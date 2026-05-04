Người trẻ tóc bạc sớm: Bác sĩ chỉ ra 3 dưỡng chất hay bị thiếu hụt, ít người để ý đến

Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực da liễu và dinh dưỡng cho thấy: quá trình tóc chuyển màu không chỉ phụ thuộc vào tuổi mà còn chịu tác động mạnh từ melanin, sắc tố quyết định màu tóc , cùng hệ thống enzyme và vi chất liên quan.

Theo các tổ chức y khoa như Mayo Clinic và Harvard Medical School, quá trình này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: lão hóa tự nhiên, stress, rối loạn nội tiết tố, di truyền, thiếu hụt dinh dưỡng.

Trong đó, thiếu dinh dưỡng là yếu tố có thể can thiệp và cải thiện nếu phát hiện sớm.

3 dưỡng chất “quyết định màu tóc” nhưng lại dễ thiếu

Protein - nền tảng cấu tạo tóc

Protein là dưỡng chất nền tảng nhưng lại rất dễ bị thiếu hụt, nhất là ở những người ăn kiêng hoặc chế độ ăn mất cân đối. Tóc được cấu tạo chủ yếu từ keratin, một dạng protein đặc biệt. Khi cơ thể thiếu protein trong thời gian dài, tóc không chỉ dễ bạc sớm mà còn trở nên khô xơ, yếu, dễ gãy và ngả màu.

Vi lượng (đồng, sắt…)

Nếu protein là vật liệu xây dựng tóc, thì các nguyên tố vi lượng như đồng, sắt lại đóng vai trò như “chất xúc tác” cho quá trình hình thành sắc tố tóc.

Melanin - sắc tố quyết định màu tóc - được hình thành từ tyrosine dưới tác động của enzyme tyrosinase qua nhiều bước chuyển hóa. Hoạt tính của enzyme này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tổng hợp melanin.

Các vi lượng như đồng, kẽm có khả năng điều chỉnh hoạt tính của tyrosinase. Khi cơ thể thiếu hụt các chất này, hoạt động của enzyme suy giảm, từ đó làm giảm sản xuất melanin và dẫn đến tóc bạc.

Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B tham gia vào quá trình trao đổi chất của cơ thể, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của tóc và móng, duy trì hoạt động bình thường của tế bào sắc tố.

Khi thiếu vitamin B, đặc biệt là B12, cơ thể không chỉ đối mặt với nguy cơ thiếu máu mà còn dễ xuất hiện các vấn đề như rụng tóc, tóc khô xơ và bạc tóc sớm.

Tóc bạc sớm - Khi cơ thể lên tiếng

Tóc bạc sớm, thường xuất hiện trước tuổi 25 hoặc 30, là tình trạng không hiếm gặp hiện nay. Ngoài yếu tố di truyền, nguyên nhân còn có thể đến từ rối loạn tiêu hóa khiến khả năng hấp thu dinh dưỡng suy giảm, các bệnh lý như rối loạn tuyến giáp, thiếu máu ác tính, hoặc tình trạng căng thẳng kéo dài. Đặc biệt, những người thường xuyên làm việc trí óc với áp lực cao dễ rơi vào trạng thái rối loạn nội tiết, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào sản xuất melanin.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là giấc ngủ và vận động. Thiếu ngủ kéo dài làm giảm tiết hormone tăng trưởng và làm chậm tuần hoàn máu, khiến nang tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ. Trong khi đó, lối sống ít vận động khiến tuần hoàn kém, da đầu thiếu oxy và dưỡng chất, tạo điều kiện cho tóc bạc xuất hiện sớm hơn.

Nhiều người vẫn tin rằng nhổ tóc bạc sẽ khiến tóc bạc mọc nhiều hơn, nhưng thực tế đây là quan niệm sai lầm. Mỗi sợi tóc phát triển từ một nang tóc riêng biệt, nên việc nhổ một sợi không ảnh hưởng đến các nang khác. Tuy nhiên, nếu tóc bạc ngày càng nhiều, nguyên nhân thực sự thường nằm ở bên trong cơ thể, như thiếu dinh dưỡng hoặc stress kéo dài, chứ không phải do hành động nhổ tóc.

Làm thế nào để hạn chế tóc bạc?

Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình bạc tóc, nhưng việc điều chỉnh lối sống có thể giúp làm chậm đáng kể tình trạng này.

- Duy trì chế độ ăn uống cân bằng : Tóc khỏe và giữ màu tốt phụ thuộc nhiều vào protein, vitamin nhóm B và các vi chất như đồng, sắt. Nên tăng cường thực phẩm như gan động vật, hải sản, nấm, các loại hạt, yến mạch và rau xanh đậm để hỗ trợ quá trình tạo melanin.

- Chế độ nghỉ ngơi hợp lý : Song song với dinh dưỡng, giấc ngủ và nhịp sinh hoạt điều độ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến màu tóc. Thức khuya kéo dài không chỉ làm rối loạn nội tiết mà còn làm giảm khả năng tái tạo tế bào sắc tố trong nang tóc. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, quá trình tuần hoàn máu đến da đầu cũng bị ảnh hưởng, khiến tóc không nhận đủ dưỡng chất cần thiết. Vì vậy, duy trì thói quen ngủ sớm, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày là yếu tố quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ.

- Tránh các tác nhân bên ngoài : Cần bảo vệ tóc trước tác động của môi trường, đặc biệt là tia UV, vì ánh nắng có thể làm tổn thương tế bào sắc tố và khiến tóc nhanh mất màu. Do đó, nên che chắn tóc khi ra ngoài trời nắng, đồng thời hạn chế lạm dụng các phương pháp tạo kiểu bằng nhiệt hoặc hóa chất.

- Kiểm soát căng thẳng : Đây là yếu tố không thể bỏ qua. Stress kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào tạo sắc tố trong nang tóc, khiến tóc bạc nhanh hơn.

Tóm lại, hạn chế tóc bạc không nằm ở một biện pháp đơn lẻ mà là sự kết hợp của dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt khoa học và tinh thần ổn định. Khi cơ thể được chăm sóc toàn diện từ bên trong, mái tóc cũng sẽ phản ánh rõ rệt sự cải thiện đó.