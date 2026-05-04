5 sai lầm dẫn rắn tới nhà: Sửa ngay kẻo hối không kịp

Theo Lam Chi | 04-05-2026 - 16:55 PM | Sống

Rắn thường không chủ động tìm đến con người, nhưng một số thói quen trong sinh hoạt lại có thể vô tình biến sân vườn, nhà ở thành nơi hấp dẫn chúng.

Theo Times of India, tránh những sai lầm này có thể giúp hạn chế nguy cơ rắn bò vào nhà và giảm rủi ro bị rắn cắn.

5 sai lầm khiến rắn tới nhà

1. Để thức ăn và nước uống của thú cưng bên ngoài

Để thức ăn và nước uống của thú cưng bên ngoài có thể thu hút rắn tới nhà.

Sau khi cho thú cưng ăn, nhiều người có thói quen để nguyên bát thức ăn thừa và nước uống ở ngoài sân. Đây là một trong những sai lầm dễ thu hút rắn.

Thức ăn của thú cưng có thể hấp dẫn chuột và các loài gặm nhấm. Trong khi đó, chuột lại là con mồi của rắn. Khi có nguồn thức ăn, rắn có thể lần theo con mồi để vào sân hoặc tiến gần nhà.

Vì vậy, sau khi cho thú cưng ăn, nên mang phần thức ăn thừa và bát nước vào trong nhà. Thức ăn khô của thú cưng cũng nên được bảo quản trong hộp kín.

2. Bỏ qua vấn đề chuột trong nhà

Rắn ăn chuột. Vì vậy, nếu khu vực sinh sống có chuột, khả năng rắn xuất hiện cũng tăng lên.

Nhiều người xem nhẹ tình trạng chuột trong nhà hoặc quanh sân vườn, nhưng điều này có thể tạo thành “bãi săn” lý tưởng cho rắn. Cách tốt hơn là xử lý nguồn thu hút chuột, loại bỏ thức ăn dư thừa và có biện pháp kiểm soát chuột phù hợp.

Theo Times of India, trong trường hợp cần thiết, nên nhờ đến dịch vụ kiểm soát côn trùng, động vật gây hại để xử lý vấn đề chuột một cách khoa học và triệt để hơn.

3. Để đống gỗ, cỏ cao hoặc đá chất đống quanh sân

Củi chất đống trong vườn.

Rắn thường tìm nơi trú ẩn khi di chuyển quanh sân vườn. Vì vậy, nếu khu vực quanh nhà có nhiều chỗ ẩn nấp như đống gỗ, cỏ cao, đá chất đống, chúng có thể bị thu hút.

Những nơi này tạo lớp che phủ lý tưởng cho rắn. Để hạn chế nguy cơ, nên cắt cỏ gọn gàng, loại bỏ cây cỏ khô, thảm thực vật chết và tránh chất gỗ sát khu vực sinh hoạt.

Nếu cần xếp gỗ, nên đặt đống gỗ cách xa sân và kê cao ít nhất khoảng 15cm so với mặt đất.

4. Tưới quá nhiều nước cho sân vườn và chậu cây

Nước đọng có thể thu hút côn trùng và các loài động vật nhỏ. Đây lại là nguồn thức ăn có thể kéo rắn đến gần. Việc giữ sân vườn, chậu cây hoặc luống cây quá ẩm ướt chẳng khác nào tạo điều kiện cho ếch, côn trùng và chuột xuất hiện. Rắn có thể đi theo những nguồn thức ăn này.

Vì vậy, không nên tưới quá nhiều nước cho bãi cỏ, chậu cây và vườn. Đồng thời cần giữ máng xối sạch, bảo dưỡng tốt và sửa các vòi nước bị rò rỉ.

5. Không xử lý khe hở, vết nứt quanh nhà

Rắn có cơ thể rất linh hoạt và có thể chui qua những khe hở nhỏ. Các khoảng trống dưới cửa, quanh lưới chắn, lỗ hở trên mái hoặc tường đều có thể trở thành đường để rắn vào nhà.

Do đó, cần thường xuyên kiểm tra bên ngoài ngôi nhà, bịt kín các khe hở và vết nứt. Đặc biệt, nên chú ý những khu vực có đường ống, dây dẫn hoặc thiết bị kỹ thuật đi vào nhà.

