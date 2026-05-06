Thói quen ăn phở của hàng triệu người Việt: Bác sĩ cảnh báo món ăn kèm “ngon miệng” nhưng tiềm ẩn rủi ro

ThS.BSCKII Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết một trong những thói quen phổ biến của người ăn phở là gọi thêm quẩy. Miếng quẩy giòn, béo giúp tăng hương vị, tạo cảm giác “đã miệng” hơn. Thế nhưng, theo bác sĩ Mai, chính món ăn kèm này lại là yếu tố khiến bữa phở trở nên kém lành mạnh nếu không quản lý được nguy cơ chất béo xấu.

Trên thực tế, quẩy là thực phẩm ngon khi ăn cùng với phở. Tuy nhiên, nguy cơ của quẩy là thực phẩm chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao để đạt được độ giòn đặc trưng. Trong quá trình này, nếu sử dụng các loại dầu không đảm bảo hoặc dầu bị tái sử dụng nhiều lần, rất dễ phát sinh chất béo chuyển hóa (trans fat) một loại chất béo có hại cho sức khỏe.

Trans fat được biết đến với khả năng làm tăng cholesterol xấu (LDL) và giảm cholesterol tốt (HDL), từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đáng lo ngại hơn, người tiêu dùng gần như không thể kiểm soát được chất lượng dầu chiên khi ăn ngoài hàng.

Phở ăn kèm quẩy (Ảnh minh họa).

“Quẩy sẽ không phải là vấn đề nếu được chiên bằng dầu tốt và không tái sử dụng. Nhưng thực tế, điều này rất khó đảm bảo. Vì vậy, nếu không kiểm soát được nguồn dầu, tốt nhất nên hạn chế ăn quẩy, đặc biệt với người cần giảm cân hoặc đang kiểm soát mỡ máu”, bác sĩ Mai khuyến cáo.

Không chỉ dừng lại ở chất béo có hại, quẩy còn làm tăng đáng kể lượng calo của bữa ăn. Khi kết hợp với bánh phở vốn là nguồn tinh bột chính và nước dùng có thể chứa chất béo từ xương hoặc thịt, tổng năng lượng của một tô phở có thể vượt xa nhu cầu của cơ thể, đặc biệt là vào buổi sáng.

Điều này khiến quá trình kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Với những người đang trong chế độ giảm cân hoặc có nguy cơ rối loạn mỡ máu, việc duy trì thói quen ăn phở kèm quẩy thường xuyên có thể vô tình làm “phá vỡ” mọi nỗ lực ăn uống lành mạnh.

Ăn phở thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù vậy, bác sĩ Mai khẳng định phở vẫn là một món ăn giàu dinh dưỡng nếu biết cách lựa chọn và điều chỉnh hợp lý. Một tô phở buổi sáng sẽ thực sự lành mạnh khi người ăn hiểu rõ thành phần và biết điều chỉnh theo nhu cầu của cơ thể, thay vì chạy theo khẩu vị nhất thời. Để biến phở thành bữa ăn cân đối hơn, người dùng có thể áp dụng một số nguyên tắc đơn giản:

- Ưu tiên nước dùng trong: Nước phở trong, ít váng mỡ sẽ giúp giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể.

- Giảm lượng bánh phở: Bánh phở chứa nhiều tinh bột, nếu ăn quá nhiều có thể gây dư thừa năng lượng.

- Tăng cường rau xanh: Rau giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu hơn.

- Chọn thịt nạc thay vì thịt mỡ: Điều này giúp giảm lượng chất béo bão hòa.

- Hạn chế nêm thêm gia vị: Việc thêm nước mắm, tương ớt hay các loại gia vị khác có thể làm tăng lượng muối, không tốt cho huyết áp.

Đặc biệt, việc bỏ thói quen ăn kèm quẩy hoặc chỉ ăn ở mức độ hạn chế sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ hấp thụ chất béo chuyển hóa.

Thay vì coi quẩy là “phần không thể thiếu”, người ăn có thể xem đây là món ăn thêm, chỉ nên sử dụng thỉnh thoảng. Đồng thời, việc lựa chọn quán ăn đảm bảo vệ sinh, hạn chế dầu chiên tái sử dụng cũng là yếu tố quan trọng.