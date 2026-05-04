Ăn phở kiểu này, đừng trách vì sao mỡ máu và huyết áp cao

Phở từ lâu được xem là “quốc hồn quốc túy” trong ẩm thực Việt Nam, đồng thời là lựa chọn quen thuộc của nhiều người cho bữa sáng. Theo ThS.BS.CKII Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) , món ăn tưởng chừng lành mạnh này chỉ thực sự tốt khi được sử dụng đúng cách.

Về mặt dinh dưỡng, phở là món ăn tương đối cân bằng khi cung cấp đủ ba nhóm chất chính. Tinh bột đến từ bánh phở, chất đạm từ thịt (bò, gà), và chất xơ từ các loại rau ăn kèm như hành lá, giá, rau thơm. Đây cũng là lý do khiến phở trở thành bữa sáng phổ biến, vừa ngon miệng vừa nhanh gọn.

“Nếu biết cách phối hợp khẩu phần hợp lý tức là lượng bánh phở vừa phải, đủ rau và chọn loại thịt phù hợp thì phở hoàn toàn có thể là một lựa chọn lành mạnh”, bác sĩ Mai cho biết.

Phở từ lâu được xem là “quốc hồn quốc túy” trong ẩm thực Việt Nam (Ảnh minh họa).

Thay vì các loại thịt nhiều mỡ như nạm, gầu, người ăn có thể ưu tiên thịt nạc hoặc phở gà để giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể. Khi đó, món ăn không chỉ đảm bảo năng lượng mà còn hạn chế nguy cơ dư thừa calo.

Nguy cơ tăng cân, rối loạn mỡ máu nếu ăn phở sai cách

Tuy nhiên, rủi ro bắt đầu xuất hiện khi phở bị “biến tướng” trong cách ăn. Một trong những sai lầm phổ biến là ăn quá nhiều bánh phở đồng nghĩa với việc nạp dư tinh bột, đặc biệt không phù hợp với người đang muốn giảm cân.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn thịt nhiều mỡ hoặc sử dụng nước dùng quá béo cũng làm tăng đáng kể lượng cholesterol. Lớp mỡ nổi trên bề mặt nước phở nếu không được kiểm soát sẽ trở thành yếu tố nguy cơ đối với tim mạch, bác sĩ Mai cho hay.

Không dừng lại ở đó, lượng muối trong một bát phở cũng có thể vượt mức khuyến nghị nếu người ăn có thói quen uống hết nước dùng và thêm các loại gia vị như: nước mắm, tương, sa tế. Điều này đặc biệt bất lợi với những người có bệnh lý tăng huyết áp hoặc cần kiểm soát natri.

Theo bác sĩ Mai, nước dùng chính là yếu tố cần lưu ý hàng đầu. Nước phở ninh từ xương thường chứa một lượng chất béo nhất định. Nếu không được hớt bỏ mỡ, phần nước này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn lipid máu khi tiêu thụ thường xuyên.

“Người ăn nên chọn nước dùng trong, ít béo, hạn chế uống hết nước và không nên nêm nếm thêm quá nhiều gia vị”, bác sĩ Mai khuyến cáo.

Đối với người có bệnh lý tim mạch, mỡ máu cao hoặc đang ăn kiêng, việc điều chỉnh nước dùng giảm béo, giảm mặn là yếu tố then chốt để biến phở thành món ăn an toàn hơn.

Để tận dụng lợi ích của phở mà vẫn hạn chế rủi ro, chuyên gia dinh dưỡng đưa ra một số nguyên tắc:

- Chọn khẩu phần vừa phải, không ăn quá nhiều bánh phở

- Ưu tiên thịt nạc, thịt gà thay vì nạm, gầu

- Tăng cường rau ăn kèm để bổ sung chất xơ

- Hạn chế uống hết nước dùng, chọn nước trong, ít béo

- Không thêm quá nhiều gia vị mặn

- Tránh hoặc hạn chế ăn quẩy

“Phở không phải là món ăn có hại. Vấn đề nằm ở cách chúng ta lựa chọn và sử dụng. Nếu ăn hợp lý, đây vẫn là một bữa sáng cân bằng và phù hợp với nhiều đối tượng”, bác sĩ Mai khẳng định.

Theo bác sĩ Mai, việc nhìn nhận đúng về những món ăn quen thuộc như phở là điều cần thiết. Một bát phở có thể là khởi đầu năng lượng cho ngày mới hoặc trở thành “gánh nặng” cho cơ thể tùy vào cách bạn ăn.



