẻ kèm chú thích: “Sinh viên UCLA ăn mừng bằng cách khoe ChatGPT - thứ đã giúp anh hoàn thành đồ án tốt nghiệp - ngay trước khi chính thức tốt nghiệp.”

Hành động này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ lo ngại về việc sinh viên ngày càng phụ thuộc vào AI.

Thậm chí có ý kiến lo ngại viễn cảnh tương lai: “Bác sĩ tương lai sẽ đeo một bên tai nghe, vừa hỏi ChatGPT cách phẫu thuật tim hở.” Nhiều người còn cho rằng nam sinh có thể bị thu hồi bằng cấp nếu bị phát hiện có hành vi gian lận.

Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực nam sinh. Một tài khoản cho rằng: “Cứ chê đi, nhưng ít nhất anh ta còn trung thực. 98% sinh viên ở đó cũng làm vậy, chỉ là không ai nói ra. 2% còn lại thì không tốt nghiệp nổi.”

Tranh cãi này xuất hiện trong bối cảnh một nghiên cứu đáng chú ý từ các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Truyền thông MIT, Trường Cao đẳng Wellesley và Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Massachusetts (MassArt) vừa được công bố.

Trong nghiên cứu, sinh viên được yêu cầu viết bài luận theo ba cách: sử dụng ChatGPT, dùng công cụ tìm kiếm và tự viết hoàn toàn. Hoạt động não bộ của họ được theo dõi trong suốt quá trình.

Kết quả cho thấy nhóm sử dụng ChatGPT có mức độ hoạt động não thấp hơn, khả năng ghi nhớ kém hơn và ít gắn kết với nội dung bài viết của mình. Dù AI giúp tăng hiệu suất rõ rệt, các nhà nghiên cứu cảnh báo nó có thể dẫn đến một xu hướng đáng lo ngại: sự tách rời về tư duy và phụ thuộc trí tuệ.

Nguồn: Indian Express